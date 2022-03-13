РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13591 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
27 373 52
Львовщина (2683) бомбардировка (392) полигон (315) Козицкий (93)

Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области с акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Яворовского полигона: 35 погибших, 134 раненых, - Львовская ОВА

"Авиаудар был осуществлен с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Яворовского полигона – это сигнал для НАТО, - МВД Украины

Последствия российского авиаудара:

Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий 01
Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий 02

Фото: Повернись живим.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Ну що ж, шукаймо засоби. Саратов так Саротов. Вони ж із собою не можуть своїх дружин та дітей у літаках возити?
Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:46
+25
Хочеться спитать в Зеленського: "Де наші "Нептуни?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:47
+16
показать весь комментарий
13.03.2022 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль что Керченский мост нечем наверно **********
показать весь комментарий
13.03.2022 13:44 Ответить
в нас лише авіація може дістати туди, або нептун.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:02 Ответить
дістати, то таке. там ПВО не гірша, ніж в Києві. Туди треба "табунами" ракети запускати", щоб щось влучило, а в нас їх на багато менше ніж в раші. та й гарантії немає, що мост пошкодиться так, що тяжко буде відновити.
показать весь комментарий
13.03.2022 15:46 Ответить
И шо , Украина в ответ не бахнет по Ростову ?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:44 Ответить
Всему свое время.... СлаваУкраине!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:45 Ответить
Дочекаємось "свого часу" - коли Зеленський підпише з Путіним "мирний договор".
показать весь комментарий
13.03.2022 14:00 Ответить
Ага. Скорее сейчас ЗЕ в ответ бахнет переговорами и компромисами с ******
показать весь комментарий
13.03.2022 13:54 Ответить
на кордонах раші, білорусі та криму стоять с400, які путін туди перед війною підтягнув. Щоб щось попало треба масово запускати, а в нас стільки немає, та й результат потрапляння ракети в якийсь Саратов не змінить перебігу війни.
показать весь комментарий
13.03.2022 15:48 Ответить
Ну що ж, шукаймо засоби. Саратов так Саротов. Вони ж із собою не можуть своїх дружин та дітей у літаках возити?
Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:46 Ответить
И шо? Это отменяет бардак, который устроило руководство полигона?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:46 Ответить
Цікаво, там що не має оповіщення? мінімум 500 км ракети пролетіли, 30 штук. ПП збивало, чого люди у казармах залишилися?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:47 Ответить
Пишуть, що було сповіщення.
А чи були бомбосховища?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:48 Ответить
Це взагалі піз.дец. У вас військовий об'єкт, сукупчення народу, ви знаєте, що у ворога є засоби для ураження і не передбачили бомбосховища???
показать весь комментарий
13.03.2022 13:50 Ответить
Служил при совке в этом гарнизоне - по боевому сигналу часть должна была покинуть место дислокации в течении 30 минут - не было там ни каких убежищ. А вот кто во время войны оставил военных в казармах - это преступление.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:02 Ответить
та його можно було за день організувати. Не мають екскаватора і бетонних плит???
показать весь комментарий
13.03.2022 14:06 Ответить
Я вообще не могу понять , почему у нас не хватает сил на всех направлениях, в том же Мариуполе коллапс, окружили, а на западной военные в казармах спят. Нет слов.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:15 Ответить
С 2019 года с ЗСУ уволилось порядка 70 тыс. военных. Ещё 10 тыс. признали непригодными. Некоторые боевые бригады были укомплектованы на 40% - это вопрос к верховному главнокомандующему. В этом центре проходили боевое слаживание пополнение для ЗСУ а потом на фронт.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:25 Ответить
...складається враження, що так задумано гланокомандующім, щоб по скоріш увідєть мір в глазах пуйла.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:40 Ответить
Хочеться спитать в Зеленського: "Де наші "Нептуни?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:47 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 13:48 Ответить
По кораблях, по мосту, по аеродромах.
Досить цілей?
показать весь комментарий
13.03.2022 14:02 Ответить
В 2021 году в бюджете мо не заложили ни одного дивизиона Нептунов. К концу года ,что то там исправили и хотели в марте 2022 поставить в ЗСУ 3 дивизиона. Но по моему сейчас это не получится. А очень надо закрыть наше Чёрное Море.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:29 Ответить
