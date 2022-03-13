Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий. ФОТО

Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области с акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

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"Авиаудар был осуществлен с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", - отметил он.

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Последствия российского авиаудара:





Фото: Повернись живим.