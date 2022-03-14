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Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, находящегося в с. Верхней Кринице, разрушены несколько важных объектов, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

"Кроме разрушения административного здания, повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации", - написал Старух в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, даже в случае возобновления питания функционирование очистных сооружений невозможно.

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"Сейчас нуждается в капитальном восстановлении сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Обратные воды из города сейчас попадают в реку Днепр без какой-либо очистки", - добавил он.

Старух заявил, что ремонтные работы обязательно будут выполнены при первой возможности.

Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух 01
Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух 02
Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух 03
Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух 04
Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух 05
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крымчанам пить, какая разница
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14.03.2022 16:02 Ответить
вот вам и биологическое оружие...
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14.03.2022 16:07 Ответить
Вся центральная Украина пьет в Днепра
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14.03.2022 16:08 Ответить
Створює мерзота звичний ареал свого існування.
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14.03.2022 16:11 Ответить
Лайно і машандія - слова синоніми.
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14.03.2022 16:16 Ответить
Був сенс підірвати міст в Херсоні і Антонівський в Каховці. Хоч Херсон не окупували б. Все одно воду з цього водосховища тепер пити не можна
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14.03.2022 16:18 Ответить
Это чтобы всё было в как в родном скрепном говне захватчиков.
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14.03.2022 16:37 Ответить
 
 