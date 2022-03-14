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Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины территориальной обороны отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Замечательный подарок ко Дню украинского добровольца. Сегодня утром подразделение Боевого Братства Украины Территориальной обороны ВС Украины отобрало у российских оккупантов и вернуло Вооруженным Силам Украины радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии 150 км", – говорится в сообщении.

Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи 01
Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи 02
Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи 03

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Тероборона, вы ЗВЕРИ! Как можно было лишить великую и могучую армию РФ двух суперпил Дружба?!!!
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14.03.2022 17:23 Ответить
Что никто не заметил что это не дружба, а ножовки? Дружба двуручная, только для работы вдвоём. В совке названием "Дружба" называли всё что вздумают.
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14.03.2022 19:01 Ответить
Моё поздравление терре. Так эта станция наполовину состоит из импортных частей
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14.03.2022 17:31 Ответить
відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних Сил України Джерело: https://censor.net/ua/p3325007

Двоишники блин!
Не возвратил, а передал. Возвратил, это если бы эту технику сначала забрали\украли у ВСУ, а потом пришла тероборона, тоже забрала и вернула назад прежнему владельцу
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14.03.2022 17:32 Ответить
Откуда у рашиков бы взялись Харрисы? Это наша...
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14.03.2022 17:34 Ответить
А что это за бренд?
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14.03.2022 17:44 Ответить
В Гугле забанили?) Американские станции связи...
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14.03.2022 17:59 Ответить
А год-три-пять назад, тоже были санкции на поставки всего?
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14.03.2022 18:22 Ответить
Вы это серьезно?) Вы хоть немного понимаете что несете? Это военная продукция...
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14.03.2022 19:06 Ответить
Сколько сейчас у талибов, "запрещенной" в россии дружественной террористической организации, американской военной продукции?
Но дело не в этом. Дело в том, что просто "текст как-то по дебильному написан"(с) Допа.
Либо вернули в ВСУ ранее утерянное, либо передали для использования в ВСУ, отнятое у противника, его, противника оборудование. Вот я о чем.
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14.03.2022 19:27 Ответить
Так это же Цензор) Это норма)
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15.03.2022 07:53 Ответить
Одни ********, оставив ее на вероятном пути наступления противника, другие вернули....
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14.03.2022 17:32 Ответить
Несколько смущает аппарат фирмы Harris , в ВСУ точно есть, у имперской ?
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14.03.2022 17:37 Ответить
Ну в статье же сказано, что вернули)
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14.03.2022 18:00 Ответить
Це українська новітня РЛС 'Пелікан', виробництва Запорізького заводу 'Іскра'
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14.03.2022 18:54 Ответить
Ось ця РЛС:
defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html
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14.03.2022 18:55 Ответить
 
 