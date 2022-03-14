В Макарове и Бородянке ведутся активные боевые действия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

14 марта в Бучанщине эвакуировали людей из Дмитровки, Немишаево и Гостомеля. Полицейские также продолжают обеспечивать охрану общественного порядка вместе с местными органами самоуправления. В Макарове и Бородянке ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Нацполиции.

Со стороны Вышгорода продолжались боевые действия. Вчера полицейские помогли эвакуировать более 1500 человек.

На Фастовщине продолжают проводить эвакуацию населения из Бышева и Ясногородки. Ситуация контролируется.

На Бориспольщине личный состав полицейских работает в усиленном режиме.

Белоцерковщина утром также подверглась ракетным обстрелам российскими оккупантами. Пострадавших нет.

Полицейские Киевщины продолжают работать ради безопасности и продолжают стоять на защите граждан в круглосуточно.

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