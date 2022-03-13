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Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения Операция объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих враждебных замыслов и пытались пройти в один из населенных пунктов.

Благодаря таким действиям военнослужащих НГУ этот план врага удалось нейтрализовать. Гвардейцы вместе с Вооруженными силами Украины и другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет Украины по всем направлениям.

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Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 01
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 02
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 03
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 04
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 05
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 06
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 07
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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13.03.2022 12:43
+15
Ну як вам це?
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13.03.2022 12:46
+10
Да расскажите уже Зеленскому, что у нас не "ООС" а полноценная война с рашкостаном!!!
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13.03.2022 12:55
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ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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13.03.2022 12:43 Ответить
А ви там в німеччинах коли підніметесь на боротьбу з фашистськими спонсорами прямо в німеччині, які прямо зараз фури з німецькою продукцією відпрвляють в фашистську росіюшку?
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13.03.2022 12:50 Ответить
Коли ти, глиста, у військомат зайдеш! Бидлятина взяла за моду пердіти в диван й пити кров всім навколо!
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13.03.2022 12:55 Ответить
Ну як вам це?
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13.03.2022 12:46 Ответить
Судя по сводкам, это гнилое мясо уже и не подсчитывают.
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13.03.2022 12:50 Ответить
Да расскажите уже Зеленскому, что у нас не "ООС" а полноценная война с рашкостаном!!!
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13.03.2022 12:55 Ответить
ООС, як так розумію це на сході, а по факту то війна повномасштабна
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13.03.2022 20:13 Ответить
трупов рашистских нужно и побольше, никакой пощады тварям.
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13.03.2022 13:19 Ответить
Знищено...як гарно звучить...
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13.03.2022 13:41 Ответить
Где тушки?
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13.03.2022 13:53 Ответить
іди пошукай, як тобі треба
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13.03.2022 20:13 Ответить
Скільки?
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13.03.2022 15:12 Ответить
Не вживайте до країни агресора назву Росія, бо це наша назва - це басейн ріки Рось. Вони є Московія, а люди тамтешні - москалі, московити. Треба перейти до їхньої справжньої назви, бо інакше - це визнання своєї меншовартості, визнання-таки москалів нашим старшим братом. P.S. Нагадаю, що Греція відстояла свою назву Македонія за собою і тоді слов'янська країна обрала іншу назву - Північна Македонія. В нашому випадку потрібно НЕГАЙНО перейди на назву Московія, москалі / московити.
Це важливо і на польовому рівні, Простір з його законами за нами ретельно спостерігає.
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13.03.2022 21:31 Ответить
ЭТО ХОРОШО !) ПУТИН БЕЗПРИЗОРНИКОВ ПЛОДИТ !!!
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14.03.2022 07:07 Ответить
 
 