Войска РФ разрушили интернат, городскую больницу и три школы в Рубежном. Погибли 4 человека, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Рубежное в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайчай, передает Цензор.НЕТ.

"В Рубежном российские оккупанты разрушили интернат для детей с недостатками зрения, городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Обстрелы не прекращаются", - заметил он.

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