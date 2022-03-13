Российские захватчики убили в Волновахе капеллана ПЦУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Православная Церковь Украины в Фейсбуке.
"Всегда быть рядом, духовно поддерживая наших защитников - смысл служения военных капелланов: в любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, порой даже ценой собственной жизни... С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.
В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева, долго подвизался в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
"Отец Платон был светлым и добрым человеком. Таким Вы останетесь в нашей памяти навсегда, отче. Помолимся за покой раба Божьего игумена Платона, пусть Господь упокоит его душу в Своих жилищах", - отметили в ПЦУ.
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Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
Вічна слава.
Нехай Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…
Вічна і добра пам'ять про військового капелана, ігумена Платона (Моргунова) назавжди з нами..
Всем скоро назад в ад придется вернуться.