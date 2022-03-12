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Украинские войска уже уничтожили военную технику РФ на $5,1 млрд. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За 16 дней войны ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщила государственная пограничная служба в Телеграме со ссылкой на Forbes, передает Цензор.НЕТ.

В эту сумму входят уничтоженные самолеты, вертолеты, танки, ББМ и автомобильная техника.

Смотрите: На границе с Молдовой отказали в выезде из Украины мужчине, комиссованном из-за тяжелых родов, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинские войска уже уничтожили военную технику РФ на $5,1 млрд 01
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На Заході завжди гарно рахували- чужі звитяги теж.
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:40 Ответить
А кто видел статистику сколько было техники у нашего кордона со стороны раши до войны? Что то не найду...
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12.03.2022 17:42 Ответить
Підтвердили з Миколаєва, оточили колону російських військ. Піти нікуди не можуть, палива немає, техніки багато. Запропонували здатися, чекають до вечора. Далі все ясно, що буде.
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12.03.2022 17:43 Ответить
технику жаль, если спалят...
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12.03.2022 17:45 Ответить
я б запропонував шоб з тої техніки не вилазили...а то потім збирай їх по полі як добриво.. а так бац..і готова залізна домовина
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12.03.2022 17:50 Ответить
Кильки в томатному соусі.
(Пардон за чорний гумор).
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12.03.2022 18:11 Ответить
ЕС закупает у ***** нефть на $700 млн. в сутки...
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12.03.2022 17:45 Ответить
эти за всё заплатят

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12.03.2022 17:47 Ответить
Крапля в морі...
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12.03.2022 17:50 Ответить
эта техника в основном строилась на советские рубли с Лениным, так что фашистской рфии она не стоила и копейки, не то что доллара
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12.03.2022 18:04 Ответить
Лаптям з понеділка блокують "Інстаграм" , суїцидів буде більше ніж ***** )))
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12.03.2022 18:04 Ответить
Губасті інста-оффци - всьо!
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12.03.2022 18:12 Ответить
На востановление 300 млрд будет мало, там на один Мариуполь надо 100 млрд.
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12.03.2022 18:49 Ответить
 
 