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Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
13 марта враг продолжает обстреливать жилые массивы. Утром совершены авиаудары по г. Баштанка Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как сообщается, в результате этого повреждены жилые дома по ул. Сазоненко. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами.
"Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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Коли нам Америка вже дасть пво і літаки?
І ТОДІ ЦЕ БУДЕ НЕ ДОПОМОГА,ТА ПРОСТО БІЗНЕС.
і ніхто не знає скільки зараз мігів у України. якщо їх кількість збільшиться - про це ніхто не дізнається.