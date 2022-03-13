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Жилой дом и здание детсада повреждены в Малине в результате падения обломков российской ракеты, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В 15:15 13 марта в г. Малин Коростенского района Житомирской области в результате падения обломков ракеты поврежден 1 жилой дом и здание ДУЗ №8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Погибших и травмированных нет. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава 13 ДПСЧ 3 ДПРО", - говорится в сообщении.

Жилой дом и здание детсада повреждены в Малине в результате падения обломков российской ракеты, - ГСЧС 01
Жилой дом и здание детсада повреждены в Малине в результате падения обломков российской ракеты, - ГСЧС 02
Жилой дом и здание детсада повреждены в Малине в результате падения обломков российской ракеты, - ГСЧС 03

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Автор: Анастасія Потіха
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Сам Малин районний центр, довбані ви журналізди!
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13.03.2022 17:30 Ответить
Вже не райцентр.
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13.03.2022 17:32 Ответить
Бовдуре ! з яких пір він рай центр ????
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13.03.2022 17:53 Ответить
Напевно був, до укрупнення...
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13.03.2022 17:32 Ответить
Издержки войны ,что тут поделаешь
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13.03.2022 17:33 Ответить
Під час війни не можна давати таку інформацію в ЗМІ. По місцю падіння ракети легко визначити де вона була підбита і, далі- місце знаходження ЗРК. Той , хто не розуміє цього- просто "корисний ідіот". Так що коли прилетить щось для знищення позиції ППО - знайте кому дякувати:- малинському ДСНС та журналістам Цензор.
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13.03.2022 18:36 Ответить
 
 