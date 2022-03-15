Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Ежедневно подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в ходе выполнения боевых задач уничтожается вооружение, боевая техника и живая сила противника – оккупационных войск ВС Российской Федерации.
Также мы публикуем личные документы российских оккупантов – военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады Восточно-военного округа ВС РФ, которые были уничтожены в районе города Киева.
Кровавые руки этих жалких убийц уже никогда не повредят беззащитным украинским гражданам – детям, женщинам и старикам. Мы побеждаем с первых дней войны! Верьте нашим воинам! Верьте Вооруженным Силам Украины!"
Пожалуйста, подождите...
Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.
Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
Грамотні операції, як по книжці. Не дають кацапів жодних шансів.
**** ...москалів.
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Слава нації
Смерть москалям
4-й закон Ньютона - фізіка, а проти неї не попреш...
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А де ж мАсквічі та петербуржці
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