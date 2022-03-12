Украинские войска уже уничтожили военную технику РФ на $5,1 млрд. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За 16 дней войны ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллиардов долларов.
Об этом сообщила государственная пограничная служба в Телеграме со ссылкой на Forbes, передает Цензор.НЕТ.
В эту сумму входят уничтоженные самолеты, вертолеты, танки, ББМ и автомобильная техника.
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Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
(Пардон за чорний гумор).