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В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 15 марта в Святошинском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом, произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 граждан спасены.

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 01
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 02
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 03
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 04
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 05
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 06
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 07

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От ГСЧС привлечены 45 человек личного состава и 6 ед. техники.

Кроме того, сообщается, что в этом же районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания локализованы.

От ГСЧС привлечены 10 человек и 5 ед. техники.

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 08

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 09
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 10

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Топ комментарии
+13
РАШИЗМ = ФАШИЗМ.

Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
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15.03.2022 08:32
+10
поки що обстрілюють. Бомбардувати сцять, бо тут є ПВО.
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15.03.2022 08:38
+8
Ну что Лавров? Там в шеснаре Азов засел? Или штаб Яроша? Гори в аду лошадь со своим боссом х...ом
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15.03.2022 08:42
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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15.03.2022 08:32 Ответить
Это уже нацизм.
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15.03.2022 11:07 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКИ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТ У ПЕКЛІ...
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15.03.2022 08:33 Ответить
тварі вже бомбардують Київ напряму
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15.03.2022 08:37 Ответить
поки що обстрілюють. Бомбардувати сцять, бо тут є ПВО.
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15.03.2022 08:38 Ответить
як на мене це ще гірше, бо вони настоко близько шо мають змогу обстрілювати?
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15.03.2022 08:41 Ответить
Километрах в 30 если верить Гугл картам, вполне всякие гвоздики и пионы могут добить(
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15.03.2022 08:44 Ответить
в самому старшному сні таке не снилося.
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15.03.2022 08:47 Ответить
часа в 4 адов грохот разбудил, понимаю так, что 16 этажка это борщага, километра три от меня. Мрази редкостные.
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15.03.2022 08:57 Ответить
ніколи не пишіть де саме були вибухи.
бодай та здохне, кацапня...
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15.03.2022 09:11 Ответить
Я и не писал, 3 километра расстояние, могущее быть в любом направлении от точки события, тем более, что даже в тексте новости новости адрес не казан. Про это я в курсе.
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15.03.2022 09:57 Ответить
Нелюди!!!
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15.03.2022 08:37 Ответить
Я не розумію, ці покидьки вже влізли в столицю, чи то тільки прильоти?
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15.03.2022 08:40 Ответить
Ти дурак?
Вони ні в Харків, ні в Маріуполь, ні в Чернігів не влазили.
Арта ствольна і реактивна може бити на 20-40 км
Просто раніше в них не було наказу стріляти по Києву. А зараз вже є....
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15.03.2022 08:50 Ответить
"Росія прикріплює до своїх балістичних ракет "Іскандер-М" спеціальні "ракети-обманки". Вони відволікають на себе українські засоби протиповітряної оборони і дають можливість основним снарядам влучати у ціль.
"Обманки" завдовжки біля 30 см. Вони виділяють багато тепла і тому радари ППО сприймають їх за основну ціль, повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела." ©
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15.03.2022 08:40 Ответить
Ага, ******...
Жодна ППО не дає 100% захисту. Все питання в кількості ракет.
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15.03.2022 08:48 Ответить
Радари ППО реагують не на тепло!
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15.03.2022 08:53 Ответить
Скільки там полонених годують і поять чаєм у Києві? Будемо і далі брати в них інтерв'ю ???
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15.03.2022 08:40 Ответить
Вже всі руські окупанти знають про окупацію України, то пора закінчувати це шоу з полоненими.Відрубати їм руки та відправити назад до росії
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15.03.2022 08:45 Ответить
На обмін ..
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15.03.2022 08:49 Ответить
Якщо ми вже взяли в полон то повинні піклуватися про них. Інакше ніяк. Друге питання чи варто брати ще?
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15.03.2022 18:56 Ответить
Ну что Лавров? Там в шеснаре Азов засел? Или штаб Яроша? Гори в аду лошадь со своим боссом х...ом
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15.03.2022 08:42 Ответить
ДСНСники і в мирний час герої, а сьогодні вони і поготів
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15.03.2022 08:49 Ответить
Зачем опять писать координаты? Там сейчас спасают людей , Вы это делаете как диверсанты ?
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15.03.2022 08:52 Ответить
Підараси. Почали запалювальними цивільних обстрілювати!
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15.03.2022 08:55 Ответить
Одна 16-ти поверхівка, інший будинок готельного типу....
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15.03.2022 09:10 Ответить
Не пишіть координати, *****!
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15.03.2022 09:18 Ответить
единственная озабоченность, которую выразили рашисткие ублюдки - это то, что у них не загружаются новые музыкальные треки..., рашисты это не люди, это однозначно и должны быть уничтожены тотально и безоговорочно...
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15.03.2022 09:03 Ответить
Ага, да сльоз прям, що не пасмакують біг-маки з колою, в інстаграмє не пазаліпать..
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15.03.2022 09:20 Ответить
Геращенко пiдкоригував...?!
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15.03.2022 09:06 Ответить
Карлик брыжжет слюной в бессильной злобе..
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15.03.2022 10:05 Ответить
 
 