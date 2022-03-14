Двух оккупантов-мародеров задержала тероборона под Броварами. ФОТО

Териториальная оборона Киевщины задержала двух оккупантов, занимавшихся мародерством в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в фейсбуке Сергей Высоцкий.

Он отметил: "Вот такой красотой поделился со мной друг, который в составе теробороны защищает родные ему Бровары и окружающие села. Ну как села. У него там дом в три этажа с садом и кипарисами".

Под Броварами и Северо-Восточном направлении от Киева горячо. Говорит, что наши котики из ВСУ изрядно наваливают оркам, те разбегаются по лесам. Далее вступает в игру тероборона и устраивает регулярное ночное сафари. Как я уже сказал, места там не бедные, намоленные. Так что к сафари подходят методично и планомерно. С хорошим домашним тюнингованным оружием, с тепловизорами, на своих солидных GL-ках и Ренджах наши отлавливают вот таких ̶г̶е̶р̶о̶е̶в̶-̶о̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶т̶̶елей бомжей.

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Именно эти два организма отлучились в кусты из собственной орко-колонны для участия в близком и родном для каждой скрепной души процессе бытового мародерства. Успели влезть в дом. Денацифицировать чьи-то кроссовки. Потому что в их кирзаче - это не наши Таланы, ходить невозможно. Но на выходе из дверей были приняты патрулем ТРО. Такие убогие, что даже пули для них пожалели. Надавали немного в морду и сдали куда надо!

У#бки! Куда вы полезли! Почтальоны сбивают ваши анало-говнетные самолеты!

Миллионеры патрулируют собственные города на таких мерсах, которые вы даже в фильме не видели! Женщины сбивают ваши дроны огурцами!

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Вся нация как муравейник. Каждый воюет в своем окопе. Где бы он ни был. Обеспечивает друг друга. Кормит, жертвует, поддерживает. Таскает помощь тысячей тропинок. Делится всем, что могут.

Вас даже не кормят! Вы тупо еду ищете по домам. Вас бросили на произвол судьбы. Ваш Путин и ваш Шойгу! Чтобы мы вас убили, как зверей на охоте! Валите своих командиров, а затем домой. Сдавайтесь в плен. Ибо никто живым из Украины не уйдет!"

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