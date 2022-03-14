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Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь, где будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ. 

В госпитале будут работать около сотни медиков, часть из которых имеет опыт работы в Ираке. Одновременно мобильное медучреждение сможет принять 60 пациентов.

Госпиталь развернула международная гуманитарная организация Сумка Самарянина. 

"Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы", – пообещал Козицкий.

его словам, все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. Они смогут лечить пациентов круглосуточно.

Среди услуг, которые сможет предоставить госпиталь – неотложная и хирургическая помощь, стационарные и амбулаторные услуги, помощь женщинам и детям, включая акушерство.

Также на этой неделе, добавил глава Львовской ОВА, заработает полевой госпиталь на Яворовщине. Его развернут израильские медики.

Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь 01
Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь 02
Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь 03
Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь 04
Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь 05
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Топ комментарии
+17
Ну, хорошо хоть место дислокации не указали. Хотя такие вести и освещать не надо было. Яворов должен научить.
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14.03.2022 17:28
+11
СУПЕР.
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14.03.2022 17:28
+5
Практично вказали.
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14.03.2022 17:31
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Ну, хорошо хоть место дислокации не указали. Хотя такие вести и освещать не надо было. Яворов должен научить.
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14.03.2022 17:28 Ответить
Практично вказали.
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14.03.2022 17:31 Ответить
Сьогодні на паркінгу торгового центру "King Cross Leopolis" біля Львова відкрили польовий медичний госпіталь Джерело: https://censor.net/ua/p3325012
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14.03.2022 17:50 Ответить
Моанно, видаліть свій коментар, будь ласка. Ви продублювали місцезнаходження.
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14.03.2022 19:22 Ответить
Видаліть свій комент. В статті вже все виправили.
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14.03.2022 19:52 Ответить
до метра вказали падлюки....
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14.03.2022 17:57 Ответить
Цензор вже виправив.
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14.03.2022 19:24 Ответить
СУПЕР.
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14.03.2022 17:28 Ответить
Аби лише рос. наволочі не вдарили ракетами і по цьому госпіталю.
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14.03.2022 17:30 Ответить
Скажуть, що бамбілі амєріканцеф.
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14.03.2022 18:22 Ответить
Це не задалеко від місця ведення інтенсивних боїв? поранених ще туди треба встигнути доставити.
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14.03.2022 17:34 Ответить
Тут какие то диверсанты пишут стати ,указали где госпиталь (((
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14.03.2022 17:42 Ответить
Спасибо
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14.03.2022 17:45 Ответить
нехай тільки попробують - там працюють громадяни США
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14.03.2022 18:09 Ответить
Вони вже вбили американського журналіста.
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14.03.2022 19:53 Ответить
 
 