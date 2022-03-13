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Нацполиция (15742) эвакуация (1754) Волноваха (23)

Из Волновахского района Донецкой области спасли еще 162 человека, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во время эвакуации граждан из Волновахского района Донбасса было спасено еще 162 человека, среди них - 44 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Колонна выезжала под обстрелом российских войск, пытавшихся помешать эвакуации. Снаряды вражеских "градов" разорвались рядом со служебным транспортом, сопровождавшим эвакуированных. Благодаря решительным действиям защитников пострадавших нет", - проинформировали в министерстве.

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Из Волновахского района Донецкой области спасли еще 162 человека, - Нацполиция 01

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, полицейские, сотрудники ГСЧС и областной военно-гражданской администрации продолжают эвакуировать мирное население из Угледара и других населенных пунктов Волновахского района.

"Поскольку "гуманитарных" коридоров нет, людей вывозят собственными силами. В настоящее время все спасенные  в безопасности. Организована доставка беженцев в более спокойные регионы Украины", - уточняется в сообщении.

Из Волновахского района Донецкой области спасли еще 162 человека, - Нацполиция 02

Из Волновахского района Донецкой области спасли еще 162 человека, - Нацполиция 03

Автор: Анастасія Потіха
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полуруССкие валят от руССкого мира.. дожились руССкие..
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13.03.2022 19:23 Ответить
 
 