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Полк "Азов" разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя разбили одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации, пытавшихся захватить Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются завладеть Мариуполем. Так, воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации. На фото – уничтоженная бронетехника захватчиков. Мариуполь стоит!", - говорится в сообщении.

Полк Азов разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС 01
Полк Азов разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС 02
Полк Азов разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС 03

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Топ комментарии
+46
Красиво горит лапотная техника. Молодцы Азовцы, так держить !
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15.03.2022 12:06
+35
ховалися у житловій забудові падли рашистські
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15.03.2022 12:06
+32
Слава Героям!
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15.03.2022 12:06
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Повій, вітре

Повій, вітре, на Вкраїну,

навій їй достатку.

Поверни в нашу державу

рід, честь і славу.

Повій, вітре, розвій горе,

принеси нам літо,

Щоб заграли по Вкраїні

веселі трембіти.

Повій, вітре, в тобі сила,

колихни ті пута,

Що опутали Вкраїну

і зав'яла рута.

Повій, вітре, з того боку,

де тебе чекали.

Незалежність України

разом відстояли.

Віє вітер від Тараса,

століття минули.

Україна, рідна Мати,

Сина не забула.

Л. Тарарака(рік невідомий)
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15.03.2022 12:05 Ответить
І на оновленій землі
Цапа не буде пітараса
А буде син, і буде мати
І будуть люди на землі
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15.03.2022 12:07 Ответить
Ребята, Вы лучшие...
Но что дальше? Нельзя оставлять их в полной блокаде...
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15.03.2022 12:05 Ответить
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15.03.2022 12:05 Ответить
Слава Героям!
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15.03.2022 12:06 Ответить
Красиво горит лапотная техника. Молодцы Азовцы, так держить !
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15.03.2022 12:06 Ответить
ховалися у житловій забудові падли рашистські
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15.03.2022 12:06 Ответить
То руська смєкалка. Взагалі чого ви хотіли від рабочє-крєстьянской армії ? Лицарства? Вони завжди воювали підло, ховаючись за спідницями жінок
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15.03.2022 12:11 Ответить
Згідно методички Пуцлєра...
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15.03.2022 12:14 Ответить
то не хлопці то смесь дінаміта з ненавистю до кацапні!
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15.03.2022 12:07 Ответить
Красавцы. Надеюсь Голивуд снимет достойный фильм об этой войне и о наших героях. Весь мир сегодня говорит Слава Украине!
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15.03.2022 12:07 Ответить
І не один, і не тільки Голівуд... Пора і нам патріотичні фільми знімати а не ...
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15.03.2022 13:17 Ответить
Воины Украины это уже живая легенда.
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15.03.2022 12:08 Ответить
нормально нафигачили
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15.03.2022 12:09 Ответить
А біля будинку ростуть бярьозкі.
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15.03.2022 12:10 Ответить
Это тополя. Их в Мариуполе полно.
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15.03.2022 12:20 Ответить
А як так сталось, що вони впритул до житлового будинку стали?

А просто це не армія, це терористи!

Як і вся їхня недокраїна!
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15.03.2022 12:10 Ответить
Як сталося?
Дивне питання.
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15.03.2022 12:13 Ответить
Из техники БТРы, тигры и тайфуны. Такую использует спецназ. Их Ылита. Теперь их там точно нет
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15.03.2022 12:13 Ответить
Смерть цапам!
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15.03.2022 12:13 Ответить
скрізь і повсякчас!!!
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15.03.2022 12:39 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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15.03.2022 12:17 Ответить
бейте этих сук, режьте и кройте их, чем можете.
не тех животных, назвали тварями.
русские гниды))
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15.03.2022 12:26 Ответить
Не зря солдаты Вермахта называли их руссише швайн (русские свиньи)
Шинкуйте свиней!
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15.03.2022 12:43 Ответить
РЕСПЕКТ!СЛАВА ГЕРОЯМ!
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15.03.2022 12:45 Ответить
Защитники Мариуполя - великие герои, но будет ли к ним направляться какое-то подкрепление и помощь? Ведь они сами уже третью неделю в окружении, нужен удар или хотя бы какое-то отвлечение с тыла...
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15.03.2022 13:22 Ответить
Хорошо лаптям наваляли!
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15.03.2022 13:25 Ответить
Полк Азов пытались уничтожить по указке России,но ничего не вышло.Да и сейчас много фейков о якобы "фашистах" в полку.Очень обидно,что это подхватили и ватники хваленая зеленая власть в Украине.
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15.03.2022 13:33 Ответить
Аналытики стверджують.що пока оця погань не буде знищена зовсім.через кожні 10-30 років буде загроза війни...Це така орда.,простейшие. Що робити з залишками орків ? Думаю що каструвати чоловіків.,а іх жінки-рабині навіть не мають права народжувати.....і повинні бути позбавлення людськоі радості....Своіх дітей вони не виховали,не навчили,не захистили від рашиськоі влади,віддавши найцінніше -життя якомусь салдафону- ху@лу !!! Почитайте історію...В 1917 р такіж самі порхаті орки зробили з росіею...Висновки потрібно зробити дуже швидко
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15.03.2022 13:40 Ответить
Усе це добре, але чому не підтягнуть резерви для деблокування Маріуполя, це важливе місто!!!
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15.03.2022 14:35 Ответить
 
 