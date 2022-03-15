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Полк "Азов" разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Мариуполя разбили одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации, пытавшихся захватить Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются завладеть Мариуполем. Так, воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации. На фото – уничтоженная бронетехника захватчиков. Мариуполь стоит!", - говорится в сообщении.
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Цапа не буде пітараса
А буде син, і буде мати
І будуть люди на землі
Но что дальше? Нельзя оставлять их в полной блокаде...
А просто це не армія, це терористи!
Як і вся їхня недокраїна!
Дивне питання.
Слава нації
Смерть москалям.
не тех животных, назвали тварями.
русские гниды))
Шинкуйте свиней!