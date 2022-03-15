В Киеве прогремели взрывы, повреждена многоэтажка. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Очевидцы сообщают о ряде взрывов в столице Украины, воздушная тревога действовала около 3 часов.
Сообщается, что громкие взрывы прогремели в 4 утра, а впоследствии – через час позже, сообщает "Еспресо.TV", передает Цензор.НЕТ.
Местные жители сообщили, что повреждена многоэтажка в западной части города, в доме возник пожар, в соседних – выбило стекла. Также сообщают о взрывах на Левом берегу и центральной части столицы.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45, отбой прозвучал в 6:06.
По данным, ГСЧС боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой в Подольском районе. В результате попадания произошел пожар с 1 по 5 этажа.
В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован. Спасатели спасли одного человека, который сейчас госпитализирован в больницу.
В телеграм-канале Киев Оперативный опубликовано видео.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
ДСНС:
15 березня, в районі Осокорків по вул. Садовій, внаслідок обстрілу сталося влучання *********** в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.
О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки.
https://t.me/operativnoZSU/13609
Керовані то у ***** пшик залишилось ..Була інфа
Її вже час накаже
Отже, раніше не було команди такої.
Треба їх відсунути від Києва хоча б на 30 км.
Ракети прилітали, але арта не била по Києву.