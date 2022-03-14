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9 человек погибли и 9 пострадали во время ракетного удара по телевышке возле Ровно. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

9 человек погибли и 9 пострадали во время ракетного удара по телевышке возле Ровно. ФОТО

Сегодня утром российские военные атаковали телебашню в селе Антополь Ровенского района. В результате этого разрушились помещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Rivne Media.

Как сообщалось, под завалами оказались работники и личный состав. С самого утра спасатели, работники коммунальных служб и других предприятий области разбирали завалы.

Начальник областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о количестве погибших – их сейчас 9.

"По состоянию на 18:00 констатируем, что у нас 9 погибших и 9 пострадавших. Работы активно продолжаются", - сказал Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня возле города Ривне, - глава Ривненской ОВА Коваль

Также он добавил, что под завалами есть еще люди.

Известно, что россияне выпустили по телевышке две ракеты дальнего действия. Поэтому в области были проблемы с телевидением и радио.

"Учитывая это, совместными усилиями возобновили вещание в северных районах области через кабельную сеть, предоставили доступ операторы интернет-связи. В частности, Воля и Ланет. Вещание восстанавливается. Радиостанции местных вещателей также вышли в эфир", - добавил глава ОВА.

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Рашисти і за це будуть покарані - не лише фінансово із конфіскованих коштів.
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14.03.2022 19:05 Ответить
Які дебіли... воюють с телевежами... Вони б ще у телеграф поцілили!
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14.03.2022 19:10 Ответить
Царство небесне загиблим, сумно, що ці нелюди прийшли на нашу землю і нищать все.
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14.03.2022 19:13 Ответить
Для кремля украинское ТВ - страшное для них оружие, рассказывает про их преступления. Хотят, чтобы работала в Украине их помойка-ТВ
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14.03.2022 19:15 Ответить
Не було тривоги?
Відомо ж, що телевежі є цілями пуйла... чому так багато загиблих та поранених?
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14.03.2022 19:30 Ответить
Будь проклята, Росіє!
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14.03.2022 19:39 Ответить
 
 