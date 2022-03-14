Двух оккупантов-мародеров задержала тероборона под Броварами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Териториальная оборона Киевщины задержала двух оккупантов, занимавшихся мародерством в Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в фейсбуке Сергей Высоцкий.
Он отметил: "Вот такой красотой поделился со мной друг, который в составе теробороны защищает родные ему Бровары и окружающие села. Ну как села. У него там дом в три этажа с садом и кипарисами".
Под Броварами и Северо-Восточном направлении от Киева горячо. Говорит, что наши котики из ВСУ изрядно наваливают оркам, те разбегаются по лесам. Далее вступает в игру тероборона и устраивает регулярное ночное сафари. Как я уже сказал, места там не бедные, намоленные. Так что к сафари подходят методично и планомерно. С хорошим домашним тюнингованным оружием, с тепловизорами, на своих солидных GL-ках и Ренджах наши отлавливают вот таких ̶г̶е̶р̶о̶е̶в̶-̶о̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶т̶̶елей бомжей.
Именно эти два организма отлучились в кусты из собственной орко-колонны для участия в близком и родном для каждой скрепной души процессе бытового мародерства. Успели влезть в дом. Денацифицировать чьи-то кроссовки. Потому что в их кирзаче - это не наши Таланы, ходить невозможно. Но на выходе из дверей были приняты патрулем ТРО. Такие убогие, что даже пули для них пожалели. Надавали немного в морду и сдали куда надо!
У#бки! Куда вы полезли! Почтальоны сбивают ваши анало-говнетные самолеты!
Миллионеры патрулируют собственные города на таких мерсах, которые вы даже в фильме не видели! Женщины сбивают ваши дроны огурцами!
Вся нация как муравейник. Каждый воюет в своем окопе. Где бы он ни был. Обеспечивает друг друга. Кормит, жертвует, поддерживает. Таскает помощь тысячей тропинок. Делится всем, что могут.
Вас даже не кормят! Вы тупо еду ищете по домам. Вас бросили на произвол судьбы. Ваш Путин и ваш Шойгу! Чтобы мы вас убили, как зверей на охоте! Валите своих командиров, а затем домой. Сдавайтесь в плен. Ибо никто живым из Украины не уйдет!"
Пожалуйста, подождите...
до войны дизель был около 1.6 евро за литр, сейчас 2.2 - 2.3 евро за литр. на фоне рассказов о том, что Украина поставляла 1/3 мирового объема рынка пшеницы, что в Африке может начаться голод и т.д и т.п. народ решил прикупить по паре пачек муки, да по паре бутылок подсолнечного масла. так, на всякий случай. это и породило "дефицит" масла. рядом стоит рапсовое, оливковое - задавись! нет, нам подсолнечное...
масло есть. но в некоторых магазинах его раскупают больше, чем завозят (а завозят каждый день). ровно тоже самое было с туалетной бумагой сравнительно недавно с началом эпидемии короны. сейчас бумаги - валом везде. вам с картинками или пропитанную соком алоэ?
Германия, кстати и зерном себя обеспечивает, практически, полностью самостоятельно.
в Aldi / Lidl по четвергам подвозят. будет тебе счастье по демпинговым ценам...
Скажіть а не можна окупанта просто ножиком по шиї і в канаву, нє? Чи будем жаліть скотиняк, які припхалися сюди мародерить, вбивать, гвалтувать наших людей? Головою трошки думайте, будь ласка. Ми не для того платимо налоги, щоб за ці кошти годувать і лікувать цю наволоч.
это легко другим советовать, что им делать...
Жодну війну не перемогли, захищаючись. Це вам не футбол.
А якщо просто жаліти загарбника і гвалтівника, то це вже просто за межею здорового глузду. Ви не хочете пожаліти того, чиє життя воно обірвало? Немає кари на землі такої, щоб окупило знищений будинок, вбитих дітей, згвалтованих жінок. Ви його зараз посадите в нашу тюрягу, в якій воно буде кушать смачніше і ситіше, ніж кушало в себе на родіні. А оплачувати цей банкет будуть в тому числі і за рахунок тих, чиє життя оці тварюки зруйнували. Головою думайте, хлопці. Гуманізм це добре і правильно в мирний час, а не тоді, коли кожен день вражина мінусує сотні наших людей і десятки цінних об'єктів.
помните об этом. это - важно.
мародеров, пойманных на месте, по закону военного времени можно и нужно уничтожать. делайте это и никто вас за это не будет журить. НО! взять, фактически, в плен, а ПОТОМ резать, это - недопустимо.
опять же, надо применять к конкретному человеку наказание за ЕГО преступления, а не собирать по всему интернету.
"ольгинец" пусть на твоей совести останется. вешать ярлыки на незнакомого человека, для этого много ума не надо.
Заклеить рот.Привязать и оставить.
Ну реально не тупите.Какой плен.
Детей,девушек,женщин.Убивают,насилуют.
А вам ***,жалко ******.
Аж бесит....
ПУТИН - КАПУТ!
тебе органы нужны или в ЕС/НАТО? только филейной частью не верти. отвечай покороче, первое или второе? и тогда все на свои места встанет.
бо ми УКРАЇНЦІ
Зупиніться! Який може бути гуманізм до мародерів, до того ж вражих, під час війни! Одумайтеся!