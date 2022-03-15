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Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские воины на Донбассе уничтожили и захватили 3 новейших российских танка Т-72Б3 образца 2016 года и 3 БМП-2.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередная атака российских войск на Донбассе отбита. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 образца 2016 года, и 3 БМП-2. Спасибо за фото с передовой Юрию Кочевенко!", - рассказал журналист.

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Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 01

Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 02
Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 03
Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
смерть русским оккупантам
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15.03.2022 11:23
+34
и не от старости.
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15.03.2022 11:24
+23
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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15.03.2022 11:25
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смерть русским оккупантам
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15.03.2022 11:23 Ответить
и не от старости.
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15.03.2022 11:24 Ответить
Бажано щоб від срачки…
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15.03.2022 11:28 Ответить
Навпаки.... Нехай довго, ну дуже, живуть, як в 3,14Рашці чи північній Кореї
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15.03.2022 11:28 Ответить
То нехай їх діти живуть і мучаються в сраній росії. Най повиздихають всі від голоду, що до них мчить!
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15.03.2022 12:04 Ответить
Донбас донбасом, а київ треба рятувати.
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15.03.2022 11:24 Ответить
Від кого, там військ більше ніж у всій московії.
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15.03.2022 11:32 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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15.03.2022 11:25 Ответить
надеюсь их можно использовать, а то они слишком раздолбанные, как для хорошего дела
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15.03.2022 11:27 Ответить
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15.03.2022 11:31 Ответить
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15.03.2022 11:39 Ответить
Білорусь.Гомель і Мозир.В Мозыре находится отряд дорожно-патрульнойГ службы полиции Чеченской республики РФ (на фото парковка гостиницы «Припять»).
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15.03.2022 11:27 Ответить
Може і "муляж", тіпо Дирка прієхала..
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15.03.2022 11:29 Ответить
для сопровождения чеченцев
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15.03.2022 11:29 Ответить
Доп охрана. Покрошенных кадырок в белорусской области складывают. Эти мохнатки занимаются охраной конвоев, которые отправляют подсвинокв обратно в горы.
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15.03.2022 11:33 Ответить
маєте на увазі..охорона шоб ніхто не бачив...так як ваш нік назву має)))
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15.03.2022 11:44 Ответить
Вівцейоби " воюють", мерседеси, парковки, готелі. В Гостомелі не бажають запаркуватись?
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15.03.2022 11:34 Ответить
Кадырковский "груз200" восвояси с мигалками сопровождать.
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15.03.2022 12:28 Ответить
ВСУ, гвардейцы, вы красавчики!
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15.03.2022 11:30 Ответить
Зер гут. Рашисти, сподіваюсь, випадково потрапили під гусениці.
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15.03.2022 11:35 Ответить
а все ж таки гарнів козаків ми понарожали...
вони не терпіли - вони, не ми....
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15.03.2022 11:38 Ответить
Когда "вторая армия мира" получит из Китая сухпайки с засушенной саранчой и тушёнку из летучих мышей, война заиграет новыми красками и запахами
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15.03.2022 11:49 Ответить
обосрутся они и с китайскими пайками и без
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15.03.2022 13:21 Ответить
Вчора дивився цикл фільмів "Історія війни", особливо про серпень 2014. МАЛО.
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15.03.2022 11:49 Ответить
https://twitter.com/i/status/1503665695355289608 красивое
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15.03.2022 11:51 Ответить
я бы сказал - жесткое видио
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15.03.2022 11:55 Ответить
Мотолига, але все одно трупи.
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15.03.2022 12:00 Ответить
шо захопили ??? . . . металлобрухт ???
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15.03.2022 11:53 Ответить
Ти засмутився? Не треба. Присядь на пляшку.
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15.03.2022 12:29 Ответить
Как то непонятно описано захватили и уничтожили 3 или 3 захватили и 3 уничтожили
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15.03.2022 13:45 Ответить
Честь і слава українським Воїнам Світла !
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18.03.2022 23:39 Ответить
 
 