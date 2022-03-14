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Киевская область (3539) мародерство (434) плен (2355) пленные (1838)

Двух оккупантов-мародеров задержала тероборона под Броварами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Териториальная оборона Киевщины задержала двух оккупантов, занимавшихся мародерством в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в фейсбуке Сергей Высоцкий.

Он отметил: "Вот такой красотой поделился со мной друг, который в составе теробороны защищает родные ему Бровары и окружающие села. Ну как села. У него там дом в три этажа с садом и кипарисами".

Под Броварами и Северо-Восточном направлении от Киева горячо. Говорит, что наши котики из ВСУ изрядно наваливают оркам, те разбегаются по лесам. Далее вступает в игру тероборона и устраивает регулярное ночное сафари. Как я уже сказал, места там не бедные, намоленные. Так что к сафари подходят методично и планомерно. С хорошим домашним тюнингованным оружием, с тепловизорами, на своих солидных GL-ках и Ренджах наши отлавливают вот таких ̶г̶е̶р̶о̶е̶в̶-̶о̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶т̶̶елей бомжей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Вот дивизии осталось х#й да них#я", - разговор оккупанта с отцом. АУДИО

Именно эти два организма отлучились в кусты из собственной орко-колонны для участия в близком и родном для каждой скрепной души процессе бытового мародерства. Успели влезть в дом. Денацифицировать чьи-то кроссовки. Потому что в их кирзаче - это не наши Таланы, ходить невозможно. Но на выходе из дверей были приняты патрулем ТРО. Такие убогие, что даже пули для них пожалели. Надавали немного в морду и сдали куда надо!

У#бки! Куда вы полезли! Почтальоны сбивают ваши анало-говнетные самолеты!

Миллионеры патрулируют собственные города на таких мерсах, которые вы даже в фильме не видели! Женщины сбивают ваши дроны огурцами!

Также смотрите: Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области. ФОТО

Вся нация как муравейник. Каждый воюет в своем окопе. Где бы он ни был. Обеспечивает друг друга. Кормит, жертвует, поддерживает. Таскает помощь тысячей тропинок. Делится всем, что могут.

Вас даже не кормят! Вы тупо еду ищете по домам. Вас бросили на произвол судьбы. Ваш Путин и ваш Шойгу! Чтобы мы вас убили, как зверей на охоте! Валите своих командиров, а затем домой. Сдавайтесь в плен. Ибо никто живым из Украины не уйдет!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж

