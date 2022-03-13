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Берлин (223) война (46875) Европа (1474) митинг (2540) Россия (91288)

Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

По всей Европе 13 марта 2022 года проходят массовые митинги против войны в Украине с участием десятков тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

В одном только Берлине тысячи человек вышли на митинг против войны Путина в Украине. Митингующие прошли от центральной площади города Александерплац до национального символа Германии – Бранденбургских ворот. Также протестующие прошлись у русского посольства в Германии.

Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 01

Фото: REUTERS

Люди держали в руках украинские флаги и транспаранты с надписями "Остановите Путина, остановите войну", "Закройте небо, а не глаза", "Спасите украинских детей, закройте небо", "Путин = убийца", "Мир и солидарность для людей в Украине", "Германия, помоги Украине – останови войну".

Полиция заявила, что на акции присутствовало 20 000 – 30 000 человек. Альянс организаторов профсоюзов, церквей, инициатив по защите окружающей среды и групп мира назвал количество участников в 60 000 человек.

Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 02
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 03
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 04
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 05
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 06
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 07
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 08
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 09
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 10
Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек 11

Также сообщается, что митинги против войны сегодня проходят в Варшаве, Лондоне, Мадриде, Франкфурте, Гамбурге, Штутгарте и других городах Европы.

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Одновременно антивоенные акции проходят сегодня и в России, но это в основном пикеты, большинство участников которых жестко задерживают ОМОНовцы. По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 16:21 по киевскому времени 13 марта было задержано более 658 человек в 35 городах России. Больше всего – по меньшей мере 297 задержанных – было в Москве.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Много у нас выходило когда путин ровнял с землей Чечню? Не надо говорить только ртом, есть еще мозг которым можно сперва думать, а потом говорить.
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13.03.2022 19:10
+11
Шана та дяка.
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13.03.2022 19:06
+4
А вы обзываете тут немцев. Немецкая кмарилья и путинская это один и тот же класс паразитов. Не стоит немецкий народ судить по правящему политическому классу. Россияне, это конечно отдельный вопрос. Там тяжело разобраться где вата, а где просто заложник.
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13.03.2022 19:08
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Може канцлер-шманцлер трохи вчухається
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13.03.2022 19:06 Ответить
Шана та дяка.
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13.03.2022 19:06 Ответить
Немец як і Іван. "Слушает да ест"
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13.03.2022 19:06 Ответить
20 тис. Населення Берліну - 3,6 млн.
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13.03.2022 19:06 Ответить
Много у нас выходило когда путин ровнял с землей Чечню? Не надо говорить только ртом, есть еще мозг которым можно сперва думать, а потом говорить.
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13.03.2022 19:10 Ответить
Треба спочатку навчитися ротом говорити на людській мові, а потім писати
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13.03.2022 19:12 Ответить
У нас можна спілкуватися не тільки українською мовою. За це ми теж воюємо, в широкому значенні.
По суті у вас є що відповісти? В Москві вийшло набагато менше, хоча їм треба набагато більше.
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13.03.2022 19:40 Ответить
Відповім. Одна з тез путіна - захист російськомовних, яких тут притисняють і вбвивають за російську мову. Не згодні? І які за все життя, проживаючи тут, не спромоглися вивчити мову, варнякаючи потім щось про "мозг, гаваріть ртом" і т.д. (коментар вище). Питання - чому??? Про Берлін. Там поліція не пакує демонстрантів в автозаки, і їм боятися нема чого. А бажання? В руських рабів бажань бути не може, тому вони і не знають, що їм це треба, тому їх менше.
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13.03.2022 19:56 Ответить
За відповідь дякую.
Я власне апелював до питання Stas Nestor про Чечню. 20 тис німців у ситій, задоволеній Німеччині - це набагато більше ніж українська підтримка Чечні у 1994 або 1999.
Я розумію, що 200 тисяч - краще 20, але я вдячний і за те що є.
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13.03.2022 20:17 Ответить
Ну так кроме умения говорить людской мовой у вас більш нічого нема. Тільки й можете що говорить.
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15.03.2022 13:14 Ответить
у вас за Чечню сражались люди такие как САШКО БИЛЫЙ.
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13.03.2022 20:07 Ответить
аналогічні пропорції для москви знаєте?
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13.03.2022 19:11 Ответить
Порівнювати якусь країну, крім Північної Кореї, з росією і москвою?
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13.03.2022 19:14 Ответить
А населення москвы 13 млн и вийшло 200 чоловік,якщо б Німечині була війна сомніваюсь що в кияни зібрали би 20 000 заради німців
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13.03.2022 19:11 Ответить
Якби Китай напав на мухосранськ, то точно би війшло 200 тисяч. На підтримку Китаю.
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13.03.2022 19:19 Ответить
На цих фото в Берліні з початку мордовського вторгнення, як повідомлялося, насправді вийшло 500тис., а не 20.
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13.03.2022 20:26 Ответить
Молодці , не полінилися . Товсті сраки які сидять на своїх руках мають почути
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13.03.2022 19:07 Ответить
А вы обзываете тут немцев. Немецкая кмарилья и путинская это один и тот же класс паразитов. Не стоит немецкий народ судить по правящему политическому классу. Россияне, это конечно отдельный вопрос. Там тяжело разобраться где вата, а где просто заложник.
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13.03.2022 19:08 Ответить
Де було щоб ображали саме мешканців Німеччини? Всі претензії були до влади і окремих концернів, які співпрацюють з парашкою.
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13.03.2022 19:13 Ответить
Чтобы понять, что творится в Германии и почему наши политики ведут себя как непуганые идиоты - посмотрите вот это видео. Всё очень чётко и по полочкам.

