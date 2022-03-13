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Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С помощью "Стугны" 112 отдельная бригада уничтожила танки, БМП и БТР противника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"112-я отдельная бригада с помощью "Стугны" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области 01

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Топ комментарии
+46
Olga Dovganich

10 hrs ·

Из Одессы в 14 году уехало много талантливых людей - мы все боялись что будет «банановая республика». Сегодня у меня есть знакомые по всему миру. Мы две недели обсуждаем один неуловимый аспект, который сложно обречь в слова, но мы, не сговариваясь, замечаем его.

Французы, бельгийцы, итальянцы и прочие европейцы и американцы, НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ МОСКВЫ, сочувствуют нам, желают скорейшего прекращения огня, восхищаются мужеством и где-то даже думают что это наша война - героизм. Они в лоб НЕ ПОНИМАЮТ, почему это так страшно - проиграть. Что Россия это не просто «вооруженный конфликт». С ней нельзя договориться, она не остановится, ей всегда мало. Она залезет не только за флагом на ратушу и театр, но и в твою голову и на кухню. Залезет в учебники истории, в альбомы бабушки, детские сказки. Запретит называть белое белым, а белое - чёрным. Она лишает права на внутренний камертон, свободу творчества и уважение к личности. Что нельзя просто взять и вывести детей из зоны обстрела, потому что ИХ МОГУТ РАССТРЕЛЯТЬ ПРОСТО ТАК! Потому что роддом - это артиллерийская цель, и если соврать потом - то нормально. Нет ценности человеческой жизни, нет ничего неприкосновенного, есть только цель вождя - «властвовать и всем владеть».

Поэтому, мне кажется, прибалты, поляки, молдаване, так помогают нашим. Они ПОНИМАЮТ, что это за орда. И ЗНАЮТ, что если мы их ее не остановим, - они следующие.

Гребаное ордынское иго, живо пока убивает.
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13.03.2022 07:11
+36
які гарні фото радують
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13.03.2022 05:57
+21
зайшов на сєпарський ютюб...Пущилін кудахкає про успіхи..беруть місто за містом прям .але шось не показують...тих успіхів а тільки на словах розказуть про героїзм"рускага міра"
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13.03.2022 06:07
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які гарні фото радують
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13.03.2022 05:57 Ответить
Файний пейзаж.
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13.03.2022 09:09 Ответить
Ага. Красіває!
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13.03.2022 05:59 Ответить
зайшов на сєпарський ютюб...Пущилін кудахкає про успіхи..беруть місто за містом прям .але шось не показують...тих успіхів а тільки на словах розказуть про героїзм"рускага міра"
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13.03.2022 06:07 Ответить
цікаво, щасливі тепер ті, що волали - путин, введи!
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13.03.2022 07:44 Ответить
тебе доки дать на держи
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13.03.2022 07:34 Ответить
дивлячись на це фото, сгадуються слова Ф.Енгельса - всі війни, які починала Росія вона програвала. Всі країни соцтабору зазнавали нищівних геополітичних ударів зі сторони Росії. Так було у всі часи "кремльовських мечтателей", всі відзначились. Але маленький крисьониш затаївся, і наніс останній в своєму житті удар. До 2020 року він надіявся що рижий в Америці сам довершить справу з НАТО, а потім він порахується з кожним по одинці. А ЕС саме прийде на колінцях, тут уж фрау постарається. Першими відчули брити, вийшли з ЕС бо там керували німці із своїм націоналізмом. Однак рижого америкоси не підтримали, і все посипалось. Руський мір був викинутий на свалку історії, найшли заміну в міфах про Чінгісхана, пішли в хід шамани, всякі вуду, викопали камінну сокиру, вдарили в бубен і горять в Україні бойові буряти і тивинці -еліта армії рузге і опора євроазійства. Але одна проблема - не вистачає еліти. В тивинців є одна пещерна традиція - на якесь своє свято вони починають масово різати один одного, кожного року не менше ста чоловік гине. І це вважається доблестю. А тому всі питання в українців щодо такого відношення до своєї армії - це питання в нікуди.
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13.03.2022 06:45 Ответить
Так терроборона Чи 112 бригада?
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13.03.2022 07:02 Ответить
112-та окрема бригада територіальної оборони
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13.03.2022 07:04 Ответить
Olga Dovganich

10 hrs ·

Из Одессы в 14 году уехало много талантливых людей - мы все боялись что будет «банановая республика». Сегодня у меня есть знакомые по всему миру. Мы две недели обсуждаем один неуловимый аспект, который сложно обречь в слова, но мы, не сговариваясь, замечаем его.

Французы, бельгийцы, итальянцы и прочие европейцы и американцы, НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ МОСКВЫ, сочувствуют нам, желают скорейшего прекращения огня, восхищаются мужеством и где-то даже думают что это наша война - героизм. Они в лоб НЕ ПОНИМАЮТ, почему это так страшно - проиграть. Что Россия это не просто «вооруженный конфликт». С ней нельзя договориться, она не остановится, ей всегда мало. Она залезет не только за флагом на ратушу и театр, но и в твою голову и на кухню. Залезет в учебники истории, в альбомы бабушки, детские сказки. Запретит называть белое белым, а белое - чёрным. Она лишает права на внутренний камертон, свободу творчества и уважение к личности. Что нельзя просто взять и вывести детей из зоны обстрела, потому что ИХ МОГУТ РАССТРЕЛЯТЬ ПРОСТО ТАК! Потому что роддом - это артиллерийская цель, и если соврать потом - то нормально. Нет ценности человеческой жизни, нет ничего неприкосновенного, есть только цель вождя - «властвовать и всем владеть».

Поэтому, мне кажется, прибалты, поляки, молдаване, так помогают нашим. Они ПОНИМАЮТ, что это за орда. И ЗНАЮТ, что если мы их ее не остановим, - они следующие.

Гребаное ордынское иго, живо пока убивает.
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13.03.2022 07:11 Ответить
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13.03.2022 07:45 Ответить
Надо добавить, что так называемая "нация" рузских всасывает в себя и ассимилирует преимущественно самых низких и подлых представителей других народов. Тех, кого Чингиз Айтматов назвал манкуртами.
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13.03.2022 07:48 Ответить
паРашка - ЫМПЕРИЯ злобных и никчемных РАБОВ (была ей и осталась таковой до сих пор)!
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13.03.2022 07:54 Ответить
Привет из Латвии! Мы не злопамятные, просто память у нас очень хорошая! Мы помним оккупацию 1940 года, продолжившуюся в 1945, которую застал лично. Слава Украине!
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13.03.2022 10:40 Ответить
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13.03.2022 08:04 Ответить
Фото зроблені давно,чи на київщині вже розтанув сніг?
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13.03.2022 09:31 Ответить
А ЧОГО ВОНИ ПОЖАРНИХ НЕ ВИКЛИКАЛИ !?)
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13.03.2022 21:36 Ответить
 
 