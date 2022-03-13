Субботник от украинских силовиков: Ирпень продолжают очищать от оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
12 марта спецназ Главного управления разведки МО в ходе выполнения задания очистил один из парков г. Ирпень от вражеских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook ГУР МО.
"Вчера спецназ ГУР МО провел субботник в одном из парков Ирпеня и почистил его от рашистов", - говорится в сообщении.
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