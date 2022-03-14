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Италия (1510) футбол (3544) гуманитарная помощь (1202)

Итальянский ФК "Ювентус" передал Украине гуманитарную помощь и помог эвакуировать детей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Один из старейших и наиболее титулованных футбольных клубов Италии "Ювентус" подготовил и передал Украине гуманитарную помощь. Клуб также помог эвакуировать украинских детей из "горячих" точек в безопасные места, где малыши смогут бесплатно тренироваться и проживать.

Такой информацией поделился глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, передает Цензор.НЕТ.

Итальянский ФК Ювентус передал Украине гуманитарную помощь и помог эвакуировать детей 01

Он отметил, что клубные автобусы туринского "Ювентуса" передали нашим гражданам медикаменты, одежду, продукты питания, средства гигиены, одеяла и многое другое. На обратном пути автобусы использовали для эвакуации.

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"Искренне благодарю наших зарубежных партнеров и, конечно, Украинскую Ассоциацию Футбола (UAF), которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза. Вместе победим", - отметил Виктор Микита.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
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14.03.2022 11:56
+9
Щиросердне дякую всім чуйним людям на Землі! Дай Бог вам здоров"я
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14.03.2022 12:01
+5
как итальянцы встречают в школе украинских детей
трогательное видео
https://twitter.com/i/status/1503010854010249220
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14.03.2022 12:03
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14.03.2022 11:56 Ответить
Щиросердне дякую всім чуйним людям на Землі! Дай Бог вам здоров"я
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14.03.2022 12:01 Ответить
как итальянцы встречают в школе украинских детей
трогательное видео
https://twitter.com/i/status/1503010854010249220
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14.03.2022 12:03 Ответить
Я зробив те саме тільки без піару.
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14.03.2022 12:03 Ответить
Тому що тебе ніхто не знає
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14.03.2022 12:42 Ответить
Знають. Але я не женусь за піаром.
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15.03.2022 17:23 Ответить
ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!…
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14.03.2022 12:12 Ответить
Forza Juve!
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14.03.2022 12:22 Ответить
Juve-storia di grande amore!
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14.03.2022 12:34 Ответить
Клуб мультимиллионер, прислал пар десятков коробок. Конечно и на том спасибо. Моя жена за одну ходку на границу, больше везёт.
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14.03.2022 12:35 Ответить
Дарованому коню у зуби не заглядують !
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14.03.2022 12:57 Ответить
В какую сторону?
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14.03.2022 13:02 Ответить
ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!…
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14.03.2022 13:22 Ответить
 
 