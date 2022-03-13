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Все члены моей семьи – жена и двое детей ушли на небеса, – российские оккупанты убили всю семью жителя Ирпеня. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Семью Сергея Перебийноса убили в Ирпене во время эвакуации мирного населения. Несколько взрывов унесли жизни двоих детей, жены и двух собак.
"Я буду пытаться дать максимальную огласку этой ситуации. Это моя миссия", - рассказывает Сергей в репортаже Общественного, передает Цензор.НЕТ.
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