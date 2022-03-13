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Фото Война в Украине
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Ирпень (164) смерть (5513) военные преступления (48)

Все члены моей семьи – жена и двое детей ушли на небеса, – российские оккупанты убили всю семью жителя Ирпеня. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Семью Сергея Перебийноса убили в Ирпене во время эвакуации мирного населения. Несколько взрывов унесли жизни двоих детей, жены и двух собак.

"Я буду пытаться дать максимальную огласку этой ситуации. Это моя миссия", - рассказывает Сергей в репортаже Общественного, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+35
Нехай кацапи будуть прокляті навіки.
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13.03.2022 01:41
+21
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13.03.2022 01:38
+21
вже немає сили сили це дивитися, іноді здається, що це якийсь страшний сон
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13.03.2022 01:40
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13.03.2022 01:38 Ответить
вже немає сили сили це дивитися, іноді здається, що це якийсь страшний сон
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13.03.2022 01:40 Ответить
Это абсолютное зло. А путлер это антихрист.
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13.03.2022 01:47 Ответить
Нехай кацапи будуть прокляті навіки.
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13.03.2022 01:41 Ответить
В гаазі їх судитимуть, а як ні, то Божого суду точно не уникнуть
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13.03.2022 01:47 Ответить
Правильно простреливать позвоночник. Что бы до конца дней под себя ходили
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13.03.2022 01:48 Ответить
Царство небесное! Господи! Дай сил этому человеку пережить страшное горе, помяни всех невинных жертв в Царствии Твоём!
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13.03.2022 01:59 Ответить
Співчуваю тобі, Сергію... Це дуже сумно... Дякую, що ти знайшов сили поділитись цією історією...
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13.03.2022 02:03 Ответить
А вот слова Генерала Лебедя. Ну прям прородство
https://www.youtube.com/watch?v=DQXlQmVmHfc
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13.03.2022 02:15 Ответить
стреляй в рашапитека !
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13.03.2022 02:19 Ответить
Сочувствую тебе. Но если ты не хочешь убить побольше кацапов за это, а только льешь слезы... Ну. я не знаю... Не дай Бог каждому такое пережить. Но моя бы дальнейшая цель жизни была бы - убить этих тварей побольше.
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13.03.2022 02:19 Ответить
Найкращі солдати виходять з тих людей,у кого відібрали сім'ю та родину.і жити він буде довго,щоб знищити ,як можна більш ворога
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13.03.2022 02:47 Ответить
Ось вам захист росіян ви ще досі не зрозуміли там де говорять Російською там приходити Росія вбивати в першу чергу ,тож раджу всім щоб зберегти життя краще забути всім російську мову.
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13.03.2022 03:24 Ответить
Бедный ты человек... держись
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13.03.2022 05:06 Ответить
Господь не спізнюється з покаранням, ми все побачимо на власні очі. Тримайтеся. Молимось за наш нарід і Україну!
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13.03.2022 06:49 Ответить
Господи дай сили цій людині витримати. Господи дай сил нашим Воїнам захистити нашу Україну, бережи Господи од куль і снарядів.
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13.03.2022 07:21 Ответить
Ось він "русский мир" будьте прокляті рашиські варвари,будь проклята росія і іі дибільний трусливий народ ,хай здохне путін ,смерть рашиським окупантам.
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13.03.2022 08:44 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
😱😱😱😱😱😱😱😱
🙏🥀🥀😥
🤦😢
🥀🥀
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13.03.2022 09:39 Ответить
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13.03.2022 11:12 Ответить
 
 