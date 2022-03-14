"Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны уничтожили Командный пункт российской армии на Черниговщине
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в официальном фейсбуке.
"КП "Z" черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования "Північ", обороняя Сиверщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть".
За текущие сутки в результате нанесения точного огневого поражения наши войска уничтожили командный пункт противника и значительное количество его живой силы и военной техники", - отмечается в сообщении.
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https://vimeo.com/688045468?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
Владислав Атрошенко - мэр г. Чернигова
для чего эта макулатура?
они че там бюрократию устроили))
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg