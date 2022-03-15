Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские воины на Донбассе уничтожили и захватили 3 новейших российских танка Т-72Б3 образца 2016 года и 3 БМП-2.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Очередная атака российских войск на Донбассе отбита. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 образца 2016 года, и 3 БМП-2. Спасибо за фото с передовой Юрию Кочевенко!", - рассказал журналист.
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