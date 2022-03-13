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Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы пересечь границу с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На границе задержали жителя Киева в женской одежде, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На границе задержали мужчину в женском наряде. Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряд сразу раскрыл  замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, который он надел на себя. Как выяснилось, таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в армию, теперь горе-уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного статьей 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

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"Еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилев-Подольского в Винницкой области. Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконно государственной границы Украины". Также они будут переданы в полицию для дальнейших правовых решений", - добавили в ведомстве.


Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы пересечь границу с Румынией, - Госпогранслужба 01
Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы пересечь границу с Румынией, - Госпогранслужба 02
Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы пересечь границу с Румынией, - Госпогранслужба 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Кстати, а Держприкордонслужба не хочет озвучить имена своих хероев, которые за взяточку в несколько тысяч баксов пропускали ухилянтов пачками на дорогих иномарках. Имена бойцов в студию
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13.03.2022 16:26
+21
Позорище
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13.03.2022 16:24
+20
Керенский.
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13.03.2022 16:24
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Зря вы так, пацаны.
Международное куколдское сообщество не одобрит дискриминаций
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13.03.2022 16:23 Ответить
Кто хочет убивать защищая!флаг в руки и барабан на шею!!!нельзя так поступать!я не голосовала за такие законы!!!Дерьмо и в Африке дерьмо касаясь всего к чему ты притроншся ПУТИН Х У Й Л О!!!!!!
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13.03.2022 16:33 Ответить
Керенский.
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13.03.2022 16:24 Ответить
) 2.0
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13.03.2022 16:28 Ответить
Ждал этого комментария... Керенский не бежал так. Это совковая пропаганда (типа штурма лазарета, виноват Зимнего Дворца). Но. Да. Образ остался...
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13.03.2022 16:30 Ответить
Попандопуло!
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13.03.2022 16:51 Ответить
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13.03.2022 16:24 Ответить
Позорище
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13.03.2022 16:24 Ответить
А если брать во внимание беременных уклонистов , то вообще жесть.
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13.03.2022 16:43 Ответить
А ще тих, що комісовані через важкі пологи
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13.03.2022 16:52 Ответить
...А Я ФЄДЯ-НУ І ДУРА...
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13.03.2022 16:24 Ответить
😅
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13.03.2022 17:13 Ответить
Таких не надо замазывать ,
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13.03.2022 16:25 Ответить
МОжет он просто хотел чтобы его трахнули?
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13.03.2022 16:25 Ответить
- я не Бог, я тот мужик с автобуса

- а я не монахиня, я водитель автобуса
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13.03.2022 16:28 Ответить
Не знал... Зашло
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13.03.2022 16:32 Ответить
А БОГ существует???
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13.03.2022 16:36 Ответить
Да, существует. И не один.

Крик из палаты:
-- Я посланник Бога!
И крик из другой:
-- Я никого не посылал!
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13.03.2022 17:32 Ответить
В битком переполненном автобусе:
- Мужчина, ну раз уж вы лежите на мне, так хоть двигайтесь!
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13.03.2022 16:44 Ответить
Э-э-э ... стесняюсь спросить - насколько полностью видавав?
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13.03.2022 16:26 Ответить
А ему лишнее членовредительство не помешает. В данном случае всё равно - есть ли яйца, нет ли яиц.
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13.03.2022 17:32 Ответить
До речі, про тих, хто з яйцями і без яєць. А де Аваков? І ще є такий кадр героїчний директор Київського інституту судових експертиз Рувін Олександр Григорович. Накивав п'ятами за кордон, хоч не мав права цього робити як держслужбовець.
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13.03.2022 18:15 Ответить
Це іншим не можна, а цим можна, статус такий. Слів немає, пля...
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13.03.2022 19:49 Ответить
Кстати, а Держприкордонслужба не хочет озвучить имена своих хероев, которые за взяточку в несколько тысяч баксов пропускали ухилянтов пачками на дорогих иномарках. Имена бойцов в студию
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13.03.2022 16:26 Ответить
..а по моему намного важнее имена "ухилянтов" на дорогих иномарках! ..Ибо понятно о чём они думают на своих тёплых местах.. а места у них явно жирные.. Вот что такие утырки могут в стране построить кроме хорошего унитаза для своей жопы?
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13.03.2022 17:16 Ответить
И унитаз не построят. Они все покупают за откаты , черный нал, взятки. Но Юодьшинство из нихсвалили в первый -или во второй день,когда еще запрета на пересечение границы не было.. Может потому и не принимали, что бы дать"сынкам-зятьям уехать
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13.03.2022 18:48 Ответить
можно было в тылу помогать
(пока он еще есть)
стараться чем то помочь жить
нахрен так позорно пытались границу пройти?
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13.03.2022 16:27 Ответить
Це Медведчук, а у візочку Портнов.
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13.03.2022 16:27 Ответить
Рассмотрел первое фото, со стороны ниче такая Но при более тщательном осмотре его выдали мужские руки. Хоть бы уже до конца ногти отростил, покрасил. Или накладные накрайняк сделал
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13.03.2022 16:28 Ответить
Ябнвдл!
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13.03.2022 16:31 Ответить
Да ладно, один раз не
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13.03.2022 16:45 Ответить
А ТЫ ПОДРОЧИ НАКРАШИМЫ СУЧЬКА
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13.03.2022 16:37 Ответить
Извините, мадам, не пробовал
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13.03.2022 16:45 Ответить
Нашо в ЗСУ такі ідіоти?
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13.03.2022 16:28 Ответить
Будут соблазнять .запускай .там уже целый хоровод таких.вручите им бубны.пускай пляшут вокруг оркав и околдовывают .
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13.03.2022 16:32 Ответить
Надо было, чтобы он себе ещё и причандалы отрезал. Для полного сходства))
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13.03.2022 16:28 Ответить
губы писечкой не успел сделать, вот и спалилсо )
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13.03.2022 16:30 Ответить
З таких тут буде толку мало, каструвати і хай їдуть далі...
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13.03.2022 16:30 Ответить
Дверима?... каструвати....
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13.03.2022 21:18 Ответить
подоляк арахамия селфи - Окупанти вдарили по Яворівському полігону

