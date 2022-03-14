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В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Сумской области российские военные обстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, число погибших и пострадавших уточняется, сообщил председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

"14 марта 2022 года. Низы, Сумской район. Российские военные расстреляли дома мирных жителей по артиллерии. Потери уточняются", - написал Живицкий в телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, также повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

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В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 01
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 02
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 03
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 04
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 05
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 06
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 07
В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий 08

Автор: Анастасія Потіха
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раздать в каждое село ПТУР-ы и ПЗРК как в афгане, стрелялка быстро прекратится
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14.03.2022 15:08 Ответить
Підори мокшанські, падаль запорєбрікова... А у місцевих навіть автоматів немає, бо ж "росія не нападе", "шашлики", "американська розвідка нагнітає ситуацію" і... Ой, забув, це ж зараз не на часі. Як, власне, буде не на часі і потім.
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14.03.2022 15:20 Ответить
Кацапи, нехай Бог вам відплатить сповна за цих нещасних хліборобів.
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15.03.2022 01:32 Ответить
Ви демідролу без рецепту видайте людям в селах. Нехай годують орків, підмішують порошок в самогонку, а потім мотають рашистів скотчем і передають ЗСУ. Я думаю це буде гуманно.
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15.03.2022 01:38 Ответить
 
 