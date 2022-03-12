Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты не перестают обстреливать Харьков – один из наиболее пострадавших за время войны городов Украины. В этот раз террористы обстреляли КП "Салтовское трамвайное депо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.



















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Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что защитники Харькова удерживают оборону. Враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность.

При этом СБУ перехватила разговоры оккупанты, из которых стало известно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданских, в том числе в детей.