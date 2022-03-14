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Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

14 марта российские войска совершили артобстрел детского сада в Чугуеве Харьковской области.

"Обломками от снарядов убит 15-летний парень. Также поврежден ряд частных домов", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура 01
Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура 02
Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура 03
Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура 04
Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура 05
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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14.03.2022 17:00 Ответить
А так же те, кто им аплодирует на расее.
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14.03.2022 17:40 Ответить
Украина - это жизнелюбивый, свободный и сильный духом народ! Наш Президент и Правительство Лучшие из Лучших! Нас никто не сможет сломить, победить, поставить на колена... Это просто не возможно! В любой войне побеждают сильные духом! Сила духа не дешевая штука и Богом дается не каждому. Русня прет злобой...ненавистью, которая съедает их самих. Так что Украина воюет с обреченными, уже полутрупами, обвешанными бомбами. И чем выше у нас сила духа, тем слабее враг. От просто тает морально и физически - как роса на солнце! Слава Богу за все! Слава Украине! Героям Слава!!!
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14.03.2022 17:06 Ответить
жуть....
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14.03.2022 17:23 Ответить
Не, ну а вот это по расейски. Твари проклятые от масквы до самых до окраин.
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14.03.2022 17:42 Ответить
 
 