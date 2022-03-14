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Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины территориальной обороны отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.
"Замечательный подарок ко Дню украинского добровольца. Сегодня утром подразделение Боевого Братства Украины Территориальной обороны ВС Украины отобрало у российских оккупантов и вернуло Вооруженным Силам Украины радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии 150 км", – говорится в сообщении.
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Двоишники блин!
Не возвратил, а передал. Возвратил, это если бы эту технику сначала забрали\украли у ВСУ, а потом пришла тероборона, тоже забрала и вернула назад прежнему владельцу
Но дело не в этом. Дело в том, что просто "текст как-то по дебильному написан"(с) Допа.
Либо вернули в ВСУ ранее утерянное, либо передали для использования в ВСУ, отнятое у противника, его, противника оборудование. Вот я о чем.
defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html