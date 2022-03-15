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Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ежедневно подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в ходе выполнения боевых задач уничтожается вооружение, боевая техника и живая сила противника – оккупационных войск ВС Российской Федерации.

Также мы публикуем личные документы российских оккупантов – военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады Восточно-военного округа ВС РФ, которые были уничтожены в районе города Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет преимущества в воздухе над Украиной, ВСУ умело защищают свое пространство, - Пентагон

Кровавые руки этих жалких убийц уже никогда не повредят беззащитным украинским гражданам – детям, женщинам и старикам. Мы побеждаем с первых дней войны! Верьте нашим воинам! Верьте Вооруженным Силам Украины!"

Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом 01
Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом 02
Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом 03
Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом 04

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Топ комментарии
+48
Мертвый кацап -безопасный кацап.
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15.03.2022 02:49
+46
Наши десантники по фонтанам не прыгают и свою работу выполняют профессионально. Просто красавчики.
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15.03.2022 02:57
+42
УВАГА!

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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15.03.2022 02:50
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Дык, это позавчерашний зашквар кацапов нашей артилерией.
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15.03.2022 02:47 Ответить
Мертвый кацап -безопасный кацап.
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15.03.2022 02:49 Ответить
каждый 200 кацап хороший
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15.03.2022 06:04 Ответить
Количество,сестра,количество зажмуреных?
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15.03.2022 07:11 Ответить
Да хто їх вже рахує?
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15.03.2022 10:32 Ответить
УВАГА!

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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15.03.2022 02:50 Ответить
Наскільки ж нам повезло з Залужним і взагалі з військовим керівництвом...
Грамотні операції, як по книжці. Не дають кацапів жодних шансів.
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15.03.2022 02:50 Ответить
Там не тільки Залужний. Всі бойові генерали при ділі і воюють славно. А тих міліцейських, що "камандували" з Аваковим в Іловайську жодним чином не чути. Авакян з Антоніною заделались блогерами. Несуть страшну силу слова.
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15.03.2022 04:02 Ответить
Наші ЗСУ пишуть нові книжки про ведення війни у ******** умовах.!
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15.03.2022 07:28 Ответить
Напишуть вже після війни.
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15.03.2022 10:35 Ответить
У лаптя, который вверх-дрыгом(копытами) подзастрял в канаве перед жмурками, был конкретный энурез.
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15.03.2022 02:51 Ответить
У нього в "будильнику Кашпіровського" пружина трісла.
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15.03.2022 03:23 Ответить
Це не ті гаубиці, що вчора Оболонь і Святошин обстрілювали?
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15.03.2022 07:05 Ответить
ЗАРПЛАТУ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ !?)
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15.03.2022 02:55 Ответить
Менти..які з них воїни..
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15.03.2022 02:56 Ответить
Наши десантники по фонтанам не прыгают и свою работу выполняют профессионально. Просто красавчики.
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15.03.2022 02:57 Ответить
прих в пекло
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15.03.2022 03:42 Ответить
Пскапскіє ******** туди і пригають. Бо рабів та вбивць до Раю не пускають.
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15.03.2022 11:55 Ответить
Мусорнулись
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15.03.2022 03:15 Ответить
Один, даже вже в могилу вириту заздалегідь вспів нирнути....не вспів розправитися,так і завмер навіки!
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15.03.2022 03:42 Ответить
За Броди..і за Львів
**** ...москалів.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 04:35 Ответить
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А що-під Києвом вже снігу немає????
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15.03.2022 04:45 Ответить
Є калюжа,а яку ти перднув.
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15.03.2022 06:21 Ответить
знищена кацапня завжди виглядае краще ніж не знищена.
4-й закон Ньютона - фізіка, а проти неї не попреш...
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15.03.2022 04:59 Ответить
Як мінімум 5 абізян вже слухають "День победы, как он был от нас далёк....." у виконанні кабздона.
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15.03.2022 05:24 Ответить
... наші труни відправляли на восток ))
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15.03.2022 10:38 Ответить
Віримо в наші збройні сили, віримо в наших хлопців, віримо в Україну вільну і незалежну! Якби не вірили, то біженців було б 30 млн., а мы на своїй землі і бігти з неї не будем, бо в нас іншої немає! Слава ЗСУ! Слава кожному, хто докладає зусиль для перемоги !
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15.03.2022 05:35 Ответить
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15.03.2022 05:52 Ответить
Умнички,
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15.03.2022 06:10 Ответить
Одни овцеёбы. Да что ж такое? И это вместо того чтобы самим освобождаться от московского ига.
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15.03.2022 06:19 Ответить
Так,на фото(документи) грімуча суміш орди,пітекантропи з зайвою хромосомою...
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15.03.2022 08:21 Ответить
Одного осетина звать - РОЛАНД ТАМЕРЛАНОВИЧ! Ещё бы фамилию Чингизханов...
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15.03.2022 10:12 Ответить
Мені найбільше сподобалась друга фотка.
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15.03.2022 06:44 Ответить
где кацап в комбез не успел залезть
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15.03.2022 09:18 Ответить
А їхні сім''ї отримають з радістю по 5млн ''полновєсньіх рублєй'' посмертних і заживуть міліонерами .
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15.03.2022 06:49 Ответить
пачку сірників куплять за ті гроші,поки їм виплатять
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15.03.2022 08:56 Ответить
Ці падлюки більше брехати не будуть.*** з ними
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15.03.2022 07:20 Ответить
І стріляти теж...
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15.03.2022 10:40 Ответить
Всех, гнид рашисстсуих, нещадно и под корень. И мамкам им шоточки с Украинского курорта...
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15.03.2022 07:29 Ответить
Аж колеса повідлітали.
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15.03.2022 07:34 Ответить
дві тапочки злетіли ))))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=iVCqNzalU5Q
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15.03.2022 10:42 Ответить
Судячи з їх документів усі вони самі що не на є русские Ванятки, ну чисто русаки
А де ж мАсквічі та петербуржці
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15.03.2022 08:00 Ответить
Москвичи и питерцы за доширак воевать не идут
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15.03.2022 09:15 Ответить
Поки...
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15.03.2022 10:42 Ответить
Слава українським десантникам!
https://www.youtube.com/watch?v=T8oThmGiTsI
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15.03.2022 09:01 Ответить
Жодного разу не бачив тіл убитих в цій ординській авантюрі балкарців. Точно знаю, що вони проукраїнськи налаштовані і є нашими союзниками на Північному Кавказі. Багато разів там бував і знаю їх особисто. Їх сталін виселяв у Казахстан і там вони жили разом з виселеними українцями. Досі вважають нас своїми братами. Десь у приельбруссі ми з ними ще вип'ємо за мир, дружбу і смерть російським окупантам.
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15.03.2022 09:07 Ответить
Шакалам, шакалья смерть
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15.03.2022 09:14 Ответить
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:25 Ответить
ванья и махамет, махамет и ванья
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15.03.2022 10:41 Ответить
Мусаев даже успел вклеить в свой военный билет фото Зеленского...
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15.03.2022 11:23 Ответить
Вы бурят? Как я рад.
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16.03.2022 05:44 Ответить
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:10 Ответить
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:19 Ответить
 
 