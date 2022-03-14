Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Патрульная полиция продолжает задерживать в разных городах граждан, занимающихся мародерством во время войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
"В то время, когда все сплотились, чтобы дать отпор врагу, когда наши защитники, ценой собственной жизни, защищают родную землю, есть те, кто позволяет себе наживаться на горе и мародерствовать"
"В Кривом Роге, Кременчуге, Днепре, Киеве и других городах таких подонков задерживали как патрульные, так и военные, терробороновцы и небезразличные граждане. Кто-то из них пробрался в магазин, чтобы вынести продукты питания, сигареты, кто-то воровал технику и украшения из оставленных наспех домов", - говорится в сообщении.
В полиции предупреждают, что все мародеры будут задержаны и наказаны "по всей строгости законов военного времени".
Пожалуйста, подождите...
Мародер - не москальський воєнний, його вбивство, як і вбивство будь-якої людини - кримінальний злочин.
Я не даю оцінку оцінку закону.
https://m.youtube.com/watch?v=***********
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/14/7331283/
https://youtu.be/gd7mUXlRCPk
Наприклад кожному москальському військовополоненному - букву Z на лобі, так щоб до кінця життя, довгого чи ні.
В ходе массового вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины. Об этом 14 марта сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, информирует CNN.
10 hrs ·
Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.
Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".