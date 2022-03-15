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СБУ задержала хакера, который помогал врагу и угрожал украинским военным. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С помощью коллаборанта враг угрожал украинским военным, передавал информацию российским оккупантам.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что с помощью этого коллаборанта враг:

анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.

В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - обещают в Службе безопасности Украины.

Также читайте: В СБУ перехватили разговор оккупантов, которые мародерят на Сумщине: "Здесь все такое вкусное, а мороженко такое ох#енное". АУДИО
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Топ комментарии
+54
Розтовчіть йому голову об стіну і скажіть, що послизнувся при затриманні.
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15.03.2022 10:25
+34
Во у гниды потекло по штанине, когда в хату вломились те, кому ты грозил в тырнэтах
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15.03.2022 10:26
+30
Таких по ютубам полно. Например, под свежими роликами об Одессе. Запугивают людей фразочками типа "не занимайтесь ерундой, примите новую власть, мы все равно придем.." и все в таком стиле. А слабонервный народ воспринимает это за чисткю монету. Повырывала бы их с экрана и головой в унитаз.
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15.03.2022 10:26
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Розтовчіть йому голову об стіну і скажіть, що послизнувся при затриманні.
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15.03.2022 10:25 Ответить
Це занадто гуманно... П'ять хвилин покарання це ніщо...
Є набагато цікавіші способи донести до ватнорилої голови інформацію про неприпустимість його діяння.
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15.03.2022 10:46 Ответить
Руки в кислоту,на зону з 15 річним сроком!Щоб вийшов в 2037 році.
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17.03.2022 04:20 Ответить
Може, його було б доцільно використати в зливанні потрібної інфи кацапам?
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15.03.2022 10:26 Ответить
Там в СБУ такі "специ" що мені здається що вони зловили якогось дебіла з VPN який щось там інструкції робив.
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15.03.2022 10:29 Ответить
****!!!
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15.03.2022 10:26 Ответить
Во у гниды потекло по штанине, когда в хату вломились те, кому ты грозил в тырнэтах
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15.03.2022 10:26 Ответить
******** ратрелять
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15.03.2022 10:26 Ответить
Таких по ютубам полно. Например, под свежими роликами об Одессе. Запугивают людей фразочками типа "не занимайтесь ерундой, примите новую власть, мы все равно придем.." и все в таком стиле. А слабонервный народ воспринимает это за чисткю монету. Повырывала бы их с экрана и головой в унитаз.
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15.03.2022 10:26 Ответить
Не надо переживать, на это и расчёт, их дело посеять панику или как минимум вывести людей из себя. Нам своё дело делать надо.
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15.03.2022 10:51 Ответить
А зекон про коллаборацію підписаний?
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15.03.2022 10:26 Ответить
❗️Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Грозит до 15 лет.

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15.03.2022 10:43 Ответить
Можна посилання?
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15.03.2022 10:48 Ответить
Тебе в гуглі забанили?

shorturl.at/egiAH
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15.03.2022 11:05 Ответить
11 діб соплі жувало.
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15.03.2022 12:01 Ответить
Чим від зради відрізняється?
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15.03.2022 12:15 Ответить
судя по сказанному по крайней мере заслуживает на расстрел
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15.03.2022 10:27 Ответить
Шконку возле параши ему уже принотовили?
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15.03.2022 10:27 Ответить
Два стільці - один з піками точьоними, а другий зрозуміло з чим...))
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15.03.2022 10:33 Ответить
Думаю юбку уже ему надели, арестанты и раньше не были добрыми и чуткими , а сейчас и с дачками и свиданками проблемы . Вот и свежая лариса заехала, выпишут по полной.
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15.03.2022 10:36 Ответить
покажите личико..
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15.03.2022 10:30 Ответить
нема жалю до цієї гниди! після допиту повісити. не хочу, щоб на мої податки кормили цю істоту.
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15.03.2022 10:30 Ответить
Если не расстрел, то пожизненное заключение.
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15.03.2022 10:41 Ответить
разорвать тварь на куски!
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15.03.2022 10:42 Ответить
Оцифруйте его немедленно. 7.09.1998 - 15.03.2022
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15.03.2022 10:42 Ответить
Закопать живым
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15.03.2022 10:45 Ответить
ibubenagain


@ibubenagain

·
2 ч



Путин 24 февраля говорил, что Киев возьмут за три дня.
Сейчас он говорит, что небо над Москвой надежно прикрыто нашим ПВО.
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15.03.2022 10:46 Ответить
Чого у нього ще лешні не відважні?
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15.03.2022 10:55 Ответить
Хоч би одному подарували 9 грам, дивись, і зрадників і колаборантів стало би менше.
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15.03.2022 10:56 Ответить
З такими уродами треба щось робити показово, а не ховати обличчя. Мародерів з голими сраками до стовпа прив'язують, цих треба якось виділяти окремо.
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15.03.2022 10:56 Ответить
к стенке.
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15.03.2022 10:59 Ответить
На Фейсбуці робиться якась лажа - мене за останні тижні четвертий раз блокують і тут же знімають бан.Останній раз це було за невинне питання -яка суттєва різниця між "вторгненням" і "війною"?
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15.03.2022 11:00 Ответить
Цукорберг до сих пір не пойняв шо тут коїться.
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15.03.2022 11:04 Ответить
1. Вибити всю важливо інфу.
2. Закопати негідника.
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15.03.2022 11:03 Ответить
Для чого ховають морду?
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15.03.2022 11:04 Ответить
Думаю, щоб його куратори не впізнали.
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15.03.2022 11:12 Ответить
треба знайти цього покидька,я кий сидить у ЄС і несе дичину

https://www.youtube.com/channel/UCz63ar5uANqYTKJIwnUQucw
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15.03.2022 11:12 Ответить
Манік'юрними ножничками потрібно пальчики відрізати , якими він телефонував кацапам 😠
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15.03.2022 11:14 Ответить
Обращайтесь с такими особо жестоко! Весь мир держит кулаки за Украину, а тут такая заноза и прямо в её сердце! Таких нельзя прощать ни при каких обстоятельствах!
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15.03.2022 11:21 Ответить
анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні Джерело: https://censor.net/ua/p3325240

передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників Джерело: https://censor.net/ua/p3325240

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них - від вищого керівництва ворожої армії Джерело: https://censor.net/ua/p3325240
Ххх

Може ето сам Путин?
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15.03.2022 11:31 Ответить
До ДБР у фСБУ питань нема?
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15.03.2022 11:43 Ответить
СОБАЦІ-СОБАЧЧЯ СМЕРТЬ!!!…
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15.03.2022 12:24 Ответить
А чи на часі замальовані обличча затриманних зрадників та колаборантівв умовах военного часу
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15.03.2022 14:07 Ответить
Хакер подлежит декапитации на машине доктора Гильотта тупым лезвием.
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15.03.2022 15:22 Ответить
 
 