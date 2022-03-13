Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию. КАРТА

Яхту российского олигарха Романа Абрамовича, попавшего под санкции из-за войны РФ с Украиной, перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория).

Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic, сообщает Цензор.НЕТ.

Solaris – 139-метровая яхта стоимостью около 600 миллионов долларов. Судно ходит под флагом Бермудов.

Поскольку Черногория не является членом Европейского Союза, какие-либо санкции ЕС в этой стране не являются основанием для ареста судна.

Напомним, санкции против Абрамовича ранее ввела Великобритания. Лондон обвиняет российского олигарха в причастности к дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной ее целостности, суверенитета и независимости.

Санкции включают в себя заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

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