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Медведчук (1754) Марченко Оксана (108)

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

После начала российского вторжения и убийства тысяч мирных жителей кум президента России Путина украинский политик Виктор Медведчук исчез из информационного пространства. Известно, что он скрылся из своего киевского имения, где должен был сидеть под домашним арестом по подозрению в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают журналисты Следствие.Инфо

Приводим материал на языке оригинала

Адвокати політика кажуть, що він "перебуває у "безпечному місці", але де саме — невідомо. За інформацією джерел "Слідства.Інфо", Медведчук офіційно не виїжджав за межі України. Його дружина Оксана Марченко за кілька днів до початку війни виїхаха у Білорусь, а напередодні вторгнення Росії в Україну записала відео у Москві.

Поки кум Путіна сидів під домашнім арештом, він також реконструював свій палац під Києвом, поблизу мальовничої Пущі-Водиці. Днями на територію палацу прийшли активісти, які взяли його під тимчасовий контроль, аби мародери не розікрали речі та коштовності. Активісти чекають на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно.

Журналістам "Слідства.Інфо" вдалося потрапити на територію палацу і на власні очі побачити, як він виглядає зсередини і що там зберігав кум Путіна.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 01

Активіст Петро веде нас до палацу Медведчука. Багато років Петро охороняв від мародерства знамениту "хонку" Віктора Януковича у Межигірʼї. Тепер, каже Петро, роботи додалося.

Сам палац зараз порожній. Сім’я Медведчука його реконструювала і перебудовувала,, тому всередині зараз лише голі стіни й деревʼяні балки. Ймовірно, будівельники теж втекли з палацу, бо там досі висять куртки та особисті речі. На підлозі розкладено гіпсовий орнамент майбутньої стелі.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 02

Масштаб палацу вражає. Там мало бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні та вітальні. Сам будинок має площу більше двох тисяч квадратних метрів. Пів року тому журналісти програми "Схеми" отримали плани та креслення реконструкції палацу.

Вглибині палацу завершувалося будівництво басейну, вже навіть оздобили стіни мармуровою плиткою. "Сподіваюся, майбутньому цей маєток стане комплексом відпочинку для дітей", — каже активіст Петро.

На території палацу Медведчука є ще кілька будинків. Біля озера розташований будиночок у японському стилі, з іншого боку — інший, схожий на мисливський.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 03

Але найцікавіше ми побачили вглибині будинку, біля гаражів. Поки у палаці тривала реконструкція, багато цінних речей та предметів розкоші Медведчуки заховали у картонні коробки і перенесли до господарських приміщень. Петро знаходить серед сотень ключів той, що пасує, і відчиняє двері.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 04

Такої кількості дорогих речей на один квадратний метр ми ще не бачили! Кімнати заставлені вщент картинами, іконами, гобеленами та статуетками. Більшість з них просто лежать одна на одній. Поміж картин поставили гральний автомат Admiral XXXL.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 05
Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 06

У наступній кімнаті — теж картини. Із золотої рами нас дивиться дружина Медведчука Оксана Марченко, поряд лежить рамка з написом "Оксана Марченко лучшая".

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 07
Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 08

Поряд розташований гардероб з платтями та вечірнім вбранням, ймовірно, Оксани Марченко. Деякі сукні нагадують ті, у яких Марченко виступала на телеекранах.

На підвіконні стоїть стаціонарний телефон з підписами на кнопках: "релакс-зона", "джакузі", "басейн", "біла кімната", "спортзал", "камінна зала", кабінети, спальні та багато іншого. Навіть "кінотеатр" і "колиба". Цікаво, чи можна обійти всі ці приміщення за один день?

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 09

Далі заходимо у "шубосховище" — це окрема кімната, де зберігаються хутряні речі дружини кума Путіна. Ми нарахували кілька десятків шуб та інших елементів гардеробу. На поличках стоять голови манекенів з хутріними шапками на них.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 10
Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 11

Збоку у коридорі стоять великі коробки, всередині — менші коробки помаранчевого кольору з логотипом Hermes Paris. Це розкішні тарілки та сервізи, які коштують сотні, а іноді й тисячі євро за одиницю. Приміром, одна ця невелика тарілка із зображенням леопарда коштує 11 тисяч гривень. Посуду цієї елітної марки у коробках — десятки чи сотні штук.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 12
Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 13

Петро веде нас до підвалу. Там Медведчуки зберігали валізи Louis Vuitton та інші дороговартісні предмети. З-під чорного сміттєвого пакету видно валізу, яка зовні нагадує модель Louis Vuitton Alzer-80. На офіційному сайті вона коштує близько 400 тисяч гривень.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 14

Поряд із кришталевою люстрою, оцінити вартість якої нам не під силу, стоїть кулемет "Максим". Із напису дізнаємося, що кулемет Медведчуку подарували його охоронці та водії у 2004 році на честь 50-річчя.

Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 15
Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом 16

Можна було б ще довго досліджувати вартість того, що сховано у господарських кімнатах палацу Медведчука, але з тарілки та валізи загальна картина нам стала зрозуміла. Варто зауважити, що палац перебував у стані реконструкції, у ньому не жили, тобто наврядчи зберігали тут найцінніші речі — лише ті, якими у щоденному побуті не були потрібні.

