27 852 14
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения Операция объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.
Как отмечается, все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих враждебных замыслов и пытались пройти в один из населенных пунктов.
Благодаря таким действиям военнослужащих НГУ этот план врага удалось нейтрализовать. Гвардейцы вместе с Вооруженными силами Украины и другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет Украины по всем направлениям.
Топ комментарии
+15 Alex Alex 3b1a281f
показать весь комментарий13.03.2022 12:43
+15 5 копійок
показать весь комментарий13.03.2022 12:46
+10 piter piter
показать весь комментарий13.03.2022 12:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Це важливо і на польовому рівні, Простір з його законами за нами ретельно спостерігає.