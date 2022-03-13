Российские оккупанты выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
13 марта около 15:00 россияне выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Кроме Авдеевки, продолжаются обстрелы в Очеретинской громаде: много поврежденных домов в Каменке, точную информацию пока установить невозможно. Без электричества остается Верхнеторецкое – высоковольтную линию там повредили ранее.
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+27 Urs
показать весь комментарий13.03.2022 15:46
+17 Solomon c5c4359c
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+12 Володимир Шевченко 805b5da6
показать весь комментарий13.03.2022 15:44
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Это - вполне вероятно, поскольку отстреляться Искандерами под ноль, просто нельзя, поскольку часть этих ракет обязана резервироваться под доставку ядерных боеприпасов. Их просто нельзя трогать, поскольку они идут по другому ведомству и другим программам. Поэтому и пришлось использовать старые Точки, которые Моска грозилась полностью снять с вооружения, заменив их теми самыми Искандерами.
Видимо, именно эта рокировка отнесла Точки к вооружениям, которые уже не нужно поддерживать на определенном уровне готовности, то есть - можно не проводить регламентные работы и необходимые модернизации. Видимо, плохое техническое состояние ракет, как раз и стало причиной их падения где-то на местности, на которой отсутствуют любые признаки цели. Ну а с учетом того, что на них нет следов поражения средствами ПВО, то упасть они могли только самостоятельно.
Наблюдение сделали наши знакомые, несколько дней назад. Один из наших населенных пунктов, россияне обстреляли РСЗО «Ураган». В результате, половина пакета ушло в виде болванок. Ракеты просто не разорвались и нанесли ущерб зданием просто как быстро летящий, тупой предмет и не более. Знакомые рассмотрели руZZкие «подарки и обнаружили маркировку, на которой стоял год выпуска 1985. Это значит, что артиллеристы тоже используют антикварные боеприпасы, взрывающиеся через один.
Заметим, усе это происходит в той фазе войны, когда противнику надо бы приложить максимум усилий, чтобы сломить сопротивление. Обычно, именно в этой фазе используется самое эффективное оружие и самые свежие силы. Мы же наблюдаем нечто иное. В частности - старое и заведомо - технически несостоятельное оружие. Что бы это могло значить, каждый может решить для себя самостоятельно. Мы же не станем погружаться в эту тему и отметим только одно: Ми переможемо!
anti-colorados
Бомб тоже много не взрывается,что в принципе у фаб-500 с 2 детонаторами не возможно
Точки не долетают из-за того, что при длительном хранении в твёрдом топливе продолжаются химические реакции, и топливо деградирует. Из за этого горение становится не стабильным, тяга уменьшается, и ракета тривиально не долетает до цели. А пороха в тех ракетах не обновлялись со времён андропова.
P.s. і я нікого не ображав.