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"Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили генерал-майора оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

"Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Фамилия и должность уничтоженного оккупанта пока неизвестна, их полк "Азов" обещает предоставить позже. Однако сейчас есть фотоподтверждение:

Азов уничтожил генерал-майора оккупационных войск 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+119
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15.03.2022 11:15
+81
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15.03.2022 11:16
+67
Сдох ще один *********** асвабадітєль.Земля бетон тобі,покидьок!
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15.03.2022 11:16
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Приехал на учения, вот и научился. Хорошие преподаватели в "Азове".
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15.03.2022 12:03 Ответить
"новодел" з лугандона
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15.03.2022 12:10 Ответить
Азов це справжні героі Украіни ! незважаючи на перевагу ворога в живій силі і техніці ,наші захисники дають гідну відповідь знищуючи ворога.
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15.03.2022 12:14 Ответить
Фамилия и должность уничтоженного оккупанта пока неизвестна, их полк "Азов" обещает предоставить позже. Однако сейчас есть фотоподтверждение:

А как они определили, что это именно генерал-майор, по пузу?
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15.03.2022 12:14 Ответить
У него из пасти погон торчит
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15.03.2022 12:18 Ответить
Точно!
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15.03.2022 12:21 Ответить
Це ще його ззаду не фотографували...
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15.03.2022 13:05 Ответить
Ти слiпий ? Погона на подборiддi не бачиш ???
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15.03.2022 12:22 Ответить
Должность и звание - это не одно и то же. Звание видно по погонам, а должность - либо по документам, либо по допросу (если тело живо.)
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15.03.2022 12:32 Ответить
Живіт не обманює. Дійсно генерал!
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15.03.2022 12:33 Ответить
да и рыло соответствует должности
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15.03.2022 13:23 Ответить
по пузении судим что таки да Ведь рузге анералы беременеют с полковников
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15.03.2022 13:27 Ответить
да и кожаные перчатки строевое офицерье не носит...
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15.03.2022 15:39 Ответить
Ярослав,так у Вінниці хлопці більш кмітливіші. Або ти не з Вінниці, або не кмітливий.
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15.03.2022 14:40 Ответить
С телефона новости читал, звездочку не разглядел.
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15.03.2022 21:25 Ответить
Так и хочется нассать ему в рот
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15.03.2022 12:24 Ответить
То Ви, пане, естет!
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15.03.2022 12:34 Ответить
Кто крайний в очереди?
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15.03.2022 13:23 Ответить
Ви тут не один, в чергу пане.
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15.03.2022 13:37 Ответить
я надеюсь ты уже видел видео как кто то ссыт на **** русского солдата))) уже несколько дней кидают по телеге.
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15.03.2022 16:56 Ответить
Ой красивое фото ))
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15.03.2022 12:26 Ответить
Маловата кольчужка (с) на такую ряху...
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15.03.2022 12:29 Ответить
В Україну з рузжем прийшов? - тепер ти добриво.
так було завжди, так є і так буде.
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15.03.2022 12:32 Ответить
Так що скоріше за все це Лямін? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.03.2022 12:41 Ответить
Сумнівно. На фото Лямин не разкабанів ще. Та й командир корпусу не піде у атаку, у нього комбригів-полковників для цього достатньо.
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15.03.2022 12:51 Ответить
там есть сын и отец. по пузу это отец.
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15.03.2022 14:05 Ответить
а вот сын
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15.03.2022 14:06 Ответить
Прочитав про його нагороди, - багато побрякушек назбирав від *****. І що це йому дало, куме? Прилізло падло і здохло, бо ці побрякушки нічого не варті. Простий козак зашкварив...
Слава УКРАЇНСЬКИМ БІЙЦЯМ!
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15.03.2022 17:11 Ответить
Єта не гєнєрал... єта младший лейтенант - мальчік маладой...
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15.03.2022 12:42 Ответить
здається, просто майорська зірка.
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15.03.2022 14:03 Ответить
неа, генерал-майор
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/voinskie-zvaniya-v-armii-rf/
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15.03.2022 14:27 Ответить
Браво !
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15.03.2022 12:44 Ответить
сафари на козломордого хряка
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15.03.2022 12:46 Ответить
Жирна свинота, тварина кончена!!! Вічне пекло тобі, твоїй матері, дітям і онукам і всім рідним твоїм. Щоб вони за шмат хліба органи продавали!!!!
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15.03.2022 13:00 Ответить
толстопуз себе харакири сделал
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15.03.2022 13:01 Ответить
Ушла Тварь соблюдать режим тишины.
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15.03.2022 13:20 Ответить
А вот не вернет Украина тушу этого боров-генерал и его опорос денег за него не получит! Такие на территории законы.
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15.03.2022 13:25 Ответить
-А что же соостадники тушку не оттащили ,не смогли?
-исчо чаво, такого кабана таскать...
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15.03.2022 13:39 Ответить
Не запихуйте його в мішок допоки не дасть відповідь на питання :" Чий Крим?"!😜
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15.03.2022 17:17 Ответить
Какой-то он недовольный лежит..
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15.03.2022 18:54 Ответить
как помочь Азову....
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15.03.2022 18:54 Ответить
Нашим хлопцям-героям Слава!!!💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏💪💪💪
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16.03.2022 06:03 Ответить
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