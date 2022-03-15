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Фото Происшествия
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армия РФ (4868) война (8281) Киев (12724) обстрел (6734)

В Киеве прогремели взрывы, повреждена многоэтажка. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Очевидцы сообщают о ряде взрывов в столице Украины, воздушная тревога действовала около 3 часов.

Сообщается, что громкие взрывы прогремели в 4 утра, а впоследствии – через час позже, сообщает "Еспресо.TV", передает Цензор.НЕТ.

Местные жители сообщили, что повреждена многоэтажка в западной части города, в доме возник пожар, в соседних – выбило стекла. Также сообщают о взрывах на Левом берегу и центральной части столицы.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45, отбой прозвучал в 6:06.

В Киеве прогремели взрывы, повреждена многоэтажка 01

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По данным, ГСЧС боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой в Подольском районе. В результате попадания произошел пожар с 1 по 5 этажа.


В Киеве прогремели взрывы, повреждена многоэтажка 02

В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован. Спасатели спасли одного человека, который сейчас госпитализирован в больницу.

В телеграм-канале Киев Оперативный опубликовано видео.

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Топ комментарии
+35
Гидота касабська.
..
Слава нації
Смерть фашистських педерації
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15.03.2022 07:55
+15
Та йоб жеж вашу медь- скільки вже раз казали НЕ НАЗИВАТИ КООРДИНАТИ ПИТЛЬОЛТІВ !!
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15.03.2022 08:00
+13
Ну щас начнется. Беготня на бессмысленные переговоры и осадное положение украинских городов на месяцы. А люська арестович расскажет,что всё прекрасно.
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15.03.2022 08:04
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Гидота касабська.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 07:55 Ответить
Ми так і будемо чекати ?
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15.03.2022 08:00 Ответить
Можешь не чекати. Роби щось.
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15.03.2022 08:16 Ответить
Це ж треба виключити ноутбук і встати з дивану.
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15.03.2022 08:23 Ответить
А кто тебя заставляет ждать? записывайся в терроборону и иди убивать москалей. или иди в военкомат-если есть опыт службы в армии-сейчас какраз новая волна мобилизации
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16.03.2022 05:43 Ответить
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Київщина

ДСНС:
15 березня, в районі Осокорків по вул. Садовій, внаслідок обстрілу сталося влучання *********** в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки.
https://t.me/operativnoZSU/13609
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15.03.2022 08:00 Ответить
Та *** жеж вашу медь- скільки вже раз казали НЕ НАЗИВАТИ КООРДИНАТИ ПИТЛЬОЛТІВ !!
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15.03.2022 08:00 Ответить
Не кіпішуйте, "в районі Осокорків по вул. Садовій" і "по вул. Мостицькій в Подільському районі" через дві години після події - це вже просто "новина для преси", яка анітрохи нікому з ворогів не допоможе.
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15.03.2022 08:13 Ответить
Это прилет обломков сбитых ракет, а не самих ракет, и вчера были такие же обломки ракет. Во время переговоров ху..ло особенно усердно лупит по Киеву. Спасибо ПВО.
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15.03.2022 08:15 Ответить
а чому від обломків такі ушкодження по всьому будинку як від вибухової хвилі і все горить?
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15.03.2022 09:28 Ответить
Залишки палива. На жаль, збиті крилаті ракети теж досить смертоносні.
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15.03.2022 11:23 Ответить
Ракета ПВО, не попадает в цель, вернее - крайне редко. Она подрывается рядом, соответственно обломки довольно крупные.
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15.03.2022 11:30 Ответить
Тут у нас більше 100 садових вулиць ))
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15.03.2022 08:20 Ответить
https://www.facebook.com/100017184346669/videos/254177946923825/
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15.03.2022 08:03 Ответить
Эксцесс исполнителя снова?
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15.03.2022 08:03 Ответить
Ну щас начнется. Беготня на бессмысленные переговоры и осадное положение украинских городов на месяцы. А люська арестович расскажет,что всё прекрасно.
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15.03.2022 08:04 Ответить
А нафига указывать координаты? Максимум можно указать район. Да и то..... Пипец.
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15.03.2022 08:10 Ответить
Пля...так куди ти знаєш летить некеровані ракета !? Направлення місто дали .
Керовані то у ***** пшик залишилось ..Була інфа
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15.03.2022 08:14 Ответить
Пс))) Тому стрибайте у сховок коли тревога , та сидять там до закінчення.
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15.03.2022 08:17 Ответить
Я з кацапи не спілкуюся
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15.03.2022 08:20 Ответить
Московские нацисты стреляют по домам преимущественно ночью, когда люди спят.
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15.03.2022 08:17 Ответить
Кто -нибудь знает что-нибудь об остановке в Мелитополе? Зверьки туда и вправду подтянулись?
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15.03.2022 08:24 Ответить
В Мариуполе, извиняюсь
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15.03.2022 08:25 Ответить
имел ввиду кадыровцев под Мариуполем
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15.03.2022 08:28 Ответить
кадирівці це клоуни, вони не полізуть на Азов в Маріуполі.
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15.03.2022 08:30 Ответить
Це просто ранкова нагадувалочка тим, хто там вже хоче дружить з пропагандистською мразотою типу "смєлой" Овсяннікової, яка на оце все підбивала росіян
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15.03.2022 08:25 Ответить
Та нафф нам та " коза :..
Її вже час накаже
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15.03.2022 08:27 Ответить
ти гля кацапи превзулися з кірзи у кори не домогло
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15.03.2022 08:30 Ответить
тримай ще від ЗСУ та гарне та чудове https://twitter.com/i/status/1503573277398208514
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15.03.2022 08:34 Ответить
Київ могли обстрілювати з першого дня. Але почали з 19-го...
Отже, раніше не було команди такої.
Треба їх відсунути від Києва хоча б на 30 км.
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15.03.2022 08:30 Ответить
очевидно, почали здогадуватись, що парад в Києві провести не вдасться.
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15.03.2022 08:31 Ответить
За " поребрик " су...і напалмом
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15.03.2022 08:34 Ответить
Київ обстрілюють з першого дня.
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15.03.2022 08:38 Ответить
кацапи фільму знімати хотіли усе як на навчаннях але щось пішло не так
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15.03.2022 08:41 Ответить
Давай не розказуй мені. З якого міста ти пишеш? Київ до вчорашнього дня артою не обстрілювали
Ракети прилітали, але арта не била по Києву.
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15.03.2022 09:11 Ответить
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15.03.2022 10:52 Ответить
С**а, Київ вже починає нагадувати якись Ліван.
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16.03.2022 21:54 Ответить
 
 