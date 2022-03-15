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"Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили генерал-майора оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".
"Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Фамилия и должность уничтоженного оккупанта пока неизвестна, их полк "Азов" обещает предоставить позже. Однако сейчас есть фотоподтверждение:
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А как они определили, что это именно генерал-майор, по пузу?
так було завжди, так є і так буде.
Слава УКРАЇНСЬКИМ БІЙЦЯМ!
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/voinskie-zvaniya-v-armii-rf/
-исчо чаво, такого кабана таскать...