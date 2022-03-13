Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграме Тарас Березовец.

"Российские войска обстреляли Святогорскую лавру – одну из трех величайших святынь Украины", - отметил он.

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