Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним. ФОТОрепортаж

Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Девиз российского "военторга" – Вооруженным Силам Украины бесплатно! Спасибо за новенькие пушки. И за бонус – боеприпасы к ним", – говорится в сообщении.

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"Контратака украинских войск под Николаевом. Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д-30, сейчас на фото захвачено еще 4. Видно, как россияне бежали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами" , – рассказал позже подробности главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.







