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армия РФ (15369) война (46795) ликвидация (1942)

Журналистка Кириенко – россиянам: Ваши солдаты на моей земле уже пухнут на солнце, их тела начинают жрать бродячие собаки. Мы не будем хоронить ваших убитых. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети показали, что тела ликвидированных в Украине русских солдат лежат на полях, а их плоть едят собаки. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вы можете осуждать меня за это фото и будете правы. Но это - для моих "друзей" из России. Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки.

Они пришли в мою Украину, чтобы убивать, стрелять в наших детей и насиловать женщин, грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом.

Мы умеем воевать, вы за 8 лет нас этому научили. Уничтожать вас тысячами. Мы делаем это уже 2 недели. Вам не удастся задавить нас даже количеством. Потому что мы защищаем нашу страну, и нам есть за что бороться.

Мы не будем хоронить ваших убитых. Они не пригодны для удобрения нашего богатого чернозема. Потому что нам отвратительно будет есть урожай после такого, так мы вас ненавидим. И никогда вам не простим войны. НИКОГДА!" – прокомментировала она фото.

Журналистка Кириенко – россиянам: Ваши солдаты на моей земле уже пухнут на солнце, их тела начинают жрать бродячие собаки. Мы не будем хоронить ваших убитых 01
Журналистка Кириенко – россиянам: Ваши солдаты на моей земле уже пухнут на солнце, их тела начинают жрать бродячие собаки. Мы не будем хоронить ваших убитых 02
Журналистка Кириенко – россиянам: Ваши солдаты на моей земле уже пухнут на солнце, их тела начинают жрать бродячие собаки. Мы не будем хоронить ваших убитых 03
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Топ комментарии
+97
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12.03.2022 17:31
+75
как бы собачке не поплохело от этой падали
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12.03.2022 17:32
+70
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12.03.2022 17:31
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12.03.2022 17:30 Ответить
.
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12.03.2022 17:31 Ответить
Это Кива?
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12.03.2022 19:57 Ответить
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12.03.2022 17:31 Ответить
А хіба має бути по іншому?
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12.03.2022 17:31 Ответить
как бы собачке не поплохело от этой падали
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12.03.2022 17:32 Ответить
она не жрать пришла, а поссать.
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12.03.2022 17:33 Ответить
Ее не всякая собачка на такое сонласится
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12.03.2022 17:34 Ответить
Більше фото треба таких, та ще й з пов'язками їхніми. Але цапоморді усе одно будуть казати - "какие ваши доказательства"
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12.03.2022 17:33 Ответить
Какой ужас! Спасите бедного пёсика, он может отравиться.
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12.03.2022 17:33 Ответить
вообще-то, собаки не чувствительны к ботулизму
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12.03.2022 17:38 Ответить
а шо случилось?
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12.03.2022 17:34 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:34 Ответить
В Київський зоопарк їх, на їжу для хижаків.
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12.03.2022 17:36 Ответить
Вони ними знехтують.
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12.03.2022 17:45 Ответить
Норм. Най буде.
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12.03.2022 17:36 Ответить
//
Российский диверсант в Киеве не прошел "проверку паляницею" (видео)

https://t.me/telegraf_com_ua/10837

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12.03.2022 17:37 Ответить
не треба їм демонструвати, що воно є та паляниця, замало вимовити - треба ще й знати що воно..
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12.03.2022 17:40 Ответить
ну як вимовить паляниця...то слідуюча має бути - нісенітниця )))) (хай об"ясняє шо то))))
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12.03.2022 17:54 Ответить
и контрольный выстрел - чем паляниця отличается от полуници. На этом 100% спалится.
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12.03.2022 18:10 Ответить
Краще палуниця від суниці, а фіртка від кватирки.
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13.03.2022 10:02 Ответить
А Багаття це не сігарєтіна,чтолі...
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13.03.2022 12:16 Ответить
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12.03.2022 19:22 Ответить
Є такий собі Яков Кедмі,він стрімить "тєлєгу",Господи людове як би ви бачили й чули що росіяни пишуть,:
Убивати українців,мордувати,дітей душити й це не тільки росіяни чоловіки а й жінки і не совєцьке ,молоде покоління
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12.03.2022 17:37 Ответить
напомни ему как он дурень свой бат фактически положил у "китайской фермы" 🤣 и как просрал свою спец службу
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12.03.2022 17:53 Ответить
Его "экспердные" оценки постоянно пальцем в небо.
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12.03.2022 18:43 Ответить
сбросить в речку, ракам на радость
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12.03.2022 17:40 Ответить
РоZZія повинна бути зруйнована. Путіна - на палю
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12.03.2022 17:40 Ответить
ні..цей якийсь не напівфабрикатний...а ось той шо з літака шо обрізали стропи..і обгорівший і розірваними кишками ..бішьш респектабельний фарш
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12.03.2022 17:40 Ответить
Более элитный, наверняка палкан какой нибудь
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12.03.2022 17:46 Ответить
Собачке меньше напрягаться надо, можно сразу с ливера начинать.
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12.03.2022 18:55 Ответить
Наші собаки погидують цю падаль жерти.
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12.03.2022 17:40 Ответить
Таких собак біля нашого Рябчика в росії називають -зник безвісти !!
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12.03.2022 17:45 Ответить
Говорили же - положи в карман семащки!
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12.03.2022 17:47 Ответить
Свій до свого по своє. Ще допари свиню підігнати. Тьфу, ***!
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12.03.2022 17:48 Ответить
..и в рот ему писает жучка...
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12.03.2022 17:52 Ответить
Відверто кажучи- хоч собаки і бездомні, то все одно їх шкода… наберуться москалятини, того і дивись - скаженіти почнуть..
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12.03.2022 18:00 Ответить
Z означає ,що оцинковані.
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12.03.2022 18:17 Ответить
А також Zвірюки, Zлидні, Zублюдки.
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12.03.2022 18:45 Ответить
Собаки не съедят столько кацапской падали,пускай "ну если что" волков зовут
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12.03.2022 18:26 Ответить
После смерти происходит непроизвольная дефекация, т.е. частично кал выходит наружу. Вот собачка инстинктивно и принюхивается, что там под хвостом. Собака упитанная, скорее всего хозяйская. Если и представляет российский солдатик интерес, так это для мух и червей. Мух пока мало, а черви не спят...
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12.03.2022 18:31 Ответить
Собаки всех нюхает под хвостом. Других собак и всех остальных. Ибо так узнает, кто есть кто.
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12.03.2022 19:39 Ответить
Eto ne pravda. Etot piosik eto dermo kushat ne budet. Slava Ukraine!
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12.03.2022 18:32 Ответить
Это в случае не один из горе-пилотов, у кого парашут не правильнно сложили?
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12.03.2022 19:40 Ответить
Песик не ест, он пописял
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12.03.2022 19:42 Ответить
И дажеУкраинской собаке противно жрать москаля.
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12.03.2022 19:56 Ответить
 
 