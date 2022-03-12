"Ноу рублс!": россияне выстроились в очереди к обменникам в Москве и умоляют одолжить доллары за границей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Граждане напавшей на Украину страны-агрессора жалуются на проблемы, но не говорят ни слова о войне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
У россиян "беда". В Москве они выстроились в длинные очереди, чтобы обменять хотя бы на что-то быстро обесценивающийся рубль. Тем временем те, что за границей, умоляют о помощи, потому что в обменниках не принимают рубли, а в банках – карту платежной системы "Мир".
На это граждане России жалуются в сети.
Например, российская блогерша с 1,4 млн подписчиков в Instagram, который уже запретили и вскоре заблокируют в России, попала в беду в ОАЭ. Женщина рассказала, что они с семьей сняли рубли в надежде, что их можно будет обменять здесь, в городе Дубай.
Отметим, что банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту с переводов и валютных счетов. Ранее гражданам перестали продавать наличную валюту.
"Пришли к обменнику. А тут не меняют рубли. "Ноу рублс!" и все. Карточку "Мир" в Дубае не принимают. Доллары есть, но они на карте "Тиньков". Снять в банкоматах невозможно. Мы мотались по городу, но ты их не снимешь. Перевела часть в "Сбербанк", но там тоже не выдали. Сказали, что лимит по операциям с валютой исчерпан", — рассказала блогерша подписчикам.
Она умоляла у подписчиков одолжить денег, чтобы заселиться в гостиницу, за которую заплатила раньше.
"Нас не заселяют в номер без этого чортового сбора в 52 доллара", – написала женщина.
Она также проиллюстрировала свой поход в обменник валют. Однако объяснить, что эти проблемы у россиян возникли из-за войны России против Украины, видимо, забыла.
Пожалуйста, подождите...
Ідіоти...
плачу каждому расиянину целых 52 (!!!!) доллара за возвращение в рашку с целью свержения правящего рашиского режима
вы не смейтесь !
они скоро за доллар в день будут работать
но это сегодня,
а завтра.....
котороче, нужно срочно арендовать плантацию в южных штатах США
Как раз можно за день в Украине утилизироваться, милости просим
на металлолом
звоните, договоримся
Вся шушера как крысы с тонущего Титаника вместо того чтобы что то менять в своей стране.
Попала кацапка))
прелєсть жи
52 доллара в сутки платят солдатам рф за войну с Украиной. Покидай Дубай, едь на передовую и заработай. Ты же поддерживпешь войну? Ну так вперёд, следуй в форвартере российскооо военного корабля.
-Джулиана Вильсон
-В тяжёлом последствии виновата глубокая причина
-Когда народ тревожит нищета, ищи причину в жадном руководстве
Георгий Александров
Та не переживай ты так, дорогая. Арабы подскажут, как отработать. И поедешь домой.