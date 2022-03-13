Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом. ФОТОрепортаж

После начала российского вторжения и убийства тысяч мирных жителей кум президента России Путина украинский политик Виктор Медведчук исчез из информационного пространства. Известно, что он скрылся из своего киевского имения, где должен был сидеть под домашним арестом по подозрению в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают журналисты Следствие.Инфо

Приводим материал на языке оригинала

Адвокати політика кажуть, що він "перебуває у "безпечному місці", але де саме — невідомо. За інформацією джерел "Слідства.Інфо", Медведчук офіційно не виїжджав за межі України. Його дружина Оксана Марченко за кілька днів до початку війни виїхаха у Білорусь, а напередодні вторгнення Росії в Україну записала відео у Москві.

Поки кум Путіна сидів під домашнім арештом, він також реконструював свій палац під Києвом, поблизу мальовничої Пущі-Водиці. Днями на територію палацу прийшли активісти, які взяли його під тимчасовий контроль, аби мародери не розікрали речі та коштовності. Активісти чекають на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно.

Журналістам "Слідства.Інфо" вдалося потрапити на територію палацу і на власні очі побачити, як він виглядає зсередини і що там зберігав кум Путіна.

Активіст Петро веде нас до палацу Медведчука. Багато років Петро охороняв від мародерства знамениту "хонку" Віктора Януковича у Межигірʼї. Тепер, каже Петро, роботи додалося.

Сам палац зараз порожній. Сім’я Медведчука його реконструювала і перебудовувала,, тому всередині зараз лише голі стіни й деревʼяні балки. Ймовірно, будівельники теж втекли з палацу, бо там досі висять куртки та особисті речі. На підлозі розкладено гіпсовий орнамент майбутньої стелі.

Масштаб палацу вражає. Там мало бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні та вітальні. Сам будинок має площу більше двох тисяч квадратних метрів. Пів року тому журналісти програми "Схеми" отримали плани та креслення реконструкції палацу.

Вглибині палацу завершувалося будівництво басейну, вже навіть оздобили стіни мармуровою плиткою. "Сподіваюся, майбутньому цей маєток стане комплексом відпочинку для дітей", — каже активіст Петро.

На території палацу Медведчука є ще кілька будинків. Біля озера розташований будиночок у японському стилі, з іншого боку — інший, схожий на мисливський.

Але найцікавіше ми побачили вглибині будинку, біля гаражів. Поки у палаці тривала реконструкція, багато цінних речей та предметів розкоші Медведчуки заховали у картонні коробки і перенесли до господарських приміщень. Петро знаходить серед сотень ключів той, що пасує, і відчиняє двері.

Такої кількості дорогих речей на один квадратний метр ми ще не бачили! Кімнати заставлені вщент картинами, іконами, гобеленами та статуетками. Більшість з них просто лежать одна на одній. Поміж картин поставили гральний автомат Admiral XXXL.





У наступній кімнаті — теж картини. Із золотої рами нас дивиться дружина Медведчука Оксана Марченко, поряд лежить рамка з написом "Оксана Марченко лучшая".





Поряд розташований гардероб з платтями та вечірнім вбранням, ймовірно, Оксани Марченко. Деякі сукні нагадують ті, у яких Марченко виступала на телеекранах.

На підвіконні стоїть стаціонарний телефон з підписами на кнопках: "релакс-зона", "джакузі", "басейн", "біла кімната", "спортзал", "камінна зала", кабінети, спальні та багато іншого. Навіть "кінотеатр" і "колиба". Цікаво, чи можна обійти всі ці приміщення за один день?

Далі заходимо у "шубосховище" — це окрема кімната, де зберігаються хутряні речі дружини кума Путіна. Ми нарахували кілька десятків шуб та інших елементів гардеробу. На поличках стоять голови манекенів з хутріними шапками на них.





Збоку у коридорі стоять великі коробки, всередині — менші коробки помаранчевого кольору з логотипом Hermes Paris. Це розкішні тарілки та сервізи, які коштують сотні, а іноді й тисячі євро за одиницю. Приміром, одна ця невелика тарілка із зображенням леопарда коштує 11 тисяч гривень. Посуду цієї елітної марки у коробках — десятки чи сотні штук.





Петро веде нас до підвалу. Там Медведчуки зберігали валізи Louis Vuitton та інші дороговартісні предмети. З-під чорного сміттєвого пакету видно валізу, яка зовні нагадує модель Louis Vuitton Alzer-80. На офіційному сайті вона коштує близько 400 тисяч гривень.

Поряд із кришталевою люстрою, оцінити вартість якої нам не під силу, стоїть кулемет "Максим". Із напису дізнаємося, що кулемет Медведчуку подарували його охоронці та водії у 2004 році на честь 50-річчя.





Можна було б ще довго досліджувати вартість того, що сховано у господарських кімнатах палацу Медведчука, але з тарілки та валізи загальна картина нам стала зрозуміла. Варто зауважити, що палац перебував у стані реконструкції, у ньому не жили, тобто наврядчи зберігали тут найцінніші речі — лише ті, якими у щоденному побуті не були потрібні.

Активісти поки не розуміють, скільки часу займе опис цього майна і що з ним далі робити. Вони лише сподіваються, що маєток і всі ці коштовні речі стануть власністю держави.

Днями президент Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення і націоналізацію російських активів на території України. Активіст Петро не сумнівається, що під цю націоналізацію потрапить і палац кума Путіна. Головне — вберегти це все від розкрадання.