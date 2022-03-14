Граждане Китая пытались вывезти в Румынию двух младенцев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Граждане Китая пытались вывезти из Украины в Румынию двух младенцев без документов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, пограничники предотвратили попытку иностранцев вывезти из Украины младенцев.
Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Никаких документов на новорожденных у иностранцев не было.
Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайца прибыли на территорию нашей страны без малышей.
Откуда у них взялись дети, иностранцы ответить затруднились. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.
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люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
люди будь ласка думайте хоч трішечки.Вам кітайцев з немовлятами дуже вчасно в новини підкинули. Може це і правда а може і ні.А може хтось це робить навмистно щоб підняти хвилю того як це небезпечно для діток усиновлення зараз. Ось бачите покидьки кітайці дітей крадуть на органи.... А тим часом 100 тисяч дітток в україні в діт будиеках та буд малютки. Та ніхто і не думає посприяти щоб діток продовжували усиновлювати. Краще нехай дитинка живе в Україні в діт будинку без батьків бо головне щоб діти працівників соц служб мали папу та маму. А для інших діток це небезпечно бо вдруг їх кітйці вкрадуть на органи, але ж в світі не є только кітайці які крадуть на органи діток але ще і багато іньших хороших людей які дуже хочуть допомогти та прихистити дитину.
Діти на органи. Раніше вони в РФ цим займалися, в Україну не лізли.
Прості китайці світом не швендяють. Якщо бачите китайця- перед вами шпіон/мафіозі