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За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие двое суток защитники Чернигова уничтожили значительное количество вражеской техники в окрестностях города и в близлежащих селах района. В частности, артиллерийскими подразделениями войск ОК "Північ" разбиты до 80 единиц техники, которая пыталась форсировать реку для продвижения в киевском направлении, чем значительно нарушили их планы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

В ночь с 11 на 12 марта разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации, которая должна обеспечивать логистику врага. Два дня пылали в огне автомобили с топливом, боеприпасами и вооружением.

Ловкими действиями подразделений ОК "Північ" разбита бригадно-тактическая группа того же полка, пытавшаяся блокировать Чернигов.

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В окрестностях областного центра украинские военные обнаружили и уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край).

Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.

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Тем не менее, враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам Чернигова, убивает мирное население, разрушает жилье, несмотря на Международное право и правила ведения боевых действий.

За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 01
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 02
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 03
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 04
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 05
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 06
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 07
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 08
За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК Північ 09
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Топ комментарии
+18
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:05
+15
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
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13.03.2022 15:08
+11
ще б їх довбані літаки не змогли би в повітря підніматися, щоб вони курви попадали.
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13.03.2022 15:07
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:05 Ответить
ще б їх довбані літаки не змогли би в повітря підніматися, щоб вони курви попадали.
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13.03.2022 15:07 Ответить
У Чернігові літаки рашистів стали літати вище дії переносного ППО українців і скидати бомби як прийдеться.
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13.03.2022 15:48 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
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13.03.2022 15:08 Ответить
я бы снес этот пост
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13.03.2022 15:13 Ответить
Всім українцям не подобаються москалі, а я їх люблю, особливо - москалик гарячого копчення.
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13.03.2022 15:15 Ответить
Це добрі новини ,бийте рашиську мерзоту.Слава ЗСУ.
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13.03.2022 15:38 Ответить
Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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13.03.2022 16:44 Ответить
ПУТИН ЖОПУ ПОДСТАВЛЯЕТ СИ ДЗЕНЬПИНУ !)
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14.03.2022 07:09 Ответить
ЯВНЫЙ ПДР !!!
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14.03.2022 07:09 Ответить
 
 