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13.03.2022 16:31 Ответить
Īх треба допросити... це дуже пiдозрiло
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13.03.2022 17:32 Ответить
Смешно конечно. А все остальные хотят, я так понял, сдохнуть. Думаете можно рашку победить? Они трупами нас закидают. Все просчитались. Думали санкции и гробы их остановят. Нет. Это зомбированное стадо орков. Власть наша виновата, что довела до такого. А теперь приносят в жертву тысячи жизней и бредят победой.
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13.03.2022 16:35 Ответить
чем власть виновата?
их даже власть зели не устроила
с 14го года говорили что они на донбассе не остановятся
не надо власть ругать
это все равно произошло бы когда-нибудь

у них сейчас не 40е годы
миллионами они толпами не пойдут в армию
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13.03.2022 16:38 Ответить
Ты Дыбил первый поле будиш в карманах семена конопли орошат
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13.03.2022 16:39 Ответить
как погода в Тамбове?
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13.03.2022 16:40 Ответить
Козляча морда не переживай за українців, всіх орків до одного знищать на нашій землі. А ви лошари які стали раком перед куйлом, так і залишитесь рабами і прокаженими повторами для всього світу.
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13.03.2022 16:48 Ответить
ПНХ, кацапура тупа!
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13.03.2022 17:06 Ответить
Очень смешно!(( 30 тысяч погранцов.
Правильная мысль всех на фронт, и освободить границы с ЕС, как воевать так гражданских без опыта, а эти в полном обмундировании развлекаются.
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13.03.2022 16:36 Ответить
кого без опыта отправили воевать?

очереди в развлекалово не наблюдаю
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13.03.2022 16:42 Ответить
Не всі чоловіки воїни, вважаю що таких не потрібно залучати до лав збройних сил... Не про те щоб їх як і жінок випускали за кордон, нехай працюють в тилу, допомогають армії. Не вважаю що за це потрібно карати. Кожен спасає себе і родину по своєму.
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13.03.2022 16:36 Ответить
в трусости тела виноват военкомат?

бред
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13.03.2022 16:46 Ответить
прими лекарство, псих.

придёшь в чувство - спроси у лечащего что такое прокси
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13.03.2022 17:29 Ответить
Показал бы ***** и пропустили бы. По кругу.
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13.03.2022 17:13 Ответить
П А С К У Д А
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13.03.2022 17:21 Ответить
На последнем фото походу жинок повалили!
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13.03.2022 17:21 Ответить
С какого то барделя сбежали.
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13.03.2022 17:22 Ответить
А с ребенком что?
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13.03.2022 17:26 Ответить
Пограничников и таможню нужно снимать с границы ЕС и на фронт.
Пусть там ловят ряженых.
Их 30 тыс, пузаны с таможни животами будут давить руzких.
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13.03.2022 17:55 Ответить
он хуже бабы,он ссыкливое чмо!
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13.03.2022 18:14 Ответить
Я скажу що таких зараз в армії не потрібно, наразі військові частини мають певні проблеми у комплектуванню тих кого призвали, а є ще велика черга тих хто мотивований....

Відправляти їх на бесплатні роботи до підприємств де нехватає працівників нехай працюють в тилу....
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13.03.2022 18:33 Ответить
 
 