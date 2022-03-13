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Фото За рубежом
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Абрамович (43) олигарх (677) Россия (44056) санкции (4443)

Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Яхту российского олигарха Романа Абрамовича, попавшего под санкции из-за войны РФ с Украиной, перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория).

Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic, сообщает Цензор.НЕТ.

Solaris – 139-метровая яхта стоимостью около 600 миллионов долларов. Судно ходит под флагом Бермудов.

Поскольку Черногория не является членом Европейского Союза, какие-либо санкции ЕС в этой стране не являются основанием для ареста судна.

Напомним, санкции против Абрамовича ранее ввела Великобритания. Лондон обвиняет российского олигарха в причастности к дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной ее целостности, суверенитета и независимости.

Санкции включают в себя заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post

Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию 01
Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию 02
Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию 03
Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию 04

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Топ комментарии
+9
Похуй, на вашого дебіла.Нахуй ця новина? Заїбали...,блядь.Про Україну думайте!!!!краще.
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13.03.2022 06:00
+5
В Чорногорії тепер буде свій флот.
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13.03.2022 06:30
+5
Забігали таргани по кухні!
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13.03.2022 06:33
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*****, на вашого дебіла.Нахуй ця новина? Заїбали...,*****.Про Україну думайте!!!!краще.
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13.03.2022 06:00 Ответить
В Чорногорії тепер буде свій флот.
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13.03.2022 06:30 Ответить
Забігали таргани по кухні!
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13.03.2022 06:33 Ответить
Кусок пластида и по яхте будет!
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13.03.2022 06:38 Ответить
краще конфіскувати і продати, для нього не шкода коли затоплять, йому шкода, що хтось з того зиск має
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13.03.2022 07:16 Ответить
будуть борознити !моря та акеяни" и приписки в них буде Папуа і острова Кука, дивіться, обережно, там можуть схавати без солі - аборигени сьели Рому.
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13.03.2022 06:56 Ответить
От ми так спереживались за цей кусок заліза...
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13.03.2022 07:59 Ответить
Вводить санкции против экипажей российских яхт и самолетов - запрет въезда в страны
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13.03.2022 08:35 Ответить
А в чём проблема перехватить это корыто и выставить на продажу ?
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13.03.2022 09:22 Ответить
И куда он ПОПЛЫВЁТ на это шикарной яхте?
В Ситвастополь или Наворасийск?
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13.03.2022 10:16 Ответить
******** баски отплытие...🙄
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13.03.2022 10:54 Ответить
 
 