На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня во время патрулирования района возможной высадки вражеского десанта пограничники Херсонского отряда обнаружили тела трех убитых российских военнослужащих, оставленных оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Также рядом с телами пограничники обнаружили гранатомет, несколько выстрелов для РПГ и распечатанные радиопозывные должностные лица вражеской армии.
Топ комментарии
+46 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий14.03.2022 22:58
+38 Gyro
показать весь комментарий14.03.2022 22:55
+33 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.03.2022 23:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тим більше таку, якою здалека можно броню палити!
Грохнули про-путінців і побігли по селах шукати цивільний одяг та їжу.
Будуть намагатися пробратися або на Рашку, або на захід.
Кобздох меняет репертуар,
перейшов на попсу, від патріотичних пісень горлянка вже болить.