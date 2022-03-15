"Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. ФОТО

Защитники Украины уничтожили генерал-майора оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

"Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Фамилия и должность уничтоженного оккупанта пока неизвестна, их полк "Азов" обещает предоставить позже. Однако сейчас есть фотоподтверждение:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе. ФОТОрепортаж