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"Теперь будет работать против оккупантов": воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"За минувшие сутки Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих же свинособак", - говорится в сообщении.
Где это произошло, не отмечается.
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