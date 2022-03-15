Британский министр Шеппс помог создать антироссийскую транспортную коалицию и предлагает свой дом для убежища украинцев, - Кубраков. ВИДЕО

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс, предложивший свой дом для беженцев из Украины, помог создать мощную антироссийскую транспортную коалицию.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

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"Я хочу поблагодарить своего коллегу министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса и его семьи за готовность принять убегающих от войны украинцев у себя дома. С Грантом Шеппсом мы на постоянной связи. Именно с его проактивной помощью мы буквально за 2 недели смогли создать мощную антироссийскую транспортную коалицию", – отметил Кубраков.

По его словам, в вопросе санкций и изоляции России, в частности, закрытии морских портов для российских судов и ограничении торговых операций лидерство и инициатива Великобритании и лично г-на Шеппса являются решающими.

Кубраков рассказал, что Шеппс уже подал соответствующую заявку в государственную программу "Homes for Ukraine", которая позволяет приютить в собственном доме эвакуированных украинцев, в том числе не имеющих родственников в Великобритании.

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"Спасибо Гранту Шеппсу и его семье от имени всех украинцев за настоящий пример человечности и готовность принять украинцев не только в своей стране, но и в самом сакральном месте для каждого человека - у себя дома", - отметил министр инфраструктуры.

"Мы обязательно победим, отстроим страну и вернем наших граждан в их родные города и квартиры. Это наше обещание Украине", - подчеркнул Кубраков.