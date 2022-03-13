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обстрел (20216) Авдеевка (2214) Кириленко Павел (622)

Российские оккупанты выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

13 марта около 15:00 россияне выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме Авдеевки, продолжаются обстрелы в Очеретинской громаде: много поврежденных домов в Каменке, точную информацию пока установить невозможно. Без электричества остается Верхнеторецкое – высоковольтную линию там повредили ранее.

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Топ комментарии
+27
В Сети появилось несколько фотографий российских ракет «Точка», лежащих на земле либо практически в целом виде, либо в виде двух крупных фрагментов, но по корпусам их не видно следов шрапнели, а тем более - прямого попадания снаряда или ракеты ПВО. Отсюда можно сделать два последовательных вывода. Первый из них заключается в том, что видимо «Искандеры», которые применялись с первых дней вторжения, уже закончились и в ход пошли старые ракеты, с хорошо поджатым сроком эксплуатации.
Это - вполне вероятно, поскольку отстреляться Искандерами под ноль, просто нельзя, поскольку часть этих ракет обязана резервироваться под доставку ядерных боеприпасов. Их просто нельзя трогать, поскольку они идут по другому ведомству и другим программам. Поэтому и пришлось использовать старые Точки, которые Моска грозилась полностью снять с вооружения, заменив их теми самыми Искандерами.

Видимо, именно эта рокировка отнесла Точки к вооружениям, которые уже не нужно поддерживать на определенном уровне готовности, то есть - можно не проводить регламентные работы и необходимые модернизации. Видимо, плохое техническое состояние ракет, как раз и стало причиной их падения где-то на местности, на которой отсутствуют любые признаки цели. Ну а с учетом того, что на них нет следов поражения средствами ПВО, то упасть они могли только самостоятельно.
Наблюдение сделали наши знакомые, несколько дней назад. Один из наших населенных пунктов, россияне обстреляли РСЗО «Ураган». В результате, половина пакета ушло в виде болванок. Ракеты просто не разорвались и нанесли ущерб зданием просто как быстро летящий, тупой предмет и не более. Знакомые рассмотрели руZZкие «подарки и обнаружили маркировку, на которой стоял год выпуска 1985. Это значит, что артиллеристы тоже используют антикварные боеприпасы, взрывающиеся через один.
Заметим, усе это происходит в той фазе войны, когда противнику надо бы приложить максимум усилий, чтобы сломить сопротивление. Обычно, именно в этой фазе используется самое эффективное оружие и самые свежие силы. Мы же наблюдаем нечто иное. В частности - старое и заведомо - технически несостоятельное оружие. Что бы это могло значить, каждый может решить для себя самостоятельно. Мы же не станем погружаться в эту тему и отметим только одно: Ми переможемо!
anti-colorados
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13.03.2022 15:46
+17
Когда уже вы по воронежу ухерачите???
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13.03.2022 15:39
+12
По мосту крымскому. Эту пуповину надо разорвать, через него одет все вооружение
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13.03.2022 15:44
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Когда уже вы по воронежу ухерачите???
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13.03.2022 15:39 Ответить
По мосту крымскому. Эту пуповину надо разорвать, через него одет все вооружение
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13.03.2022 15:44 Ответить
Думаю хто не так то просто. Кацапсины тот мост охраняю лучше чем кремль. В новостях писали там и подложки его охраняют и прочая нечесть
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13.03.2022 15:46 Ответить
бубе очень мост крымский нравиццо...чиста,як архитектору,бо мысьтэцтво.
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13.03.2022 15:45 Ответить
Голубь мира, русского мира.
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13.03.2022 15:41 Ответить
А де та пліснява, що зранку писала що в Авдіївку зайшли орки?
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13.03.2022 15:44 Ответить
В Рубежное зашли на цензоре же писали в военных сводках недавно совсем
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13.03.2022 15:46 Ответить
спасібА, канЕшна, недалЬокой Точке-У.. бо на Західну Дрьомократію - надії - так собі..(
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13.03.2022 15:45 Ответить
В Сети появилось несколько фотографий российских ракет «Точка», лежащих на земле либо практически в целом виде, либо в виде двух крупных фрагментов, но по корпусам их не видно следов шрапнели, а тем более - прямого попадания снаряда или ракеты ПВО. Отсюда можно сделать два последовательных вывода. Первый из них заключается в том, что видимо «Искандеры», которые применялись с первых дней вторжения, уже закончились и в ход пошли старые ракеты, с хорошо поджатым сроком эксплуатации.
Это - вполне вероятно, поскольку отстреляться Искандерами под ноль, просто нельзя, поскольку часть этих ракет обязана резервироваться под доставку ядерных боеприпасов. Их просто нельзя трогать, поскольку они идут по другому ведомству и другим программам. Поэтому и пришлось использовать старые Точки, которые Моска грозилась полностью снять с вооружения, заменив их теми самыми Искандерами.

