РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5270 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
33 823 57
война (46939) мародерство (434) патрульная полиция (1791)

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Патрульная полиция продолжает задерживать в разных городах граждан, занимающихся мародерством во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 01

"В то время, когда все сплотились, чтобы дать отпор врагу, когда наши защитники, ценой собственной жизни, защищают родную землю, есть те, кто позволяет себе наживаться на горе и мародерствовать"

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 02
Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух оккупантов-мародеров задержала тероборона под Броварами. ФОТО

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 04

"В Кривом Роге, Кременчуге, Днепре, Киеве и других городах таких подонков задерживали как патрульные, так и военные, терробороновцы и небезразличные граждане. Кто-то из них пробрался в магазин, чтобы вынести продукты питания, сигареты, кто-то воровал технику и украшения из оставленных наспех домов", - говорится в сообщении.

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 05
Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа мародеров, выезжавшая из оккупированной Бучи на угнанном автомобиле, задержана, - Нацполиция

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 07

В полиции предупреждают, что все мародеры будут задержаны и наказаны "по всей строгости законов военного времени".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
парочку расстрелять лучше аргумента нет для этих животных
показать весь комментарий
14.03.2022 22:11
+21
Та невже розстріляють?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:08
+21
"по законам военного часу" та "затримані" - одному мені здається, що тут "дебет з кредитом" зовсім не сходяться?!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та невже розстріляють?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:08 Ответить
Так.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:16 Ответить
З чого ви взяли? В Україні немає смертної кари.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:11 Ответить
Тому кто на того гаденыша приклеимл бумажку "МОРАДЕР", я бы на лоб приклеил бумажку "НЕГРАМОТНАЯ БЕСТОЛОЧЬ"
показать весь комментарий
14.03.2022 22:10 Ответить
Може й малограмотні, але спіймали і покарали по Миколаївськи
показать весь комментарий
14.03.2022 22:13 Ответить
Вы видно один из них.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:16 Ответить
так у него и прикид как у МОРАДИРА)
показать весь комментарий
14.03.2022 22:25 Ответить
парочку расстрелять лучше аргумента нет для этих животных
показать весь комментарий
14.03.2022 22:11 Ответить
надо штаны снимать, бутылку со скипидаром в дупу и к столбу на скотч
показать весь комментарий
14.03.2022 22:38 Ответить
Зачем столь радикально.Попросту создать, типа штрафбата, из подобных особей и отправить на самый опасный участок фронта,с заград отрядом,конечно..
показать весь комментарий
15.03.2022 09:48 Ответить
"по законам военного часу" та "затримані" - одному мені здається, що тут "дебет з кредитом" зовсім не сходяться?!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:11 Ответить
Почитайте закон, може зійдеться дебет з кредитом.
Мародер - не москальський воєнний, його вбивство, як і вбивство будь-якої людини - кримінальний злочин.
Я не даю оцінку оцінку закону.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:17 Ответить
Уже даже на первом пропагандистском канале россии идут призывы не воевать в Украине

https://m.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
14.03.2022 22:12 Ответить
вже бачили і вже обговорюєм
показать весь комментарий
14.03.2022 22:16 Ответить
Чого жодного не розстріляли?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:12 Ответить
Досвід Ізраїлю має багато спільного. Єдність допомогла їм перемогти. Те ж саме потрібно і Україні.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/14/7331283/
показать весь комментарий
14.03.2022 22:13 Ответить
З мародерами треба ось так. Як мінімум.
https://youtu.be/gd7mUXlRCPk
показать весь комментарий
14.03.2022 22:13 Ответить

показать весь комментарий
14.03.2022 22:44 Ответить
Цим кінченим покидькам треба робити "безкоштовне тату" на їх мерзенні пики, великими літерами(щоб навіть лазером не випалити!) : МАРОДЕР!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:13 Ответить
Це називається "тавро" і це я люто підтримую.
Наприклад кожному москальському військовополоненному - букву Z на лобі, так щоб до кінця життя, довгого чи ні.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:19 Ответить
На 10000000000% згоден з вами!
показать весь комментарий
15.03.2022 01:37 Ответить
За законами воєнного часу мародерів розстрілюють а не до стовпів привязують!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:14 Ответить
Та вони і не всі до стовпів прив'язані. Не знаю, чи будуть взагалі покарані.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:05 Ответить
Ранее Пентагон использовал формулировку «почти 100%».


