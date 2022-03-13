Все члены моей семьи – жена и двое детей ушли на небеса, – российские оккупанты убили всю семью жителя Ирпеня. ВИДЕО

Семью Сергея Перебийноса убили в Ирпене во время эвакуации мирного населения. Несколько взрывов унесли жизни двоих детей, жены и двух собак.

"Я буду пытаться дать максимальную огласку этой ситуации. Это моя миссия", - рассказывает Сергей в репортаже Общественного, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные РФ танком раздавили автомобиль с людьми в Запорожской области: погибли ребенок и двое мужчин, - полиция. ВИДЕО