РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15081 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
23 788 28
капеллан (91) ПЦУ (773) Волноваха (23)

Российские захватчики убили в Волновахе капеллана ПЦУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Православная Церковь Украины в Фейсбуке.

Также читайте: У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail

Российские захватчики убили в Волновахе капеллана ПЦУ 01

"Всегда быть рядом, духовно поддерживая наших защитников - смысл служения военных капелланов: в любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, порой даже ценой собственной жизни... С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.

В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева, долго подвизался в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

"Отец Платон был светлым и добрым человеком. Таким Вы останетесь в нашей памяти навсегда, отче. Помолимся за покой раба Божьего игумена Платона, пусть Господь упокоит его душу в Своих жилищах", - отметили в ПЦУ.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Шоб кацапы сдохли , УСІ !!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 21:22
+28
Царство Небесне.
Вічна слава.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:23
+12
Путін звір!
Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін звір!
Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:24 Ответить
Почитай уважно і подумай: 2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари
показать весь комментарий
13.03.2022 21:58 Ответить
Шоб кацапы сдохли , УСІ !!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 21:22 Ответить
Та задался тебе той Гришин
показать весь комментарий
13.03.2022 21:29 Ответить
Все как-то забыли, что он менял и паспорт и фамилию, и его комедию с выступлениями в маске. Может, потому и выигрываем, что у противника нет такого мощного информатора.
показать весь комментарий
13.03.2022 22:01 Ответить
А шо сильно великий полководец? Я знал многих погибших именно из-за него в первую войну.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:38 Ответить
Вроде его выпустили для ТРО..
показать весь комментарий
13.03.2022 22:02 Ответить
Царство Небесне.
Вічна слава.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:23 Ответить
це ті, яких на сусідній гілці благословив на війну Гундяєв?
показать весь комментарий
13.03.2022 21:24 Ответить
читаю эту дичь и не хочу верить, что такое возможно......
показать весь комментарий
13.03.2022 21:25 Ответить
Не пора ли Лавру навестить, или это опять будет розбрат?
показать весь комментарий
13.03.2022 21:30 Ответить
Пси скаженні
показать весь комментарий
13.03.2022 21:31 Ответить
Вічна память
показать весь комментарий
13.03.2022 21:34 Ответить
Царствіє небесне
показать весь комментарий
13.03.2022 21:37 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
13.03.2022 21:47 Ответить
Царство небесное, пусть земля ему будет пухом.
показать весь комментарий
13.03.2022 22:02 Ответить
А гитлеровцы священников убивали ?
показать весь комментарий
13.03.2022 22:02 Ответить
Нет, таких случаев не зафиксировано.
показать весь комментарий
18.06.2022 04:35 Ответить
До горя неможливо підготуватися, неможливо знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою людиною для рідних та друзів…
Нехай Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…
Вічна і добра пам'ять про військового капелана, ігумена Платона (Моргунова) назавжди з нами..
показать весь комментарий
13.03.2022 22:03 Ответить
Сраная москотская сатанинская орда.
Всем скоро назад в ад придется вернуться.
показать весь комментарий
13.03.2022 22:08 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
13.03.2022 22:40 Ответить
Як після цього московська церква себе в Україні чухає?
показать весь комментарий
13.03.2022 22:44 Ответить
R.I.P.

показать весь комментарий
13.03.2022 23:00 Ответить
 
 