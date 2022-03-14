Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь, где будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны.
Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
В госпитале будут работать около сотни медиков, часть из которых имеет опыт работы в Ираке. Одновременно мобильное медучреждение сможет принять 60 пациентов.
Госпиталь развернула международная гуманитарная организация Сумка Самарянина.
"Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы", – пообещал Козицкий.
его словам, все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. Они смогут лечить пациентов круглосуточно.
Среди услуг, которые сможет предоставить госпиталь – неотложная и хирургическая помощь, стационарные и амбулаторные услуги, помощь женщинам и детям, включая акушерство.
Также на этой неделе, добавил глава Львовской ОВА, заработает полевой госпиталь на Яворовщине. Его развернут израильские медики.
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