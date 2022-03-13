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Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ пытались возвести понтонные переправы в районе Гостомеля Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.
"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши козаки их немного поджарили. Слава Нации. Смерть врагам", - говорится в сообщении.
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+74 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий13.03.2022 16:41
+57 jura bucaphalus
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+26 Fjall_Raven
показать весь комментарий13.03.2022 16:44
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Смерть ворогам!
сам неодноразово намагався - пояснити та показати звірства близьким з ЕрЕфії - розумію що,
вони усі вже нас Українців - похоронили !
Уся без виключень вата - вже не бачить на "своїх" нафантазованих картах такої держави як Україна.
На жаль, їх треба буде нищити УСІХ !!!