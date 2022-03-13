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Жилой дом и здание детсада повреждены в Малине в результате падения обломков российской ракеты, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В 15:15 13 марта в г. Малин Коростенского района Житомирской области в результате падения обломков ракеты поврежден 1 жилой дом и здание ДУЗ №8.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Погибших и травмированных нет. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава 13 ДПСЧ 3 ДПРО", - говорится в сообщении.
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