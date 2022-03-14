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"Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы обороны уничтожили Командный пункт российской армии на Черниговщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в официальном фейсбуке.

"КП "Z" черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования "Північ", обороняя Сиверщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть".

За текущие сутки в результате нанесения точного огневого поражения наши войска уничтожили командный пункт противника и значительное количество его живой силы и военной техники", - отмечается в сообщении.

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Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 01
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 02
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 03
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 04
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 05
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 06
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 07
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 08
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 09
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Топ комментарии
+54
Черниговские бойцы очень храбрые. Ходят в рейды и ****** русню нещадно... ГРАДЫ угоняют и ТОРы.
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14.03.2022 19:20
+39
Олег Сенцов отправился воевать на передовую
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14.03.2022 19:26
+33
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14.03.2022 19:24
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14.03.2022 19:19 Ответить
Був кацап-нема кацап. Де ж той кацап!?
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14.03.2022 19:20 Ответить
...вот:
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14.03.2022 19:36 Ответить
Алкаш алкашом!
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14.03.2022 19:55 Ответить
Тут все просто-не служив би фашистам-живий був би.
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14.03.2022 19:58 Ответить
Не був би фашистом, то й ним не служив би!!!
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14.03.2022 21:02 Ответить
не погиб а утилизирован, не мужиков а зелёное дерьмо, не светлая память а земля железобетоном
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14.03.2022 20:02 Ответить
Какая Вы добрая,Ольга! Вас приятно читать
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14.03.2022 20:30 Ответить
із казачества штоле, судячи по характерній будці?..
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14.03.2022 20:25 Ответить
А к нам на речку как раз лебеди прилетели.... белые, не то что кацапы!
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14.03.2022 19:20 Ответить
Черниговские бойцы очень храбрые. Ходят в рейды и ****** русню нещадно... ГРАДЫ угоняют и ТОРы.
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14.03.2022 19:20 Ответить
совок вонючий
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14.03.2022 19:20 Ответить
Рабочие завода строительной компании «Велесстрой» Столовая Драка
https://vimeo.com/688045468?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.03.2022 19:21 Ответить
говорять їжу не поділили..одним більше одним менше
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14.03.2022 19:22 Ответить
ахахахах, лол тефтельку украли у рабочего
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14.03.2022 19:27 Ответить
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14.03.2022 19:30 Ответить
🤗
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14.03.2022 19:23 Ответить
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14.03.2022 19:24 Ответить
По перше це просто красиво )
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14.03.2022 19:26 Ответить
Олег Сенцов отправился воевать на передовую
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14.03.2022 19:26 Ответить
Козак! А де наша пилотЕсса що була у полоні? Надюхо, агов!
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14.03.2022 19:47 Ответить
Чернігів, тримайся!
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14.03.2022 19:29 Ответить
в отмєстку вся їх парашна обосравшайся говноармія буде по школах, житлових масивах, общагах валить. Українці бережіть себе.
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14.03.2022 19:34 Ответить
Знаем..Что ещё от тварей можно ожидать..
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14.03.2022 20:12 Ответить
І дарага-а-а-ая не узнаі-і-і-іт, какой у сержанта Лебедева бьіл канєц!
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14.03.2022 19:34 Ответить
"Мы обязательно выиграем эту войну. Обязательно. Любой ценой, любыми жертвами, любой кровью мы устоим. Вопрос только, сколько миллионов украинцев пострадает. Но если после этого мы опять продолжим разворовывать государство, я считаю, что этим людям уже надо будет просто отрезать головы. Просто отрезать головы и складывать в целлофановые пакеты."
Владислав Атрошенко - мэр г. Чернигова
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14.03.2022 19:48 Ответить
Це той самий Атрошенко - який у 2014-му був у ПР і голосував за диктаторські закони януковича. Сподіваюсь - що він реально переглянув свій світогляд - а не просто підлаштувався під обставини.
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14.03.2022 19:51 Ответить
Це на фото російські ПЗРК?
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14.03.2022 19:49 Ответить
Советские"Игла"
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14.03.2022 20:04 Ответить
Надеюсь от того Лебедева только тетрадка и осталась.
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14.03.2022 20:05 Ответить
Кацапы-твари
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14.03.2022 20:10 Ответить
молодци!!!! херачьте их как биомусор.
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14.03.2022 20:11 Ответить
Грамотеи! Даже нормально писАть не могут на своём родном языке! А лишь пИсать кипятком, когда их наши войска долбают в пух и прах, в хвост и гриву! В слове "радиоэлЛектронная" второе "л" - лишним будет! (см. "Развернутая строевая записка", в заголовке, фото №2). Пишу всё по-русски сознательно - пусть, кто из рашинов сможет, прочтут и убедятся в том, что украинцы могут свободно излагать свои мысти дажде на языке тухлых и смердячих орков-агрессоров.
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14.03.2022 20:20 Ответить
проффессорр))
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14.03.2022 21:56 Ответить
нахрена конспекты?))
для чего эта макулатура?
они че там бюрократию устроили))
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14.03.2022 20:58 Ответить
Так навчання же в них...
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14.03.2022 21:15 Ответить
сержант лєбєдєв за200тився...
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15.03.2022 09:20 Ответить
Лєбєдєв - зразковий воїн. Педант. Був.
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15.03.2022 10:42 Ответить
Вбивця мирних воїн?
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15.03.2022 20:30 Ответить
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:28 Ответить
 
 