Двух оккупантов-мародеров задержала тероборона под Броварами 01
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Топ комментарии
+70
Брати їх у полон то на сьогодні патологічний гуманізм.
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14.03.2022 20:49
+67
**** ,оккупанта и ещё и мародёры ,наказание должно быть двойным ,содрать шкуры и посадить на кол тварюк .
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14.03.2022 20:48
+37
****** вяликие бомжи
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14.03.2022 20:48
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**** ,оккупанта и ещё и мародёры ,наказание должно быть двойным ,содрать шкуры и посадить на кол тварюк .
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14.03.2022 20:48 Ответить
Вони убогі. Якась інтернатна бідося. Кадирівці-Ото кабани відгодовані.
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14.03.2022 20:52 Ответить
Все вiрно, Ху@ло платить дань яничарам в декiлька разiв бiльше нiж своiм рабам, а тi служать мамлюками - вiдгодованi, навченi убивати i рiзати горло всiм ******, навiть пораненим рабам i дизертирам.
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14.03.2022 21:08 Ответить
Посаженный на бутылку кадыровец с обритой бородой и недельку сидящий на воде ,будет ещё более убогим .
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14.03.2022 21:16 Ответить
Махновці "диких дивізійників" на пляшку не садили, просто обливали керосином давали цигарку в зуби і відправляли "дамой дон"
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14.03.2022 22:05 Ответить
Ані же дєті.
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14.03.2022 21:00 Ответить
Это замечательно ,значит шкурки будут сдираться легко а колышки войдут непринуждённо .
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14.03.2022 21:14 Ответить
Достаточно было снять штаны этим ..*****, отхлестать по жопам розгами и снять это все на видео чтобы их мамкам отправить ! Ну и в плен - как итог ихнего геройского подвига в Украине.
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14.03.2022 21:20 Ответить
Да ? А ты уверен ,что они до этого не расстреляли украинскую семью на трассе ?
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14.03.2022 21:24 Ответить
****** вяликие бомжи
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14.03.2022 20:48 Ответить
Брати їх у полон то на сьогодні патологічний гуманізм.
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14.03.2022 20:49 Ответить
я бы назвал это патологичным дебилизмом!
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14.03.2022 21:10 Ответить
Не гуманизм а идиотизм. Они нас убивают и грабят а мы их ловим, кормим и отпускаем а они опять придут нас убивать насиловать и грабить
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14.03.2022 22:07 Ответить
Бідося
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14.03.2022 20:50 Ответить
И на кого менять этот мусор?
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14.03.2022 20:50 Ответить
На более качественное удобрение
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14.03.2022 21:00 Ответить
Куродеры
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14.03.2022 20:51 Ответить
в москалика кров носом іде , швидше накладіть джгут !
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14.03.2022 20:51 Ответить
На шию?
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14.03.2022 20:52 Ответить
Звісно, що на шию, бо на носі джгут не триматиметься.
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14.03.2022 20:58 Ответить
Краще б пустили їх на покращення родючості грунтів... Яка з них живих користь?((
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14.03.2022 20:52 Ответить
Для обміну. Ну або нехай риють окопи.
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14.03.2022 20:54 Ответить
Ні, окопи нам не треба. Окопна віна - це затяжна війна. А нам треба з нею до посівної впоратися. Ще соняшників насіяти. Он в Європі вже паніка - олії немає в магазинах (не жарт - вчора колега з Німеччини розказав). А ці нехай свою падаль позбирають і в мішки попакують - не нам же об них руки бруднити.
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14.03.2022 21:02 Ответить
Чувак. Ця війна триває кілька сот років. А на посівнумпофіг. Олія кажеш. Ну Кернел групп недобере. Мені від тої олії ні тепло ні холодно. Зерно так. Це важливо. А східний йронт окопний. Москалю важливий прохід сухопутний до Криму.
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14.03.2022 21:09 Ответить
все началось с того, что цены начали расти.
до войны дизель был около 1.6 евро за литр, сейчас 2.2 - 2.3 евро за литр. на фоне рассказов о том, что Украина поставляла 1/3 мирового объема рынка пшеницы, что в Африке может начаться голод и т.д и т.п. народ решил прикупить по паре пачек муки, да по паре бутылок подсолнечного масла. так, на всякий случай. это и породило "дефицит" масла. рядом стоит рапсовое, оливковое - задавись! нет, нам подсолнечное...

масло есть. но в некоторых магазинах его раскупают больше, чем завозят (а завозят каждый день). ровно тоже самое было с туалетной бумагой сравнительно недавно с началом эпидемии короны. сейчас бумаги - валом везде. вам с картинками или пропитанную соком алоэ?
Германия, кстати и зерном себя обеспечивает, практически, полностью самостоятельно.
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14.03.2022 22:56 Ответить
Где ты видишь каждый день завоз масла подсолнечного ? у нас нет в баварии вобще и рапсового тоже ,оливковое да !
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15.03.2022 23:10 Ответить
https://www.kaufland.de/sonnenblumenoel/

