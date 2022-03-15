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Войска РФ разрушили интернат, городскую больницу и три школы в Рубежном. Погибли 4 человека, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Рубежное в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайчай, передает Цензор.НЕТ.

"В Рубежном российские оккупанты разрушили интернат для детей с недостатками зрения, городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Обстрелы не прекращаются", - заметил он.

Войска РФ разрушили интернат, городскую больницу и три школы в Рубежном. Погибли 4 человека, - Гайдай 01

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15.03.2022 09:07 Ответить
 
 