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Украинца, который "служил" в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На Львовщине задержали "бывшего сепаратиста", который пытался скрыться в Польше.
Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"На Львовщине задержан бывший сепаратист, который пытался бежать в Польшу. Сегодня вечером патруль отдела "Смольница" задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу в Польшу.
У задержанного был кухонный нож и заточка.
Как выяснилось, нарушитель является гражданином Украины 1996 года рождения, ранее проходил службу в одном из военных подразделений россии на временно оккупированной части Донецкой области, за что был судим", - говорится в сообщении.
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На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу ". - В цьому тексті прекрасно все.