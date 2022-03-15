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На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня во время патрулирования района возможной высадки вражеского десанта пограничники Херсонского отряда обнаружили тела трех убитых российских военнослужащих, оставленных оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Также рядом с телами пограничники обнаружили гранатомет, несколько выстрелов для РПГ и распечатанные радиопозывные должностные лица вражеской армии.

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На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов 01

На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
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14.03.2022 22:58
+38
Сподіваюся, то зробили наші небайдужі громадяни...)
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14.03.2022 22:55
+33
Яке жахливе самогубство
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14.03.2022 23:04
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Правила форума Совет форумчан
а ви кажете посівна..ще не удобрили добре поля
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14.03.2022 22:55 Ответить
Сподіваюся, то зробили наші небайдужі громадяни...)
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14.03.2022 22:55 Ответить
Яке жахливе самогубство
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14.03.2022 23:04 Ответить
Небайдужі громадяни не залишили б зброю на місці!

Тим більше таку, якою здалека можно броню палити!
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14.03.2022 23:35 Ответить
Не дошел до твоего комента тоже написал
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14.03.2022 23:53 Ответить
Поранені мабудь. Свої добили, коли тікали.
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15.03.2022 00:59 Ответить
Не думаю ,что наши неравнодушные оставили бы столько военного хабара напризволяще
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14.03.2022 23:52 Ответить
Третья сила?
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14.03.2022 22:55 Ответить
Какая ещё "третья сила", в Украине всем гражданам официально разрешено убивать кацапов. В том числе хоть сковородкой, хоть из рогатки. Неравнодушные граждане не смогли пройти мимо.
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14.03.2022 23:09 Ответить
Рыбаки. Они им рыбу пугали. Украинские рыбаки - страааашные люди.
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15.03.2022 01:18 Ответить
Зажмурили коротше заробітчан
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14.03.2022 22:55 Ответить
Респект партизанам!
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14.03.2022 23:23 Ответить
де "тіла" ?
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14.03.2022 22:55 Ответить
на видео
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14.03.2022 22:57 Ответить
Дивіться відео, нижче під фотографіями.
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14.03.2022 23:00 Ответить
А де світлини дохлих орків?
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14.03.2022 22:56 Ответить
Пакети рядом були чині ? ***** на низ бо черв'яки будуть злі
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14.03.2022 22:56 Ответить
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14.03.2022 22:57 Ответить
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14.03.2022 22:58 Ответить
философское произведение
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15.03.2022 19:26 Ответить
Свої вбили, наші зброю не лишили б.
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14.03.2022 23:00 Ответить
Жодні військові не залишили б гранатомет з БК, а ось цивільним він буде тільки заважати, бо громіздкий... Забрали автомати з набоями, а інше залишили...
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14.03.2022 23:15 Ответить
У кацапів зі зброєю зараз погано, тому варіант де наші взяли що змогли - вірогідніший
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14.03.2022 23:19 Ответить
Может вообще от заразы какой подохли. Надо их в пакеты и на родину к березкам.
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14.03.2022 23:00 Ответить
А самое хорошее то, что кацапская свинота оставила кучу выстрелов к РПГ и короб 7.62 Вот бы все кацапы так делали.
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14.03.2022 23:01 Ответить
"А кто это сделал???" (с)
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14.03.2022 23:05 Ответить
Піпець подія.. Такого лайна неміряно валяється зараз скрізь
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14.03.2022 23:10 Ответить
Немає москаля!
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14.03.2022 23:10 Ответить
Галушками вдавились.
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14.03.2022 23:11 Ответить
Яке "жахливе самогубство".
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14.03.2022 23:15 Ответить
Самонаї#нулися. Втрьох. Яка сумна новина!
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14.03.2022 23:26 Ответить
Так, як кинули важке озброєння, гадаю, що то дезертири:
Грохнули про-путінців і побігли по селах шукати цивільний одяг та їжу.
Будуть намагатися пробратися або на Рашку, або на захід.
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14.03.2022 23:50 Ответить
І так буде с кожним, хто прийде до нас зі зброєю!
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14.03.2022 23:51 Ответить
Тройное самоубийство, это пойдет в книгу рекордов Гиннеса
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15.03.2022 00:12 Ответить
Копита відкинули?
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15.03.2022 06:35 Ответить
И в дальний путь на долгие года.
Кобздох меняет репертуар,
перейшов на попсу, від патріотичних пісень горлянка вже болить.
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15.03.2022 07:07 Ответить
Ппц, навіть не прикопали свою гниль ,просто кинули на пожирання диким тваринам.
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15.03.2022 08:40 Ответить
 
 