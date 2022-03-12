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Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты не перестают обстреливать Харьков – один из наиболее пострадавших за время войны городов Украины. В этот раз террористы обстреляли КП "Салтовское трамвайное депо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове 09
Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове 10

Также смотрите: "Нам дали команду всех ху#рить, всех подряд: гражданские, дети не дети", - СБУ перехватила разговоры оккупантов о Харькове. АУДИО

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что защитники Харькова удерживают оборону. Враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность.

При этом СБУ перехватила разговоры оккупанты, из которых стало известно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданских, в том числе в детей.

Автор: Анастасія Потіха
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А трамвая зачем?
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12.03.2022 19:13 Ответить
Тому що він нерусскоязычный
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12.03.2022 20:56 Ответить
3,14дары российские!
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12.03.2022 19:19 Ответить
 
 