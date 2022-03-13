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Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ пытались возвести понтонные переправы в районе Гостомеля Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши козаки их немного поджарили. Слава Нации. Смерть врагам", - говорится в сообщении.

Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля 01

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Топ комментарии
+74
У кацапов должна быть одна переправа - НА ТОТ СВЕТ !
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13.03.2022 16:41
+57
****** окупантів, немає їм прощення
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13.03.2022 16:40
+26
Харон - лучший паромщик для парашников.
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13.03.2022 16:44
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****** окупантів, немає їм прощення
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13.03.2022 16:40 Ответить
У кацапов должна быть одна переправа - НА ТОТ СВЕТ !
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13.03.2022 16:41 Ответить
і в кожного монетка для Харона
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13.03.2022 17:18 Ответить
Велике руйнівництво!
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13.03.2022 16:41 Ответить
Мені кацапа "well done", будь ласка.
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13.03.2022 16:41 Ответить
Кожному козломордому роздати по квитку на концерт Кобздоха.
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13.03.2022 16:42 Ответить
😌 Супер
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13.03.2022 17:47 Ответить
Харон - лучший паромщик для парашников.
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13.03.2022 16:44 Ответить
У 1941 році там навіть гітлер зі своєю армією влітку пройти не зміг на Київ! А ***** у Гітлера ще вчитись і вчитись. Навіть якби вони річку перелізли, далі кілометр пойми суцільний торф з водою. Там вся орда і застрягла б. Та вони і річку не перелізуть.
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13.03.2022 16:51 Ответить
У кацапов вся армия в принципе меньше, чем количество штурмующих в 41 немцев Киев. Но опять же, тогда Киев обороняло 600 тысяч человек.
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13.03.2022 16:54 Ответить
В таким місцях в козаки-розбійники можна грати до бескінечності.
Смерть ворогам!
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13.03.2022 16:56 Ответить
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13.03.2022 17:10 Ответить
вдає ніби спить
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13.03.2022 17:20 Ответить
Прикидаеться мерзотник
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13.03.2022 18:06 Ответить
"Эта фэйк !" На фото украинская модель, форму сняли с других зажмуренных "асвабодителей".
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13.03.2022 18:28 Ответить
і ваще ета манікен пєрєадєтьій
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13.03.2022 20:15 Ответить
Вважав, Вважаю та буду Вважати великою помилкою - витрачати час на пояснення народу ЕрЕфії - щоби вони одумалися та щось почали робити ....
сам неодноразово намагався - пояснити та показати звірства близьким з ЕрЕфії - розумію що,
вони усі вже нас Українців - похоронили !
Уся без виключень вата - вже не бачить на "своїх" нафантазованих картах такої держави як Україна.
На жаль, їх треба буде нищити УСІХ !!!
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13.03.2022 21:38 Ответить
 
 