Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
14 марта российские войска совершили артобстрел детского сада в Чугуеве Харьковской области.
"Обломками от снарядов убит 15-летний парень. Также поврежден ряд частных домов", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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