Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь. ФОТОрепортаж

Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь, где будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

В госпитале будут работать около сотни медиков, часть из которых имеет опыт работы в Ираке. Одновременно мобильное медучреждение сможет принять 60 пациентов.

Госпиталь развернула международная гуманитарная организация Сумка Самарянина.

"Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы", – пообещал Козицкий.

его словам, все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. Они смогут лечить пациентов круглосуточно.

Среди услуг, которые сможет предоставить госпиталь – неотложная и хирургическая помощь, стационарные и амбулаторные услуги, помощь женщинам и детям, включая акушерство.

Также на этой неделе, добавил глава Львовской ОВА, заработает полевой госпиталь на Яворовщине. Его развернут израильские медики.









