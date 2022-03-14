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Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня, 14 марта, украинская ПВО сбило российскую крылатую ракету над Киевом.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО! Молодцы ребята!" – сообщил он.

"Остатки сбитой крылатой ракеты российских фашистов упали на Куреневку", - добавил он позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО. ФОТО

Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке 01
Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке 02
Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+89
Дяка Порошенку, що відновив ППО.
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14.03.2022 11:46
+23
А жителей Волновахи и Мариуполя, вам, суки не жалко? Благодаря вашим солдатам там руины, а все жители без крыши над головой остались. А жителей Изюма, Харькова, Бучи, Ирпеня, Бородянки, от которой ничего не осталось) видел я ваш Донецк и 8 лет "бомбежек" Целехонький стоит, сияет! Поэтому нет, вас не жалко от слова вообще! Вы все это горе привели в Украину!
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14.03.2022 12:03
+20
Ну ми ж не нагадуємо, хто саботував озброєння ЗСУ з 2019 року та відводив війська на критичних напрямках.

Чи нагадати?
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14.03.2022 12:14
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Я не выходя из чата могу назвать адрес,чисто по фото.Сам цензор просит не выкладывать такие снимки,сам и нарушает.
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14.03.2022 12:01 Ответить
Це не той випадок - не стрільба по цілі а випадкове падіння уламків після збиття. Відчуйте різницю.
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14.03.2022 12:04 Ответить
Будинок авадив попасти
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14.03.2022 12:07 Ответить
Кирилловская ?
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14.03.2022 12:06 Ответить
Ясик у сраку
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14.03.2022 12:07 Ответить
Не треба. Билипо координатах. Н,вякому разі не координувати.Заю почому цілили
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14.03.2022 12:05 Ответить
Угу,и номер дома,есть 2 варианта,оба рядом
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14.03.2022 12:09 Ответить
Не пишите номера пострадавших домов в комментах.Кто "наш" , сами узнают.
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14.03.2022 12:41 Ответить
Патріарх Кирил благословив російські війська на війну з Україною.
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14.03.2022 12:55 Ответить
Такі пошкодження та ще й загиблий... Це точно уламки чи може ракета була збита з курсу і вибухнула вже на тому місті?
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14.03.2022 13:07 Ответить
ну так там не менше ніж !.5 тонни палива, вибухівки, металевих решток. Ще й сама протиракета теж не маленька
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14.03.2022 14:05 Ответить
Сработало ПВО Куренёвки.
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14.03.2022 13:35 Ответить
Геращенко б уже приткнув свого. Гірше ворожого шпигуна. Своїм базіканням лише надає ворогу координати: Рятувальники розкритикували радника глави МВС: Досить коригувати вогонь ворога!
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14.03.2022 14:06 Ответить
Це той Геращенко який вчора ввечері базикав про знищену колону 200 одиниць техникі окупантів. Інший peaседабол Арестович сьогодні казав що вже не 200, а 50. Отакі інформаційні диверсанти знищують головне під час війни - довіру населення до слов влади.
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14.03.2022 15:52 Ответить
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