Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области. ФОТО

С помощью "Стугны" 112 отдельная бригада уничтожила танки, БМП и БТР противника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"112-я отдельная бригада с помощью "Стугны" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.

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