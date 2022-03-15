СБУ задержала хакера, который помогал врагу и угрожал украинским военным. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С помощью коллаборанта враг угрожал украинским военным, передавал информацию российским оккупантам.
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что с помощью этого коллаборанта враг:
анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.
Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.
В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.
"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - обещают в Службе безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Є набагато цікавіші способи донести до ватнорилої голови інформацію про неприпустимість його діяння.
shorturl.at/egiAH
@ibubenagain
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2 ч
Путин 24 февраля говорил, что Киев возьмут за три дня.
Сейчас он говорит, что небо над Москвой надежно прикрыто нашим ПВО.
2. Закопати негідника.
https://www.youtube.com/channel/UCz63ar5uANqYTKJIwnUQucw
передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників Джерело: https://censor.net/ua/p3325240
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них - від вищого керівництва ворожої армії Джерело: https://censor.net/ua/p3325240
Ххх
Може ето сам Путин?