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"Теперь будет работать против оккупантов": воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"За минувшие сутки Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих же свинособак", - говорится в сообщении.

Где это произошло, не отмечается.

Также смотрите: Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области. ФОТО

Теперь будет работать против оккупантов: воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 01
Теперь будет работать против оккупантов: воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 02
Теперь будет работать против оккупантов: воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 03
Теперь будет работать против оккупантов: воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 04
Теперь будет работать против оккупантов: воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 05
Теперь будет работать против оккупантов: воины 10-й ОГШБр захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 06

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Топ комментарии
+20
Хороший трофей!
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13.03.2022 09:00
+16
орки відступили від Скадовська.

"В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Однако прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого действительно нет продуктов питания", - рассказал об обстановке в городе городской голова Скадовска.
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13.03.2022 09:03
+12
Хреновина из семейства Р-330 ( кому интересно).
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13.03.2022 09:01
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Какая-то неведомая кацапская хреновина😆
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13.03.2022 08:59 Ответить
Хреновина из семейства Р-330 ( кому интересно).
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13.03.2022 09:01 Ответить
новая Борисоглебск 2 нем проблем в 2015м доставлял
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13.03.2022 09:01 Ответить
Хороший трофей!
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13.03.2022 09:00 Ответить
Кацапів кацапським.
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13.03.2022 09:00 Ответить
Напрасно выкладывают.
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13.03.2022 09:02 Ответить
Хоча, вони, кацапи й самі про це добре знають. А от для підняття настрою українців такий трофей цілком доречний.
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13.03.2022 09:51 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зараз практично по всій Україні лежить сніг.
Чому на фотках зовсім немає снігу?
Може, це десь на півдні? Або фотки давніші.
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13.03.2022 09:02 Ответить
Знаю де це ст₴лося , але НЕ скажу 😡
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13.03.2022 10:01 Ответить
Добре. Але там снігу зараз немає?
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13.03.2022 11:09 Ответить
орки відступили від Скадовська.

"В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Однако прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого действительно нет продуктов питания", - рассказал об обстановке в городе городской голова Скадовска.
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13.03.2022 09:03 Ответить
Це добре, та вони не "відступили", а просто тимчасово вимушені були перекинути техніку/м'ясо на Миколаїв або Кривий Ріг(а може навіть Марік/Запоріжжя) - коротше, де від цього лайна користі більше буде ніж в мирному українському місті - і добриво, і циганам пожива все ж таки
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13.03.2022 09:07 Ответить
Час роздати територіальній обороні зброю та підготувати оборону шляхів.
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13.03.2022 12:23 Ответить
Это специфическая техника, ей нужна максимальная скрытность и секретность...
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13.03.2022 09:03 Ответить
Это уже не техника.
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13.03.2022 09:53 Ответить
ну і навіщо хизуватись.мовчки б працювали і наводили русню на свої війска.в 41м англічане захопили енігму-шифровальну машину і читали всю дуже корисну інформацію.німці не здогадивалися до кінця війни
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13.03.2022 09:09 Ответить
Меньше кино смотри...
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13.03.2022 09:20 Ответить
там к ней наверняка нужен глав-орк с кодами ну и + кто-то кто его застрелит(л) если вдруг чего. ну или это тупо ретранслятор с макаками которым вдалбливали пару лет что тыкать за банан.
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13.03.2022 10:56 Ответить
Один засіб РЕБ може бути корисніший, ніж 20 танків. Подака ЗСУ за такий скарб!
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13.03.2022 09:18 Ответить
а куди свинособаки подівались які обслуговували комплекс?
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13.03.2022 09:26 Ответить
Они пораскинули мозгами и остались на Украине)
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13.03.2022 10:01 Ответить
Куди-куди!! Вся техніка,яка залишена у справному стані---це не що інше,як подарунки українцям,від етничних українців рашистану,допомагають чим можуть.
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13.03.2022 09:30 Ответить
Очень хорошая штука и очень дорогая ++ важная для них !!

Молодцы наши бойцы

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13.03.2022 09:57 Ответить
гы!!гуцулы большую,,трембиту" отжали!!
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13.03.2022 10:13 Ответить
Это означает, что и у них есть проблемы с нехваткой войск, поэтому вынуждены оставлять города не имеющие для них стратегического значения. Значит нужно продолжать их бить везде и при любой возможности.
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13.03.2022 10:16 Ответить
Лично бить будете или, как обычно, попросите кого-нибудь? Свора стран, которые только и дело, что гавкает в сторону России. Либо рыпнитесь уже, либо сидите ровно на опе и не вибрируйте.
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15.03.2022 11:08 Ответить
Ай, молодці !!!!!!
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13.03.2022 11:27 Ответить
Слава Україні ! Слава ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! Сьогодні день Добровольця ! Вітаю ВСІХ ! ТЕПЕР ВСЯ НАША НЕНЬКА - З ДУХОМ КІБОРГІВ !
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14.03.2022 10:53 Ответить
На днях тут одну хохлушку взял домой. Буду наказывать каждую ночь. Фото позже выложу. Укропы, побольше таких фейков на вентилятор накидывайте. Перестал вашему цензору доверять после того, как несколько лет назад ваш фейкометный ресурс распространил информацию о якобы идущих под Алматой боях с применением тяжёлой бронетехники российских войск. Сам живу в Алматы. Было смешно читать потуги вашей редакции и упоротых укропов.
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15.03.2022 10:15 Ответить
 
 