В ходе массового вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины. Об этом 14 марта сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, информирует CNN.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:14 Ответить
На бутылку садить в людном месте. На зону им уже не очень охотно будет попадать.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:16 Ответить
За законом военного времени - расстрел
показать весь комментарий
14.03.2022 22:17 Ответить
Будуть покарано, будуть покарано, будуть покарано... То покарайте вже! Зразу буде ефект!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:17 Ответить
На Запорізькій Січі був такий звичай: злочинця прив'язували до стовпа посеред площі, поряд ставили діжку з киями і кожен мав право підійти до злочинця та в'їбати йому тим києм по ребрах чи горбу. І дуже часто тих тварюк забивали до смерті... Гарна була традиція, треба відновити.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:20 Ответить
Розстрілюйте на місці! Зараз саме час позбавитись від лайна швидко і назавжди. Можна навіть вічливо запропонувати цигарку перед розстрілом.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:36 Ответить
Як будуть покарані митники, які за хабарі випускають чоловіків за кордон?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:20 Ответить
Таня Адамс

10 hrs ·

Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.

Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".
показать весь комментарий
14.03.2022 22:21 Ответить
Так і є. Люди Пуйлу з посіпаками не потрібні, навіть свої рашкостанці, а українці й поготів.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:10 Ответить
вообще не о чем.одни привязали а подельник через пять минут развязал.Детское развлечение.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:28 Ответить
..ну ну... пойди попробуй ..развяжи!!! Откуда ты вылез... несчастный!? Тебя там так развяжут..что костей не соберёшь. За счастье будет постоять рядом с привязанным....))))
показать весь комментарий
14.03.2022 22:50 Ответить
что ты нукаешь марадерина.Тебе все кости переломали?И для чего ты переоделся в девочку чтоб сбежать с Украины
показать весь комментарий
15.03.2022 07:00 Ответить
ну не расстраивайся так уж... дурачёк!!!))) И тебя привяжут к столбу... если пулю в лоб не получишь. Поройся в интернете.. Там есть уже..как в Киеве теоборона отстреливает подобных тебе полудурков... Кстати..по поводу переодевания...)))) Ты ..убллок может не знаешь... сколько украинских самолётов осталось вне Украины и которые сейчас летают в интересах Украины...??? Не знаешь... падаль. Поэтому заткни хлебало...**** и молчи..... Сойдёшь за умного.. )))
показать весь комментарий
15.03.2022 07:48 Ответить
так тебя когда привязали на рот тебе надавали как и твоей мамаше марадерке?.Лучше бы ей тухлую вонючую дырку монтажной пеной задули что бы не плодила таких гидрапидаров марадеров которые переодевшись в девочку бегут с Украины.Ты мразь что то про Киев прокукарекала.Я в Киеве приезжай если не сцыкун я тебя прилюдно привафлю
показать весь комментарий
15.03.2022 17:45 Ответить
Наташа я в Киеве и жду теб
показать весь комментарий
15.03.2022 17:48 Ответить
.. ну а что ж ты..мразь ..так за мародёров топишь..убогое?!! Видно шныряешь по оставленным квартирам... ))) Никого не задело ..что паскуд привязывабт к столбам и бьют...а тебя... чмо... задело..))) Отсосёшь ты... убогое. А в Киев я вернусь... И не бегаю я... в отличии от тебя..ублюдка..сидящего в подвалах. Не получилось нам до войны вернуться в Украину... и слава Богу.... что не повтоили судьбу нашего Ан-225...и Ан-124... что были в Гостомеле. Работаем мы..ублюдок... работаем.!!! Ну а ты сиди..радаль мародёрская и жди..когда за тобой придут...))) Чмо смердячее..)))
показать весь комментарий
15.03.2022 19:32 Ответить
