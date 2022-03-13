Российские захватчики убили в Волновахе капеллана ПЦУ. ФОТО

Российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Православная Церковь Украины в Фейсбуке.

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"Всегда быть рядом, духовно поддерживая наших защитников - смысл служения военных капелланов: в любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, порой даже ценой собственной жизни... С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.

В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева, долго подвизался в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

"Отец Платон был светлым и добрым человеком. Таким Вы останетесь в нашей памяти навсегда, отче. Помолимся за покой раба Божьего игумена Платона, пусть Господь упокоит его душу в Своих жилищах", - отметили в ПЦУ.