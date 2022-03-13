Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля. ФОТО

Войска РФ пытались возвести понтонные переправы в районе Гостомеля Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши козаки их немного поджарили. Слава Нации. Смерть врагам", - говорится в сообщении.

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