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В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 15 марта в Святошинском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом, произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 граждан спасены.
От ГСЧС привлечены 45 человек личного состава и 6 ед. техники.
Кроме того, сообщается, что в этом же районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания локализованы.
От ГСЧС привлечены 10 человек и 5 ед. техники.
Топ комментарии
+13 Lvbnhj
показать весь комментарий15.03.2022 08:32
+10 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий15.03.2022 08:38
+8 Василий Волобуев
показать весь комментарий15.03.2022 08:42
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
бодай та здохне, кацапня...
Вони ні в Харків, ні в Маріуполь, ні в Чернігів не влазили.
Арта ствольна і реактивна може бити на 20-40 км
Просто раніше в них не було наказу стріляти по Києву. А зараз вже є....
"Обманки" завдовжки біля 30 см. Вони виділяють багато тепла і тому радари ППО сприймають їх за основну ціль, повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела." ©
Жодна ППО не дає 100% захисту. Все питання в кількості ракет.