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Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Девиз российского "военторга" – Вооруженным Силам Украины бесплатно! Спасибо за новенькие пушки. И за бонус – боеприпасы к ним", – говорится в сообщении.
"Контратака украинских войск под Николаевом. Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д-30, сейчас на фото захвачено еще 4. Видно, как россияне бежали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами" , – рассказал позже подробности главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+24 Перехватчик
показать весь комментарий15.03.2022 11:17
+14 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий15.03.2022 11:18
+10 Назар Курта
показать весь комментарий15.03.2022 11:27
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Видел через Белгород шла колона С300ПТ, видимо они сами уже поняли что всё это аналоговнет воевать не способно и начинают подвозить советское оружие, которое воевать таки способно аж бегом, правда в каком оно состоянии после рукожопов большой вопрос.