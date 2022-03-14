"Русский мир" несет разрушение не только городов, но и демократии, - Резников. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия и "русский мир" несут с собой смерть и разрушение не только городов, но и демократии, прав и свобод человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в Твиттере в понедельник.

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Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022

"Киев. Один из самых красивых городов Европы сегодня выглядит как кадр из фильма об апокалипсисе. Сумы, Харьков, Мариуполь - это ужасно. Вот что несет с собой "русский мир": смерть людей, разрушение не только городов, но и демократии, прав, свобод. Они не славяне. Они орки. Но мы победим", - написал Резников в твиттере в понедельник.