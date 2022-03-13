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Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С помощью "Стугны" 112 отдельная бригада уничтожила танки, БМП и БТР противника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
"112-я отдельная бригада с помощью "Стугны" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.
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10 hrs ·
Из Одессы в 14 году уехало много талантливых людей - мы все боялись что будет «банановая республика». Сегодня у меня есть знакомые по всему миру. Мы две недели обсуждаем один неуловимый аспект, который сложно обречь в слова, но мы, не сговариваясь, замечаем его.
Французы, бельгийцы, итальянцы и прочие европейцы и американцы, НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ МОСКВЫ, сочувствуют нам, желают скорейшего прекращения огня, восхищаются мужеством и где-то даже думают что это наша война - героизм. Они в лоб НЕ ПОНИМАЮТ, почему это так страшно - проиграть. Что Россия это не просто «вооруженный конфликт». С ней нельзя договориться, она не остановится, ей всегда мало. Она залезет не только за флагом на ратушу и театр, но и в твою голову и на кухню. Залезет в учебники истории, в альбомы бабушки, детские сказки. Запретит называть белое белым, а белое - чёрным. Она лишает права на внутренний камертон, свободу творчества и уважение к личности. Что нельзя просто взять и вывести детей из зоны обстрела, потому что ИХ МОГУТ РАССТРЕЛЯТЬ ПРОСТО ТАК! Потому что роддом - это артиллерийская цель, и если соврать потом - то нормально. Нет ценности человеческой жизни, нет ничего неприкосновенного, есть только цель вождя - «властвовать и всем владеть».
Поэтому, мне кажется, прибалты, поляки, молдаване, так помогают нашим. Они ПОНИМАЮТ, что это за орда. И ЗНАЮТ, что если мы их ее не остановим, - они следующие.
Гребаное ордынское иго, живо пока убивает.