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Фото Война в Украине
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авиация (1058) Николаевская область (857) обстрел (6734) ГСЧС (2872)

Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

13 марта враг продолжает обстреливать жилые массивы. Утром совершены авиаудары по г. Баштанка Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как сообщается, в результате этого повреждены жилые дома по ул. Сазоненко. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами.

"Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минометный обстрел жилых домов в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС 01
Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС 02
Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС 03
Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС 04

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Чоловік, якого витягли з-під завалів, вдруге народився
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13.03.2022 09:08 Ответить
ТАК... це залякування населення для паніки
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13.03.2022 09:08 Ответить
Доки це можна терпіть?
Коли нам Америка вже дасть пво і літаки?
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13.03.2022 09:09 Ответить
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Мечтай .Байден лично блокирует передачу мигов Украине .Вот такой вот союзник
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13.03.2022 09:12 Ответить
не дадут. Байден сдулся, боится упыря.. Скоро ни Рф-овская армия, ни армия США, а украинская армия будет самой сильной в мире. И НАТО не будет нужным.
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13.03.2022 09:22 Ответить
АМЕРИКА МОЖЕ ПРОДАТИ НАМ ЛІТАКИ, А НЕ ПРОСТО ДАТИ
І ТОДІ ЦЕ БУДЕ НЕ ДОПОМОГА,ТА ПРОСТО БІЗНЕС.
і ніхто не знає скільки зараз мігів у України. якщо їх кількість збільшиться - про це ніхто не дізнається.
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13.03.2022 09:28 Ответить
Ніхто нам нічого не винен! Допомагати одній з найкорумпованіших країн світу абсолютно котрпродуктивно! В нас зараз всі бігають і волають "Нато погане!" Замість того щоб задатись питанням що за останні вісім років було РЕАЛЬНО зроблено самими нами для нашої армії, крім пустих слів "армія, мова, віра" та "какаяразніца"! Ми всі з вами- дебіли нерозумні, і змінюватись навіть і не плануємо!
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13.03.2022 09:29 Ответить
мстят за свой позор ******
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13.03.2022 09:13 Ответить
Будь проклята зловонная Рашистская Федерация и гореть вам в пекле всем!
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13.03.2022 09:27 Ответить
 
 