наташка вот когда вернешься станешь перед мной на колени и засунешь свой нос в мою ширинку.И шлюху свою старую возьми с собой я ее тоже вафлить буду за то что родила марадера!!!!
показать весь комментарий
15.03.2022 19:43 Ответить
..когда мальчонка я вернусь...твоё смердячее тельце уже разложится где нибудь в помойке. Слоган реального дырявого ... видимо не раз под шконкой обитал..******!!)))))
показать весь комментарий
15.03.2022 20:07 Ответить
..о !! Так ты ещё к тому же и дебил... не способный свои мысли внятно излагать!1 Я не говорю уж о ПОНИМАТЬ!!! Повторю дебилу!!! Есть такой самолёт Ан-124... Там есть экипаж... Самолёт и экипаж 24 февраля находились в США... Вернуться в Украину уже нет возможности. И вот ..ДЕБИЛ!!! самолёт и экипаж летает и выполняет определённую нужную работу. Может мне ДЕБИЛ..выйти из кабины и вместо меня сядешь ты... БАРАН!!??? Ну а то что ты тупой... откровенно неспособен излагать свои мысли...ну так это ничего страшного. У нас 80 процентов подобных тебе желудков в стране проживает. Правда сейчас резко поумнели. Ну а о мародёрах с тобой тут уж согласен на все 100. И я не за столбы... не за пальцы..а прямо за пулю в лоб и прямо на месте...)))
показать весь комментарий
15.03.2022 20:14 Ответить
у девочки не получилось))))))))))))) Наташа ножки свои кривые обосрала. В 200 тысяч получилось вернуться а у наташки не получилось))) Натаха ты блондинка? Я написал что за мародерство это слишком слабое наказание. Вот тебя бы за мародерство я отрезал кусок носа или уши. Ну или ж пальцы на правой руке отрезал. Чтобы после войны все знали кто ты и чем занималась Настя я так понял что ты не собираешься возвращаться.Овца ты еще пару стаканов выпей то ты не только пилотом станешь а и космонавто
показать весь комментарий
15.03.2022 20:19 Ответить
ага так ты еще и порохоскот!!!!размарадерили вместе с соевым хером армию и сбежал.УБЛЮДОК
показать весь комментарий
15.03.2022 20:21 Ответить
.. ну вот и ярчайшее подтверждение твоего диагноза!! ИДИОТИЗМ!!! Тут уж никакого сомнения!!!))) Закончу общение с тобой всеукраинским *****!! Это единственное направление ..куда ты идёшь...)))
показать весь комментарий
15.03.2022 21:00 Ответить
Маруся ты хоть раз была в кабине пилотов?))))Ты же невменяемая и в стрессовой ситуации положишь не только самолет а все что угодно.Хорошо что к пассажирским тебя осла не допускают.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:44 Ответить
я б щей сумочки "бананки" заборонив) якось журналістка з DW запитала з посмішкою: а чому у вас чоловіки ходять з цими маленькими сумочками..!? Не зміг їй почснити виразно
показать весь комментарий
14.03.2022 22:30 Ответить
Идеальна конечно сумка побольше. Кажись сумка-планшет. Там и паспорт и смартфон, возможно и планшет, и ключи, и деньги. Ты всегда ощущаешь ее рукой. На фотке надета правильно, через плечо. А немка какая-то прибацнутая, вопрос типа флирта, а ты не понял?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:50 Ответить
Треба на лобі оцих нєдоделків чемно таврувати слово МАРОДЕР - та й відпускати з миром, а може й вниз головою-динею із даху висотки.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:50 Ответить
А за наволоч з опжз і дбр КОЛИ візьметесь?
показать весь комментарий
15.03.2022 00:22 Ответить
Из таких ********* нужно формировать штрафбаты и кидать их в наступление в наиболее трудных местах.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:34 Ответить
Чтобы они переходили к врагу?
показать весь комментарий
15.03.2022 02:13 Ответить
По законам военного времени мородер должен быть ликвидирован на месте. А 5-8 лет тюрьмы их не пугает вообще. Особенно тех, кто имеет криминальное прошлое.
показать весь комментарий
15.03.2022 02:10 Ответить
ну хоть е...ба..ла не закрашивают. видно морды.
показать весь комментарий
15.03.2022 08:26 Ответить
******* vremia .rastrelat
показать весь комментарий
15.03.2022 20:16 Ответить
 
 