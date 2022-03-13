Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области с акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"Авиаудар был осуществлен с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", - отметил он.
Последствия российского авиаудара:
Фото: Повернись живим.
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Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
А чи були бомбосховища?
Досить цілей?
Да разве такое немыслимое новшество кому-то придёт в голову?
Компактне розміщення великої кількості особового складу під час війни в зоні ураження ворогом?
За таке судити треба!
Калібр є чисто морського базування ракета.
Є в роССії ще великий спектр ракет повітря-земля, які можуть нести як су24/27/30/34/35, міг29/35, так стратегічні бомбардувальники ту 22м, ту 144, ту 95 не входячи в зону нашого ппо .
Тещо ми хоч якось збиваємо ці ракети це вже є чюдо.