https://www.youtube.com/watch?v=gx1jxXmu9SU
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13.03.2022 19:16 Ответить
миттинги не особо влияют
когда решают политики
а пока политика стран ес и нато
помогать, но не более
хотя помочь они оружием могли бы и больше
средств пво, самолеты, вертолеты
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13.03.2022 19:15 Ответить
Вапщета влияют - если по карману бьёт. Одна из причин того, что путин напал сейчас - это то, что в Германии выборы прошли совсем недавно. При сценарии "киевзатридня" у путинферштееров было бы 3 с половиной года, чтобы залить тутошним дерьмо в уши о "стратегическом партнёрстве". Не получилось, не фартануло.
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13.03.2022 19:19 Ответить
ну пока их сми и прочие новостные сводки сводятся
"ой как не выгодно стало все
в сша подорожал бензин и газ
в европе газ
цены поднимаются"
как будто они лучше от этого жить будут))
просто факт что их пытаются изолировать не хотят признавать
типа, как же нас, мы же такие великие
тупые рашисты
но политики многие есть продажные во всем мире
так что если что прибежать "меркель и оланд" могут еще раз
лишь бы войну окончить
и на выгодных рашке условиях
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13.03.2022 19:36 Ответить
Це в Казахстані чи парашкостані не вліяют, а в Європі ще й як вліяют, особливо на виборах.
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13.03.2022 20:30 Ответить
...а по всій орді вийшло близько 7 тисяч. І та, побачивши одного мусора з кийком, розбіглися.
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13.03.2022 19:15 Ответить
они вот вот соберутся 13го
а это же сегодня...
ну тогда на следующие выходные
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13.03.2022 19:16 Ответить
можливо. Після інстаграмного трауру. Це для них набагато важливіше, аніж якась там війна.
Варвари.
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13.03.2022 19:21 Ответить
протест в мацві...хто не бачив відео гляньте ось..https://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 19:39 Ответить
Берите опять Рейхстаг , немцы ! .Иначе ваши чиновники вас опять утопят в крови !
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13.03.2022 21:10 Ответить
 
 