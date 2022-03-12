Украинские войска уже уничтожили военную технику РФ на $5,1 млрд. ИНФОГРАФИКА

За 16 дней войны ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщила государственная пограничная служба в Телеграме со ссылкой на Forbes, передает Цензор.НЕТ.

В эту сумму входят уничтоженные самолеты, вертолеты, танки, ББМ и автомобильная техника.

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