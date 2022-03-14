Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция продолжает задерживать в разных городах граждан, занимающихся мародерством во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"В то время, когда все сплотились, чтобы дать отпор врагу, когда наши защитники, ценой собственной жизни, защищают родную землю, есть те, кто позволяет себе наживаться на горе и мародерствовать"





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"В Кривом Роге, Кременчуге, Днепре, Киеве и других городах таких подонков задерживали как патрульные, так и военные, терробороновцы и небезразличные граждане. Кто-то из них пробрался в магазин, чтобы вынести продукты питания, сигареты, кто-то воровал технику и украшения из оставленных наспех домов", - говорится в сообщении.





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В полиции предупреждают, что все мародеры будут задержаны и наказаны "по всей строгости законов военного времени".