в Aldi / Lidl по четвергам подвозят. будет тебе счастье по демпинговым ценам...
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15.03.2022 23:16 Ответить
Чого у монголоїда нема слідів фізичного зауваження на обличчі?
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14.03.2022 20:52 Ответить
Не первые пленные уже. Наши сначала фоткают потом начинают знакомится.
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14.03.2022 20:56 Ответить
и нафига они нужны, оставили бы на корм зверушкам
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14.03.2022 20:52 Ответить
**** гдето кросовки приобрел,снять с помощью топора
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14.03.2022 20:52 Ответить
На удобрения надо пустит
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14.03.2022 20:53 Ответить
Для кого прописаний воєнний час? чи він для галочки, лише на папері?
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14.03.2022 20:53 Ответить
Я вам скажу для кого - для нас. А для них - гуманізм понад усе. Ну його на хер, мабуть таки ми заслужили, щоб нас знищили як націю і країну, якщо після того, що творять ті потвори, ми їх "лілєєм" і підставляємо другу щоку. Реально ми, мабуть, гірші московитів, яких чеченці на бутилку садять, а ті мовчать. ****! Мати зброю, мати закон, який дозволяє вбивати окупанта, інший закон, який дозволяє вбивати мародерів! І після цього їх жаліти!!! Та ну нахер! Ця новина просто добила - я зневірився. Мабуть, кацапи таки мають в чомусь рацію, коли до нас зверхньо ставляться, як до худоби. Щось таки у нас є від хубоди.
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14.03.2022 21:00 Ответить
брать ту нечисть в полон не потрібно, бо наші дЄрмаки будуть міняти одного нашого на 10 орків.
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14.03.2022 20:55 Ответить
Як наших місцевих мародерів то голиви прив'язують до дерев або стовпів і б'ють різками. А як цих уйобків, то просто передали поліцаям. Ви там нормальні, *****, чи ні, гуманісти *****? Не публікуйте хоч такі новини, не ганьбіться! Це вже якийсь треш ******* - наших жінок, стариків, дітей ******** та розстрілюють, а наші мужики жаліють їх мародерів! ******* сором!
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14.03.2022 20:55 Ответить
Вони вбивать дітей, людей. роздирають нашу землю знищуючи все на своєму шляху а їх трішки поштовхали і все? Нас не жаліють, а ми цяцькаємось з мерзотою
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14.03.2022 20:55 Ответить
Епать копать тюлени...Отдать бы этих олигофренов жителям Бучи или Ирпеня на часок ,мигом бы пришли в чувство...
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14.03.2022 20:56 Ответить
Хуже гітлеровців.
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14.03.2022 20:59 Ответить
Окупант-мародер: сам Бог велів пристрелити на місці і навіть не розголошувати це.
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14.03.2022 21:00 Ответить
Расстрелять без суда , на месте , что вы с ними возитесь
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14.03.2022 21:00 Ответить
Сама синя армія світу.
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14.03.2022 21:03 Ответить
Той, хто їх не прикінчив на місці і підкинув ідею передати їх поліції - той зрадник! Бо такі новини і дії лише морально добивають і зневірюють.
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14.03.2022 21:04 Ответить
скольких они убили и изнасиловали?
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14.03.2022 21:05 Ответить
пусть кормят друг друга в 69)))
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14.03.2022 21:05 Ответить
Відрубати спочатку праву руку а тоді вже в каталажку.
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14.03.2022 21:06 Ответить
ну от... ще й цих годувати
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14.03.2022 21:10 Ответить
От ви мені скажіть, рідненькі. На хіба ви їх затримуєте? Щоб ми в умовах продовольчої кризи, високих цін, і тд після перемоги годували цю мерзоту вкуснєнькім мароженим 10-15 років?
Скажіть а не можна окупанта просто ножиком по шиї і в канаву, нє? Чи будем жаліть скотиняк, які припхалися сюди мародерить, вбивать, гвалтувать наших людей? Головою трошки думайте, будь ласка. Ми не для того платимо налоги, щоб за ці кошти годувать і лікувать цю наволоч.
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14.03.2022 21:12 Ответить
а ты сам "ножиком по шиї" можешь? это ведь не в бою и с этим потом всю жизнь жить. и не помогут никакие оправдания про гвалт и мародерство.
это легко другим советовать, что им делать...
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14.03.2022 23:09 Ответить
Приходь, ольгінець, перевіримо.

Жодну війну не перемогли, захищаючись. Це вам не футбол.
А якщо просто жаліти загарбника і гвалтівника, то це вже просто за межею здорового глузду. Ви не хочете пожаліти того, чиє життя воно обірвало? Немає кари на землі такої, щоб окупило знищений будинок, вбитих дітей, згвалтованих жінок. Ви його зараз посадите в нашу тюрягу, в якій воно буде кушать смачніше і ситіше, ніж кушало в себе на родіні. А оплачувати цей банкет будуть в тому числі і за рахунок тих, чиє життя оці тварюки зруйнували. Головою думайте, хлопці. Гуманізм це добре і правильно в мирний час, а не тоді, коли кожен день вражина мінусує сотні наших людей і десятки цінних об'єктів.
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15.03.2022 13:52 Ответить
ну, ок. не сажай в тюрьму. режь головы. только не удивляйся потом, если Запад очень быстро прекратит поддержку Украины.
помните об этом. это - важно.

