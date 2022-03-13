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Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

12 марта спецназ Главного управления разведки МО в ходе выполнения задания очистил один из парков г. Ирпень от вражеских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook ГУР МО.

"Вчера спецназ ГУР МО провел субботник в одном из парков Ирпеня и почистил его от рашистов", - говорится в сообщении.

Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов 01
Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов 02
Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов 03
Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов 04
Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов 05

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Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Слава Українським воїнам
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13.03.2022 11:02
+39
Щоб у Вас ручки не втомились, любі наші Захистники! Лупіть їх!
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13.03.2022 11:05
+33
Мля, Зяблицев загубив котомку прадіда, з якою тот на заробітки ходив в 19 ст.
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13.03.2022 11:07
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Слава Українським воїнам
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13.03.2022 11:02 Ответить
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13.03.2022 11:02 Ответить
Щоб у Вас ручки не втомились, любі наші Захистники! Лупіть їх!
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13.03.2022 11:05 Ответить
Мля, Зяблицев загубив котомку прадіда, з якою тот на заробітки ходив в 19 ст.
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13.03.2022 11:07 Ответить
Под поднимают настроение . Такая классная весна , а им хочется издохнуть в Украине , я действительно не понимаю зачем . Идите домой с оружием , и стреляйте всякую погань, что послала вас на война, в первую очередь загранотряды
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13.03.2022 11:12 Ответить
Ja malasti neponial, na fatagrafijax emblemy ukrainskaj razvetki sto za ******?
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13.03.2022 11:15 Ответить
Це на фото йде логотип розвідки
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13.03.2022 11:16 Ответить
Водяний знак на фото.
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13.03.2022 11:20 Ответить
Невдале розташування логотипу української розвідки.
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13.03.2022 11:21 Ответить
По центру фото.
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13.03.2022 13:28 Ответить
100%. Попервах показалось, что это надпись на сумке на первой фотке . Удивился. Много думал.
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14.03.2022 00:58 Ответить
Колись буде Всеукраїнський "суботник"
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13.03.2022 11:45 Ответить
ДОБРИЙ ТАКИЙ СУБОТНІК !)
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14.03.2022 07:05 Ответить
 
 