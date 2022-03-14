Войска РФ разрушили очистные сооружения в Васильевке: сточные воды попадают в Днепр без очистки, - глава Запорожской ОГА Старух. ФОТОрепортаж
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В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, находящегося в с. Верхней Кринице, разрушены несколько важных объектов, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
"Кроме разрушения административного здания, повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации", - написал Старух в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, даже в случае возобновления питания функционирование очистных сооружений невозможно.
"Сейчас нуждается в капитальном восстановлении сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Обратные воды из города сейчас попадают в реку Днепр без какой-либо очистки", - добавил он.
Старух заявил, что ремонтные работы обязательно будут выполнены при первой возможности.
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