Про що і мова: два з половиною роки у дупу!
показать весь комментарий
13.03.2022 15:43 Ответить
ПКР «Нептун» - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн,
показать весь комментарий
13.03.2022 13:50 Ответить
Если ниже ватерлинии то дейдвуд возрастает во много.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:03 Ответить
«Нептуни» під асфальтом і у баби Бені в кишені.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:59 Ответить
... заплановане знищення обороноздатності ВСУ протягом 2,5 років. А зараз записує відосіки про перемогу, але і далі повний саботаж в діях тільки слова.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:43 Ответить
Они же противокорабельные.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:02 Ответить
вси знаемо де
показать весь комментарий
13.03.2022 14:07 Ответить
в асфальті
показать весь комментарий
13.03.2022 15:55 Ответить
Уже второй раз солдаты как живые мишени. Неужели нельзя разместить ночовку в безопасном месте?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:50 Ответить
Утеплённые палатки , рассредоточенные в разных местах?
Да разве такое немыслимое новшество кому-то придёт в голову?
показать весь комментарий
13.03.2022 13:52 Ответить
... ви думаєте біля цих палаток абізяна і падляк не захочуть зробити селфі з точними координатами?
показать весь комментарий
13.03.2022 14:46 Ответить
Интересно какие ракеты запускали со стратегов-Х-101 или отданные Чучмой наши Х-55,переделанные под обычную боевую часть
показать весь комментарий
13.03.2022 13:51 Ответить
В голові не укладається.
Компактне розміщення великої кількості особового складу під час війни в зоні ураження ворогом?
За таке судити треба!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:51 Ответить
в білорусі калібри закінчились, то вони вже калбіри з кораблів випускають.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:51 Ответить
Калибр основном морская система. с кораблей запускается.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:04 Ответить
Крім заголовків ще щось читаєте?
показать весь комментарий
13.03.2022 14:07 Ответить
В білорусів є Іскандери, + підвезли точки У(з консервації).
Калібр є чисто морського базування ракета.
Є в роССії ще великий спектр ракет повітря-земля, які можуть нести як су24/27/30/34/35, міг29/35, так стратегічні бомбардувальники ту 22м, ту 144, ту 95 не входячи в зону нашого ппо .
Тещо ми хоч якось збиваємо ці ракети це вже є чюдо.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:10 Ответить
роSSія = терроризм! саратов, вибачай, але й ти будеш горіти в пеклі!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:55 Ответить
Моє звернення до Президента Зеленського: терміново приберіть з посад ***** ідіотів Подоляка і Арахамію. Хоча краще було б іх розстріляти, воєнний же час, пане Президент.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:09 Ответить
... та ви що, ето ж лучші радники та переговорники по-сумісництву, бо на основній роботі вони в фсб.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:49 Ответить
Пустіть Арахамію з Подоляком на інші полігони..нехай там зроблять фотосесію і чекайте нових ударів!
показать весь комментарий
13.03.2022 14:09 Ответить
А то ніхто не знає що там полігон, зайди на гугл мапу та подивись
показать весь комментарий
13.03.2022 14:34 Ответить
батьки в Новояворівську живуть, бачили,як спалахи перехоплених ракет відбивалися на 19му домі, це в Старичах маскалі гатили
показать весь комментарий
13.03.2022 14:15 Ответить
А,єРМАКА ЗАБУЛИ.Вони ж як сталін,до останньої хвилини по його словам не вірили,що кацапія нападе.США,Пентагон їм втлумачував,що буде вторгнення,а вони про шашлики і вихідні.Байден сповістив,що на протязі 48 годин буде війна,а вони,що в них своя розвідка не гірша,чим в них.Зараз не доречно,,,,але болить до сказу.За два роки 25 мілліардів доларів в дороги закопали.А за словами конструктора КБ луч,вони могли б не 3 ракети в місяць випускати,а 35 шт,при нормальному фінансуванні.Герої це весь Український народ,який встав на захист.е НАТО і ЄС,і Британія,які надають патрони снаряди,джавеліни стінгери,хавели,панцирфауст.Бо внас ні одного патронного заводу з 2014 року не збудовано.Так,що якби не союзники то стріляли би тільки з рогаток.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:25 Ответить
Чому не були побудовані бомбосховища на усіх військових полігонах за часів самостійної України???Треба СПИТАТИ з усіх президентів України!!!…
показать весь комментарий
13.03.2022 14:37 Ответить
Чому не відпрацювала ППО?
показать весь комментарий
13.03.2022 15:06 Ответить
По перше! Не з Саратова, а з Энгельса. Там база дальньої авіаціі РФ. Саме туди перелетіли літаки стратегічної авіації, передані КУчмою в 2008му, здається! (****, ДАНИЛОВИЧ, ЯК ТОБІ СПИТЬСЯ!???) З 1991го РФ збудувала ТІЛЬКИ ОДИН!! ТУ-160й. А цей гандон віддав більше чим мала Россія! І разом з літаками віддані все що тепер падає на голову українцям. А стратегічна авіація України була ліквідована.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:23 Ответить
 
 