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В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил вечером 13 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. А с самого утра боевики обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор", - отметил Гайдай.

В Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебит газопровод.

Также сообщается, что в Попасной загорелись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.

Также смотрите: Защитники Украины выгнали захватчиков из окраины города Луганской области. Захвачен трофейный БРДМ и один оккупант, - Генштаб. ФОТО

В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай 01

В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай 02
В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай 03
В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай 04
В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай 05
В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілами зривають евакуацію мешканців Луганщини, - Гайдай

Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.

Інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється.

Автор: Анастасія Потіха
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И в Рубежном нет ни света, ни газа, ни тепла, ни связи!
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13.03.2022 17:52 Ответить
Сегодня вроде бы дали "зеленый коридор" из Северодонецка и Лисичанска з9.00 до 21.00.
В Северодонецк связь есть, но плохая, прерывистая.
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13.03.2022 20:18 Ответить
руцкий мир пришел - открывайте окна-двери - влетит снарядом!
асабадили значит от нациков и Попасную и Рубежное и Северодонецк... твари ублюдочные...
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13.03.2022 17:57 Ответить
Уже просто закончились слова и нервы...
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13.03.2022 17:58 Ответить
Отослал жалобу.
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13.03.2022 18:26 Ответить
Мій племінник з Франківська поїхав із мамою та сестрою до Німеччини, йому 12 років. Гуляв із мамою містом, то зачув російську мову, мені розповіда: "як зачув ту наглу й пихату балаканину, то захотілось кинутись та вчепитсь гаду у горлянку зубами!"... Й це сказала дитина, яка взагалі не була під обстрілами...
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13.03.2022 21:22 Ответить
 
 