мародеров, пойманных на месте, по закону военного времени можно и нужно уничтожать. делайте это и никто вас за это не будет журить. НО! взять, фактически, в плен, а ПОТОМ резать, это - недопустимо.
опять же, надо применять к конкретному человеку наказание за ЕГО преступления, а не собирать по всему интернету.

"ольгинец" пусть на твоей совести останется. вешать ярлыки на незнакомого человека, для этого много ума не надо.
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15.03.2022 14:47 Ответить
В жопы закачать по баллону монтажной пены.
Заклеить рот.Привязать и оставить.
Ну реально не тупите.Какой плен.
Детей,девушек,женщин.Убивают,насилуют.
А вам ***,жалко ******.
Аж бесит....
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14.03.2022 21:17 Ответить
в военкомате был? там от бешенства справку дают...
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14.03.2022 23:11 Ответить
Пароль для сдачи в плен:
ПУТИН - КАПУТ!
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14.03.2022 21:18 Ответить
Поверьте что вот эти бомжи хорошо умеют убивать,грабить,разрушать,насиловать,мародерить...они прекрасно знали куда и почему шли - в сказки о учениях я лично вообще не верю - если такое встретит вашу мать или сестру или девушку то будьте уверены не пожалеют,такие понимают только силу. Наш ненужный в такое время гуманизм еще больно аукнется.
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14.03.2022 21:22 Ответить
раисськое командование ЭТИХ менять не будет. Если только мамки не впрягутся. Командиров ещё может быть. Для показательных выступлений потом.
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14.03.2022 21:31 Ответить
Мародерів в полон... Нема ні емоцій, ні підходящих слів
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14.03.2022 21:38 Ответить
На органы
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14.03.2022 21:47 Ответить
легко. але є одне але.
тебе органы нужны или в ЕС/НАТО? только филейной частью не верти. отвечай покороче, первое или второе? и тогда все на свои места встанет.
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14.03.2022 23:13 Ответить
Вся нація як мурашник. Кожен воює у своєму окопі. Де б він не був. Забезпечує один-одного. Годує, жертвує, підтримує. Тягає допомогу тисячею стежиною. Ділиться усім що має.

бо ми УКРАЇНЦІ
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14.03.2022 21:48 Ответить
Цензор і Бутусов особисто! Ще раз надрукуєте подібні новини - нахрен від вас відпишуся і ні ногою на ваш сайт! Це ви так морально людей підтримуєте? Мало того, щодня відступаємо, бомбування, ракетні обстріли та інша херня, жодних позитивних новин, жодних суттєвих проривів на фронті! То Ви ще більше в депресію вганяєте! На кого, суки, працюєте?!!!
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14.03.2022 21:48 Ответить
Что случилось? Новости такие, какие есть. Это нам еще не рассказывают все, только 1% от того, что происходит. К сожалению это война, радости здесь никакой. Терпение и выдержка, успокойтес пожалуйста.
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14.03.2022 21:59 Ответить
Питання не в новинах, а в адекватності відповіді окупантам! Коли знаєш, що паскуда, яка вбиває, мародерить чи підіграє окупанту отримає по заслугам, то будь-які новини сприймаються адекватно. А коли знаєш, що за всі ті їхні злочини їх лише пожурять, як школяра, який не зробив домашнє завдання, збережуть їм їх паршиве життя, цілими і неушкодженими обміняють на наших покалічених в підвалах громадян, то ніяких нервів не вистачить. Не плутайте грішне з праведним!
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14.03.2022 22:09 Ответить
Они свое получат, не забывайте, им еще сидеть. Долго. Там они нахлебаются. А росто застрелить двух доходяг проку мало. Возможно потом обменяют на наших. А это уже что-то.
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14.03.2022 22:14 Ответить
плюс стрелять по нашим и грабить мирняк в обозримом будущем точно не будут
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14.03.2022 22:34 Ответить
Будуть об'їдати країну і переводити ресурси, які можна було б скерувати на корисне.
Зупиніться! Який може бути гуманізм до мародерів, до того ж вражих, під час війни! Одумайтеся!
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15.03.2022 13:55 Ответить
Вот это номер, кацапы заставляют воевать школьников
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14.03.2022 21:48 Ответить
Якісь діти!
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14.03.2022 23:19 Ответить
для начала их нужно КАСТРИРОВАТЬ!!!
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14.03.2022 23:51 Ответить
Отрубить ноги и отпустить домой!
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15.03.2022 12:36 Ответить
 
 