Активісти поки не розуміють, скільки часу займе опис цього майна і що з ним далі робити. Вони лише сподіваються, що маєток і всі ці коштовні речі стануть власністю держави.

Днями президент Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення і націоналізацію російських активів на території України. Активіст Петро не сумнівається, що під цю націоналізацію потрапить і палац кума Путіна. Головне — вберегти це все від розкрадання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Оксанка так драпала что шубу забыла.... Но это еще цветочки... ***** выделил куму 1 000 000 000 долларов на подрывную деятельность в Украине, а Медвейчук их закрысил, отвечать придется... и еще прикол: Медведчук в украинкой политики с 90-х годов прошлого века и ВСЕ!!! его политические проекты провалились. Это надо было ***** найти такого лузера...
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12.03.2022 20:54
+24
Написали бы как есть: БАРИНУ ОТ ПРИСЛУГИ.
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12.03.2022 20:55
+23
какой-то неправильный заголовок. Дворец НЕ кума Путина, а дворец народа Украины, вот так правильно
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12.03.2022 20:51
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Правила форума Совет форумчан
какой-то неправильный заголовок. Дворец НЕ кума Путина, а дворец народа Украины, вот так правильно
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12.03.2022 20:51 Ответить
Отнять и поделить. Всмысле продать, а деньги на нужды армии!!!
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12.03.2022 20:54 Ответить
Разве что цыганам
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12.03.2022 21:13 Ответить
Як Межигір'я?
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12.03.2022 20:56 Ответить
Зачем народу дворцы (только если эти дворцы не историческое наследие)? Это дворец, построенный врагом Украины на кровавые и наворованные деньги. Смотрю сейчас видео https://tabloid.pravda.com.ua/focus/6215f459d91d2/ , где его потаскушка марченко с килей басковым, просто какие две медиа-***** друг другу вылизывают.
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12.03.2022 21:01 Ответить
Картины с оксанкой и прочую мишуру вроде Луи витона и шуб продать цыганам на аукционе для украшения дворцов ихних баронов, а из дворца сделать санаторий для ветеранов ЗСУ
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12.03.2022 21:12 Ответить
циганам в Закарпатье
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12.03.2022 21:52 Ответить
Ну и где он?
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12.03.2022 20:51 Ответить
Напевно, там де й вся інша наша сволота -- в раші.
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12.03.2022 21:23 Ответить
Яке ж жадібне.
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12.03.2022 20:51 Ответить
Жадібне і тупе!

Той хто меблі йому робив НАЙОБУВАВ по повній, ДСП для середнього класу.
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12.03.2022 21:05 Ответить
Во жлобяра и шмоточник.
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12.03.2022 20:53 Ответить
Пустил скупую мужскую слезу
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12.03.2022 20:53 Ответить
Написали бы как есть: БАРИНУ ОТ ПРИСЛУГИ.
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12.03.2022 20:55 Ответить
Анка-пулемьотчица, мужской вариант.
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12.03.2022 20:57 Ответить
Дали бы очередь из макса по уважаемому от челяди.
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12.03.2022 21:00 Ответить
Питання : нафіга стільки?
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12.03.2022 20:53 Ответить
Шоб було
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12.03.2022 21:14 Ответить
Аби не так як з Межигір'ям
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12.03.2022 20:54 Ответить
****.. Астанавітєсь
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12.03.2022 20:54 Ответить
Оксанка так драпала что шубу забыла.... Но это еще цветочки... ***** выделил куму 1 000 000 000 долларов на подрывную деятельность в Украине, а Медвейчук их закрысил, отвечать придется... и еще прикол: Медведчук в украинкой политики с 90-х годов прошлого века и ВСЕ!!! его политические проекты провалились. Это надо было ***** найти такого лузера...
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12.03.2022 20:54 Ответить
Где-то ходили слухи,что ***** поставил на вид медведчуку:мол,миллиарды брал,а толку на копейки-а виктор владимирович взял и повесился
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12.03.2022 21:24 Ответить
Оксано,ти брехуха! Казала що просто живете!
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12.03.2022 20:55 Ответить
***** думало он резидентуру готовит , а тот бабло на шубы , картины … фармазон такой же как и янык ,
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12.03.2022 20:55 Ответить
Історія вчить тому, що вона нічому не вчить.
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12.03.2022 20:55 Ответить
Непогано кум кума подоїв на 5 млрд!
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12.03.2022 20:55 Ответить
тех кто помог ему сбежать уже арестовали?
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12.03.2022 20:55 Ответить
Хосподя, а к чему пулемёт Максима от жополизов из охраны и водил в этом царстве лепнины, стразиков, блёсток, гавно-картин и прочей ерунды? И где собственно сам "пулемётчик"? От придурки, ни ума, ни фантазии, ни вкуса, ни самих клиентов
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12.03.2022 20:56 Ответить
Кому то н₽ бутылке сидеть нравится , а кому то на пулемёте
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12.03.2022 21:19 Ответить
И у этого шубохранилище.....Сечин что ли покусал....
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12.03.2022 20:56 Ответить
Дуже дивує як можна було випустити тхора ось так просто…Це ж був би чудовий заручник! Ех,лохи…
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12.03.2022 20:57 Ответить
Аби не так як з Межигір'ям
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12.03.2022 20:57 Ответить
В Лавре поищите
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12.03.2022 20:58 Ответить
Это, я так понимаю, всего лишь один из дворцов, в котором хранится ненужный старый хлам. Шубы уж очень старомодные. Представляю, что там в основном дворце!
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12.03.2022 21:01 Ответить
Народ. Тут пишуть, що у Мелітополі орки вже призначили в.о. мера - Галину Данильченко. І та записала відео.

