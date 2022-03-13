В результате авиаудара войск РФ по Чернигову разрушено 9-этажное общежитие. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ в очередной раз нанесли авиаудар по Чернигову. В результате произошло разрушение 9-этажного общежития с последующим горением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Чернигов. В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2-го по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития. На месте пожара работают 10 ед. техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехников и подводного разминирования", - говорится. в сообщении.

По предварительной информации 7 человек спасены, 1 человек погиб, 1 травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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