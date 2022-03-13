Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы пересечь границу с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На границе задержали жителя Киева в женской одежде, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На границе задержали мужчину в женском наряде. Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряд сразу раскрыл замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, который он надел на себя. Как выяснилось, таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в армию, теперь горе-уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного статьей 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.
"Еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилев-Подольского в Винницкой области. Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконно государственной границы Украины". Также они будут переданы в полицию для дальнейших правовых решений", - добавили в ведомстве.
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Международное куколдское сообщество не одобрит дискриминаций
- а я не монахиня, я водитель автобуса
Крик из палаты:
-- Я посланник Бога!
И крик из другой:
-- Я никого не посылал!
- Мужчина, ну раз уж вы лежите на мне, так хоть двигайтесь!
(пока он еще есть)
стараться чем то помочь жить
нахрен так позорно пытались границу пройти?
их даже власть зели не устроила
с 14го года говорили что они на донбассе не остановятся
не надо власть ругать
это все равно произошло бы когда-нибудь
у них сейчас не 40е годы
миллионами они толпами не пойдут в армию
Правильная мысль всех на фронт, и освободить границы с ЕС, как воевать так гражданских без опыта, а эти в полном обмундировании развлекаются.
очереди в развлекалово не наблюдаю
бред
придёшь в чувство - спроси у лечащего что такое прокси
Пусть там ловят ряженых.
Их 30 тыс, пузаны с таможни животами будут давить руzких.
Відправляти їх на бесплатні роботи до підприємств де нехватає працівників нехай працюють в тилу....