https://t.me/zsuwar/5067
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12.03.2022 21:02 Ответить
Пошла она, коллаборантка.
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12.03.2022 21:05 Ответить
Я думаю: знайти де живе і спалити у ночу на#уй.
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12.03.2022 21:05 Ответить
Найти, полагаю, будет не проблемой. А спалить можно хоть вместе с ней, показательно. Слово нет всегда можно сказать, она не сказала.
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12.03.2022 21:07 Ответить
Януковича они нам отдадут за условные пару тонн буряка, когда профукают всё и вся, а они профукали ровно в тот момент, когда начали эту идиотскую войну. Побеждённым горе как говорится, побеждённые не ставят условия, а лишь выполняют их. А про Медведчука и говорить не стоит.
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12.03.2022 21:41 Ответить
Спалить её нах,как Жанну даарк
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12.03.2022 21:23 Ответить
до портнова не зайдеш- його маєток охороняє нацгвардія.
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12.03.2022 21:07 Ответить
вопрос в другом:
- как этой мрази удалось сбежать из под ареста и кто этому способствовал
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12.03.2022 21:06 Ответить
Потому что Зелёное Говно - ********** крыса, проложившая для оккупантов дороги, и нихуя не вложившаяся в вооружение. Не понимаю, почему народ не видит и не понимает очевидного
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12.03.2022 21:27 Ответить
сваритись будемо після перемоги, а зараз нехай відпрацьовує
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12.03.2022 21:40 Ответить
Я і не зварюсь з вами.
Я за включение мозгов у народа в правильном направлении - чем быстрее народ поймет что ЗГ - крыса, тем быстрее мы победим. Единственно, ЗГ сейчас ничего не остается делать, как играть роль крутого и умного пацана, который говорит правильные слова, которые, правда, пишет ему Порошенко и держит его за шкирку, потому что ему всё известно, в т.ч. и кто отпустил вагнеровцев и Медведчуков там всяких на волю, и кто строил дороги для оккупантов и нихрена не вооружался и ничего не делал для закрытия неба.
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12.03.2022 21:48 Ответить
Скільки людині потрібно палаців ?
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12.03.2022 21:07 Ответить
Жило под носом у всех жировало. ни кто не замечал. боялись .такие дворцы хоромы.. Упустили черта рогатого ...
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12.03.2022 21:07 Ответить
А в труни карманів немає!
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12.03.2022 21:08 Ответить
бесславный ****** бесславного ублюдка.....
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12.03.2022 21:08 Ответить
І це лише в 1 палаці, скільки там приховано в офшорах, я боюсь уявити. при цьому навіть думати не хочу скільки ви**ядків разом з ним збагатились.
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12.03.2022 21:11 Ответить
Ще одні ненажерливі любителі пшонка-стайл
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12.03.2022 21:12 Ответить
Всё это канеш разворуют как золотой батон
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12.03.2022 21:20 Ответить
А Петро ушлий
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12.03.2022 21:20 Ответить
Зате, Марченку, який захищає Миколаїв, залог не повертають.
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13.03.2022 12:45 Ответить
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12.03.2022 21:26 Ответить
не знаю яка пікча краще підходить

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12.03.2022 21:27 Ответить
Национализировать
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12.03.2022 21:29 Ответить
пошока стайл у всій своїй красі
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12.03.2022 21:49 Ответить
А мне вот "активист Петро" понравился. Красавчик! Какая, нах, война. Какая, нах, тероборона. Какое, нах, ВСУ. Охрана элитных особняков - вот это настоящее дело для активиста. А шо там было ДО описи ... то уже такое ...
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12.03.2022 23:15 Ответить
теперь слава богу перейдёт всё к народу который этот зрадный ***** обворовал!
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13.03.2022 11:23 Ответить
Я б спалив це все, зняв на відео і виклав в мережу.
І підписав: так буде з кожним колаборантом!
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13.03.2022 11:30 Ответить
Хто такий Петро і хто його туди поставив ?
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13.03.2022 11:36 Ответить
Все всё знали и выпустили его из страны… Предатель номер 1 уехал… Кто стоял за ним в Украине ? Думаю это ,бывшие высокоурядовці… Ну самі високі , дальше нікуди,..
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13.03.2022 11:48 Ответить
Україні потрібен порох....
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13.03.2022 15:24 Ответить
 
 