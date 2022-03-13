"Теперь будет работать против оккупантов": воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"За минувшие сутки Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих же свинособак", - говорится в сообщении.

Где это произошло, не отмечается.

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