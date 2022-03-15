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Войска РФ разрушили интернат, городскую больницу и три школы в Рубежном. Погибли 4 человека, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Рубежное в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайчай, передает Цензор.НЕТ.
"В Рубежном российские оккупанты разрушили интернат для детей с недостатками зрения, городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Обстрелы не прекращаются", - заметил он.
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Roman Kol
показать весь комментарий15.03.2022 09:07 Ответить Мне нравится 0
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