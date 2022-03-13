Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине
По всей Европе 13 марта 2022 года проходят массовые митинги против войны в Украине с участием десятков тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
В одном только Берлине тысячи человек вышли на митинг против войны Путина в Украине. Митингующие прошли от центральной площади города Александерплац до национального символа Германии – Бранденбургских ворот. Также протестующие прошлись у русского посольства в Германии.
Фото: REUTERS
Люди держали в руках украинские флаги и транспаранты с надписями "Остановите Путина, остановите войну", "Закройте небо, а не глаза", "Спасите украинских детей, закройте небо", "Путин = убийца", "Мир и солидарность для людей в Украине", "Германия, помоги Украине – останови войну".
Полиция заявила, что на акции присутствовало 20 000 – 30 000 человек. Альянс организаторов профсоюзов, церквей, инициатив по защите окружающей среды и групп мира назвал количество участников в 60 000 человек.
Также сообщается, что митинги против войны сегодня проходят в Варшаве, Лондоне, Мадриде, Франкфурте, Гамбурге, Штутгарте и других городах Европы.
Одновременно антивоенные акции проходят сегодня и в России, но это в основном пикеты, большинство участников которых жестко задерживают ОМОНовцы. По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 16:21 по киевскому времени 13 марта было задержано более 658 человек в 35 городах России. Больше всего – по меньшей мере 297 задержанных – было в Москве.
Пожалуйста, подождите...
По суті у вас є що відповісти? В Москві вийшло набагато менше, хоча їм треба набагато більше.
Я власне апелював до питання Stas Nestor про Чечню. 20 тис німців у ситій, задоволеній Німеччині - це набагато більше ніж українська підтримка Чечні у 1994 або 1999.
Я розумію, що 200 тисяч - краще 20, але я вдячний і за те що є.
https://www.youtube.com/watch?v=gx1jxXmu9SU
когда решают политики
а пока политика стран ес и нато
помогать, но не более
хотя помочь они оружием могли бы и больше
средств пво, самолеты, вертолеты
"ой как не выгодно стало все
в сша подорожал бензин и газ
в европе газ
цены поднимаются"
как будто они лучше от этого жить будут))
просто факт что их пытаются изолировать не хотят признавать
типа, как же нас, мы же такие великие
тупые рашисты
но политики многие есть продажные во всем мире
так что если что прибежать "меркель и оланд" могут еще раз
лишь бы войну окончить
и на выгодных рашке условиях
а это же сегодня...
ну тогда на следующие выходные
Варвари.