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Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграме Тарас Березовец.
"Российские войска обстреляли Святогорскую лавру – одну из трех величайших святынь Украины", - отметил он.
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From: MG <[email protected]>
Date: Sun, Mar 6, 2022, 11:20
Subject: весенняя песенка ***** вождю
To:
для молодежи приложены ноты
Ты сегодня нам принес
Не букет из пышных роз
Не тюльпаны и не лилии
Подарил паскуда ты
Очень странные цветы
И они, увы, не хилые
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
Ох неярок их наряд
И отвратен аромат
Нашей жизни загнивания
Мы так рады нету слов
Что ведешь ты нас ослов
И баранов на заклание
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
И на многие года
Может даже навсегда
Ты обрек нас на презрение
Будет бедствовать народ
(Не спасет газопровод)
За свое долготерпение
Санкции, санкции
Нашей планеты привет
Санкции, санкции
Целый букет
Истинный Христианин таким кощунством не будет заниматься.это не армия....
Лавра, которой можно все: скандальная Пасха в Святогорске. Разбор
https://www.liga.net/society/articles/lavra-kotoroy-mojno-vse-skandalnaya-pasha-v-svyatogorske-razbor