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"Русский мир" несет разрушение не только городов, но и демократии, - Резников. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия и "русский мир" несут с собой смерть и разрушение не только городов, но и демократии, прав и свобод человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в Твиттере в понедельник.

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"Киев. Один из самых красивых городов Европы сегодня выглядит как кадр из фильма об апокалипсисе. Сумы, Харьков, Мариуполь - это ужасно. Вот что несет с собой "русский мир": смерть людей, разрушение не только городов, но и демократии, прав, свобод. Они не славяне. Они орки. Но мы победим", - написал Резников в твиттере в понедельник.
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Быть руZZким преступно, а наказание одно - смерть...
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14.03.2022 17:10 Ответить
Росіяни вважають що на території сусідньої держави чинна тільки Конституція РФ і тому не можуть зорзуміти що Референдум про статус Криму в тому вигляді який вони провели в 2014 році є плебісцитом і не більше. Законної сили він не має. Бо такий референдум мав бути всеукраїнським. Тому нічого немає дивного що вони уперто вважають територіїсусідніх держав територією РФ
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14.03.2022 17:11 Ответить
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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14.03.2022 17:18 Ответить
Резніков, який не буде вторгнення, може ти підеш за кораблем?
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14.03.2022 17:18 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

руSSкій мір ЦЕ терор, вбивства та мародерство!! а пізніше навіть Голодомор.....
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14.03.2022 17:21 Ответить
Когда в ещё 2000-ые по радио услышал о движении "русского мира", стало понятно что зарождается новый фашизм. Надеюсь, оно и сдохнет как старый фашизм - с сожжённым вождём бункера и пропагандонов на выселицах.
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14.03.2022 17:29 Ответить
 
 