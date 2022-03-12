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Украинца, который "служил" в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Львовщине задержали "бывшего сепаратиста", который пытался скрыться в Польше.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На Львовщине задержан бывший сепаратист, который пытался бежать в Польшу. Сегодня вечером патруль отдела "Смольница" задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу в Польшу.

У задержанного был кухонный нож и заточка.

Как выяснилось, нарушитель является гражданином Украины 1996 года рождения, ранее проходил службу в одном из военных подразделений россии на временно оккупированной части Донецкой области, за что был судим", - говорится в сообщении.

Смотрите: Полиция Харькова задержала корректировщика ударов российских крылатых ракет по городу. ВИДЕО

Украинца, который служил в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ 01
Украинца, который служил в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ 02
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Топ комментарии
+32
******.
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12.03.2022 22:54
+19
К концу войны не будет в Украине ни кацапских свиней, ни манкуртов.
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12.03.2022 22:54
+18
Перевірити на ньому, чи заточка й ніж достатньо гострі🔪
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12.03.2022 22:56
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12.03.2022 22:54 Ответить
К концу войны не будет в Украине ни кацапских свиней, ни манкуртов.
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12.03.2022 22:54 Ответить
на жаль помиляєтесь
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12.03.2022 22:58 Ответить
Перевірити на ньому, чи заточка й ніж достатньо гострі🔪
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12.03.2022 22:56 Ответить
В Росію щось ніхто не втікає.
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12.03.2022 22:59 Ответить
100% хотів якусь диверсію вчинити, ну бо хіба від ДНРівсько-рашистсько-нацистського "щастя" тікають в оту "прокляту" ними Гейропу.
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12.03.2022 23:00 Ответить
"Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ



На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу ". - В цьому тексті прекрасно все.
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12.03.2022 23:05 Ответить
Ну и зачем этот биомусор нам в тюрьме?Ну от смысел его судить кормить и т.д?Ну нафига?Допрос и валить
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12.03.2022 23:07 Ответить
який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий
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12.03.2022 23:19 Ответить
зарежьте его тем ножиком
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12.03.2022 23:08 Ответить
Убейте его на камеру тварь.
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12.03.2022 23:08 Ответить
Мы цивилизованная страна, вернуть в ОРДЛО
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12.03.2022 23:08 Ответить
Куда вернуть? Служил в дыныры...15 лет исправительных работ...
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12.03.2022 23:23 Ответить
👉Тавро "Z" ему на лбу выбить !!!👈
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12.03.2022 23:41 Ответить
Втік з московського раю. Ганьба! Куди? У Польщу, у злидні. Там і націоналісти до того ж є.
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12.03.2022 23:47 Ответить
Пристрелить "при попытке бегства".
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12.03.2022 23:50 Ответить
По сигаретам, похоже что он зашел со стороны Польши. И не украинец он, а тунгус
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13.03.2022 01:39 Ответить
 
 