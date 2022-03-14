9 человек погибли и 9 пострадали во время ракетного удара по телевышке возле Ровно. ФОТО

Сегодня утром российские военные атаковали телебашню в селе Антополь Ровенского района. В результате этого разрушились помещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Rivne Media.

Как сообщалось, под завалами оказались работники и личный состав. С самого утра спасатели, работники коммунальных служб и других предприятий области разбирали завалы.

Начальник областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о количестве погибших – их сейчас 9.

"По состоянию на 18:00 констатируем, что у нас 9 погибших и 9 пострадавших. Работы активно продолжаются", - сказал Коваль.

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Также он добавил, что под завалами есть еще люди.

Известно, что россияне выпустили по телевышке две ракеты дальнего действия. Поэтому в области были проблемы с телевидением и радио.

"Учитывая это, совместными усилиями возобновили вещание в северных районах области через кабельную сеть, предоставили доступ операторы интернет-связи. В частности, Воля и Ланет. Вещание восстанавливается. Радиостанции местных вещателей также вышли в эфир", - добавил глава ОВА.