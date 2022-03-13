Российские оккупанты выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 марта около 15:00 россияне выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме Авдеевки, продолжаются обстрелы в Очеретинской громаде: много поврежденных домов в Каменке, точную информацию пока установить невозможно. Без электричества остается Верхнеторецкое – высоковольтную линию там повредили ранее.

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