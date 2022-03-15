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Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Девиз российского "военторга" – Вооруженным Силам Украины бесплатно! Спасибо за новенькие пушки. И за бонус – боеприпасы к ним", – говорится в сообщении.

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"Контратака украинских войск под Николаевом. Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д-30, сейчас на фото захвачено еще 4. Видно, как россияне бежали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами" , – рассказал позже подробности главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 01
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 02
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 03
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
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15.03.2022 11:17
+14
Енотики наши КРАСАВЧИКИ ..пленных нет , видимо попрятались ...
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15.03.2022 11:18
+10
Та що там їх везти, причіпні вони. До великої кількості радянських, і не тільки, вантажівок чіпляються.
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15.03.2022 11:27
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звідкись шини притягнули..
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15.03.2022 11:15 Ответить
майдан против пуйла почти в каждом селе теперь. россиянским даанникам (кадырова) не простят и не забудут!!!
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15.03.2022 11:46 Ответить
це файно.
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15.03.2022 11:17 Ответить
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15.03.2022 11:17 Ответить
Енотики наши КРАСАВЧИКИ ..пленных нет , видимо попрятались ...
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15.03.2022 11:18 Ответить
гармати гарні... чи є чим їх відвезти разом з боєкомплектом нам на передову? чи знищувати на місці то все лихо?
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15.03.2022 11:19 Ответить
Та що там їх везти, причіпні вони. До великої кількості радянських, і не тільки, вантажівок чіпляються.
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15.03.2022 11:27 Ответить
нащо нищити, як захопили ціле, поїде тепер кацапню стріляти
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15.03.2022 12:58 Ответить
любой грузовик легко ее потянет
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15.03.2022 13:03 Ответить
Це модернізована М-30.Вага М-30 -1т 450кг.Джип легко потягне .Звичайно третя станина додає ваги, но нищити таку красу,по безгосподарськи. Дуже потужна зброя.Вогневий взвод-3 гаубиці.Напевне наші спалили тягачі, частіше це Урали, і гаубиці залишилися нам.
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15.03.2022 16:29 Ответить
Хороший улов, ребята!
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15.03.2022 11:29 Ответить
Кацапським майном кацапам по рилу
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15.03.2022 11:32 Ответить
Молодці, а тепер розверніть в сторону орди і в"є...ь по них.
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15.03.2022 11:33 Ответить
Вот я ещё путаюсь в украинском языке иногда. Увидел слово гармата, подумал что речь о Т-14 Армате, безаналоговой и лучшей в мире. Думаю, ёпта... Неужели завелась и доехала! Ошибся... Видимо так и не смогли завести
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15.03.2022 11:45 Ответить
Какие там Арматы, я на фото уже видел кучу Т-72Б. А ещё в Бресте и Мозыре стоят С400 которые должны были закрыть небо до Карпат, должны были...
Видел через Белгород шла колона С300ПТ, видимо они сами уже поняли что всё это аналоговнет воевать не способно и начинают подвозить советское оружие, которое воевать таки способно аж бегом, правда в каком оно состоянии после рукожопов большой вопрос.
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15.03.2022 14:16 Ответить
Я думал С300ПТ сняты с вооружения... Все таки моральное устаревание никто не отменял, даже если физически они не проржавели нахрен. Они в конце 70-х производились, и тогда уже отставали от натовских стандартов
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15.03.2022 14:28 Ответить
Нифига они там не отставали от НАТОвских стандартов. Пэтриот, старее С300, и имеет меньший радиус, приемущество только в мобильности. С300 ещё модернизировать и модернизировать, все эти сказки про возможности НАТО "закрыть воздушное пространство до Урала" вызывают у ПВОшников только насмешки. НАТО может закрыть нам небо полностью только с помощью авиации, поэтому они и пока не соглашаются на такой шаг. С300 которые уцелели поиземляют кацапские самолеты сейчас просто в промышленных масштабах. Проблема Украины не в качестве ПВО а в её недостатке на такой большой театр боевых действий.
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15.03.2022 14:37 Ответить
Приставка "ПТ" это обозначение транспортировки, "передвижной транспортируемый", то есть тягачами. Есть ещё С300 ПС - передвижной самоходный, т. е. весь комплекс стоит на МАЗ 543.
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15.03.2022 14:41 Ответить
А были модификации? Пэтриот РАС-3 - это относительно новая разработка
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15.03.2022 15:03 Ответить
Были, но более детальная информация под грифом, та и не скажет она вам ничего, люди которые смеялись над "кривизной земли", от слова совсем, не понимают что такое ПВО.
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15.03.2022 15:08 Ответить
Знову по копаному, ще й посаженому!
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15.03.2022 12:10 Ответить
С'їбались,бо знають що наші артистів в полон не беруть,а «з'їдають» живцем!!!
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15.03.2022 15:02 Ответить
 
 