Видимо, именно эта рокировка отнесла Точки к вооружениям, которые уже не нужно поддерживать на определенном уровне готовности, то есть - можно не проводить регламентные работы и необходимые модернизации. Видимо, плохое техническое состояние ракет, как раз и стало причиной их падения где-то на местности, на которой отсутствуют любые признаки цели. Ну а с учетом того, что на них нет следов поражения средствами ПВО, то упасть они могли только самостоятельно.
Наблюдение сделали наши знакомые, несколько дней назад. Один из наших населенных пунктов, россияне обстреляли РСЗО «Ураган». В результате, половина пакета ушло в виде болванок. Ракеты просто не разорвались и нанесли ущерб зданием просто как быстро летящий, тупой предмет и не более. Знакомые рассмотрели руZZкие «подарки и обнаружили маркировку, на которой стоял год выпуска 1985. Это значит, что артиллеристы тоже используют антикварные боеприпасы, взрывающиеся через один.
Заметим, усе это происходит в той фазе войны, когда противнику надо бы приложить максимум усилий, чтобы сломить сопротивление. Обычно, именно в этой фазе используется самое эффективное оружие и самые свежие силы. Мы же наблюдаем нечто иное. В частности - старое и заведомо - технически несостоятельное оружие. Что бы это могло значить, каждый может решить для себя самостоятельно. Мы же не станем погружаться в эту тему и отметим только одно: Ми переможемо!
anti-colorados
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13.03.2022 15:46 Ответить
Сатана (15А14) уже давно истекла по срокам, говорю как спец с ЮМЗ, нефик их бояться, они из шахт не выйдут.
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13.03.2022 16:10 Ответить
а Україна припинила обслуговування з 2014 року
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13.03.2022 20:20 Ответить
есть еще и вариант саботажа-могут взрыватели не вкрутить или провода подрезать у точки -не всеж там поголовно придурки.
Бомб тоже много не взрывается,что в принципе у фаб-500 с 2 детонаторами не возможно
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13.03.2022 16:19 Ответить
никто там ничего не подрезает. Вы не знаете кацапов - никто там не станет рисковать своей жизнью ради каких-то гуманистических идеалов.
Точки не долетают из-за того, что при длительном хранении в твёрдом топливе продолжаются химические реакции, и топливо деградирует. Из за этого горение становится не стабильным, тяга уменьшается, и ракета тривиально не долетает до цели. А пороха в тех ракетах не обновлялись со времён андропова.
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13.03.2022 16:31 Ответить
при хреновом топливе сработал бы самоликвидатор на ракете через какое то время,по крайней мере у точки у.
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13.03.2022 16:41 Ответить
как бы да, но не всегда. Если с такой силой ударить ракету об землю, то в устройстве самоликвидации тоже контузия может быть.
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13.03.2022 16:57 Ответить
может быть конечно,я не знаю как устроен самоликвидатор у точки- у птурсов и пзрк например просто замедлитель типа гранатного,он взорвется по любому если не попадет
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13.03.2022 17:02 Ответить
Сказали ж придурам, що не знімати і не викладати в інтернет. Повні дибіли, підкорегують і тоді вже добре попаде. Не дякуйте.
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13.03.2022 15:46 Ответить
об дороги Зели даже точки у не взрываются
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13.03.2022 15:47 Ответить
З відео я так зрозумів хотіли по сільській газовій трубі з Точки лупанути. Круто.
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13.03.2022 16:35 Ответить
Круто?? Подбирай слова урод
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13.03.2022 17:24 Ответить
Є таке поняття як сарказм, це такий вид гумору, але його не всі розуміють. Вартість точки у думаю десь лям баксів, точно не знаю, а трубу сільські газовики за пару годин залатають. Це труба для села або ПГТ, регіональна, таких по Україні десятки якщо не сотні тисяч кілометрів, най краще тратять ракети на них в полі, ніж на населені пункти.
P.s. і я нікого не ображав.
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13.03.2022 17:37 Ответить
У кремлёвских сатанистов заканчиваются свежие боеприпасы и мотивированный личный состав, а "зелёные" готовят перемирие-капитуляцию, что даст возможность перегруппироваться РФ-агрессору и ударить с новой силой. Такие дела...
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13.03.2022 17:20 Ответить
НЕОБХІДНО ПОСТАВИТИ ТОЧКУ ТАКИЙ АРМІЇ !)
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14.03.2022 07:04 Ответить
 
 